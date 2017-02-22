Как малиновые пиджаки кошмарили бизнес

В «лихие» 90-е, когда Пичугин верховодил в Коми, Анатолию Соловьеву (автору многочисленных публикаций в «Трибуне») довелось иметь дело с бойцами пичугинской «бригады». Вот как это было.

Плата за воздух

В 1996 году я занимал должность директора Республиканского стадиона. 2 октября из приемной донесся встревоженный голос секретарши. А через мгновение дверь распахнулась, и на пороге появились двое амбалов в черных кожанках. Тот, что покрупней, не здороваясь и не представляясь, сквозь зубы процедил: «Директор? Внимательно слушай меня, если хочешь жить. У тебя на стадионе очень чистый воздух, а за это нужно платить. Через пять дней приходим, и ты вручаешь нам конверт, в нем две тысячи американских рублей. Понял?». Я поинтересовался, кто они такие. «Мы — «пичугинцы». Теперь мы — твоя «крыша»!»

Задаю вопрос: «А если денег нет, что тогда? У меня более ста работников, они уже четыре месяца без зарплаты. Им семьи кормить надо…» Здоровяк, не повышая голоса процедил: «Не будет денег, директор, отрежем тебе сначала одно ухо, потом второе. Затем прострелим коленку».

Я понял, что отказывать им сейчас — себе дороже, и говорю: «Приходите — деньги будут».

Пистолет в предбаннике

Я тут же позвонил бывшему своему сослуживцу — Вячеславу Тетченко, командиру СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования), – рассказал о случившемся. Тот меня успокоил: «Нормально, Толя, встретим как полагается!» Но только не думал я тогда, что встретиться с «пичугинцами» доведется гораздо раньше назначенного срока.

Через два дня под вечер возле восстановительного центра (или проще – сауны) увидел два шестисотых «Мерса». Решил узнать, кто это к нам пожаловал в такое время. Входные двери оказались не заперты, в предбаннике на вешалке – сплошь кожаные куртки и два пиджака малинового цвета (помните моду тех времен?). Из бокового кармана одного из пиджаков торчал пистолет, по очертаниям похожий на «Стечкина» — оружие, редко встречавшееся в криминальной среде, потому что дорогое (это я по службе в милиции хорошо знал). На подоконнике кучей лежали «Моторолы» — портативные телефоны, которые в те времена тоже были в диковинку.

В это время из парилки вышли несколько человек. Один из них спрашивает: «Ты кто?» Отвечаю: «Директор». «Соловьев, что ли?» Я подтвердил. В свою очередь и я поинтересовался, кто они такие. Один из парней ответил: «Я — Василий Курдин, а это – моя братва».

И тут я понял, что передо мной правая рука Юрия Пичугина, о котором мне много рассказывали друзья из уголовного розыска. В юности он был обычным парнем, который первый срок получил в 14 лет за кражу мопеда, потом заработал пять лет за жестокое избиение женщины, а после отбытия сел еще раз за пьяную драку. Может, так бы и остался Курдин заурядным хулиганом в лесном поселке Тракт, но на «зоне» он встретился с Юрием Пичугиным. Наверное, их сблизило то, что они оказались земляками — Пичуга был из Жешарта, к тому же родились парни в один день…

Освободившись из заключения, Курдин осел в Сыктывкаре. Официально числился работником частного предприятия, а фактически стал правой рукой Пичуги и «смотрящим» по Сыктывдину…

Честно скажу: замялся я. Потребовать покинуть сауну? А что дальше? Рядом с Курдиным — семеро здоровых бугаев, все с оружием. Могу ведь здесь и утонуть «случайно»… Говорю в ответ: «Парьтесь на здоровье!»

Автоматная очередь

В то время на стадионе соревнования шли до полуночи, так что домой я уходил поздно. Где-то в 23 часа позвонил администратор и сообщил, что в фойе меня ждут какие-то бритоголовые мужчины в кожаных пиджаках. Так и оказалось: внизу меня ждал Курдин с братвой. Поблагодарил за баню, попросил выделить время для него и братвы. Что оставалось делать? Сказал: «Приходите. Места хватит».

Потом не удержался и спросил о гонцах, что побывали у меня пару дней назад. Сказал о деньгах и о том финансовом положении, в котором находится учреждение. Курдин нахмурился и сказал, что ни он, ни Пичугин никого на стадион не посылали и что с этим делом он разберется.

На следующий день мне позвонили приятели из угрозыска и сообщили: ночью на пороге клуба «Санта Фе» был убит Василий Курдин. По версии следствия, Пичуга вместе со своим помощником выходили из клуба (он тогда располагался в бывшем кинотеатре «Октябрь»), и по ним из-за телефонной будки, что находилась на другой стороне улицы, открыли огонь из автомата. Курдин шел на полшага впереди, в него и попали выпущенные пули. Фактически он закрыл собой своего шефа, Пичугин не пострадал. Понятно, что никого охранники Пичуги не нашли, стрелок скрылся… Надо отметить, что преступник так и не найден.

А через два дня ко мне пришли те двое, что назначили срок платежа дани. Пришли раньше срока. Но не за деньгами. Извинились, сказали, что это они так мою реакцию проверяли. Дескать, шутка это была. И ушли. На том и закончилось мое знакомство с «пичугинцами». До сих пор не знаю: в самом ли деле это была «шутка» или сдержал слово Василий Курдин?

Анатолий СОЛОВЬЕВ.