Несколько лет назад в Коми началась так называемая «оптимизация здравоохранения», которая уничтожила многие поликлиники и больницы, прежде всего, сельские.

Резали по живому

Медпункт в нашем селе открыли на заре советской власти — в 1933 году, а в 1941 году появилась больница. Сначала учреждение располагалось в частных домах, а в 1980 году больницу перевели в ныне действующее здание. Амбулатория находилась на первом этаже, стационар – на втором. В амбулатории принимали пациентов и назначали лечение, а в стационаре больные лечились.

В 2015 году круглосуточный стационар закрыли под предлогом «уменьшения расходов». Сначала постепенно сокращали койко-места, затем сделали из постоянного стационара – дневной, а потом превратили его во врачебную амбулаторию.

«Испорченный телефон»

Закрытие больницы возмутило сельчан. Они выходили на митинги, посылали тогдашнему руководителю региона Вячеславу Гайзеру коллективные петиции. В обращениях к следующему главе республики – Сергею Гапликову – мы тоже просили восстановить стационар. Но вертикаль власти так устроена, что наши письма губернаторы передавали в Минздрав, а чиновники этого ведомства требовали информацию от подчиненных из района, район — от медиков села. В результате получалась игра в «испорченный телефон»: ситуация с заболеваниями населения «наверх» поступала в искаженном виде.

Дело в том, что, коль нет стационара, мало кто из больных обращается в мед-учреждение. А есть и такие, которые просто боятся, чтобы их не отправили в Усинск. Вот и выходит, что обращений вроде бы мало, стационар не нужен, вполне можно обойтись амбулаторией.

Рано радовались

После очередных обращений (происходило это во время президентских выборов) политтехнологи, работавшие в районе, устроили встречу представителей общественности с тогдашним главой РК С. Гапликовым в Усинске. Мол, можно поговорить с ним о проблемах здравоохранения на селе. Во время приема, который длился 12 минут (регламент был жесткий), я высказал высокому гостю свои соображения о положении с медициной, упомянул и о тяжелой ситуации с транспортом. Рассказал, что здание больницы находится в неплохом состоянии, его можно подремонтировать – и тогда население будет довольно. А уж если на ремонт больницы в казне нет средств, с финансированием могли бы помочь нефтяники в рамках социального партнерства. Сергей Гапликов меня выслушал, сказал, что приедет в Мутный Материк и посмотрит все на месте.

Однако времени у С. Гапликова на поездку так и не нашлось. Он поручил это своему заму, а также министру здравоохранения Дмитрию Березину. Итогом их визита стала построенная новая амбулатория. И вот уже два года стоит на окраине села новое здание амбулатории, но о вводе ее в эксплуатацию никто даже и не вспоминает.

С такой же просьбой – восстановить стационар в селе – мы обращались и к депутату Госдумы Ольге Савастьяновой. Увы, Москва далеко, письменного ответа из Госдумы мы так и не получили, хотя прошло уже немало времени…

«Темный угол»

А недавно в Мутный Материк приезжал врио губернатора Владимир Уйба. В первую очередь он отправился осматривать новую амбулаторию. И хотя в протоколе не было предусмотрено посещение здания больницы (видимо, руководство района не хотело показывать «темные углы»), однако руководитель администрации села настоял, чтобы высокий гость заглянул и сюда.

Жители села очень надеются, что новый глава региона сделает все необходимое, чтобы открыть круглосуточный стационар в нашем селе – он очень нужен!

Анатолий КАНЕВ,

село Мутный Материк.