Как мы деньги потратим? Бюджет Коми «поправился» на 8,7 миллиарда, из них львиную долю получит «Комиавиатранс»

28 октября на сессии Госсовета Коми внесены изменения в бюджет Республики Коми на 2021 год. В доходную часть поступило 8,7 млрд рублей (таким образом, доходная часть бюджета увеличилась до 88 млрд рублей). Их тут же распределили. На какие цели конкретно, рассказал на брифинге спикер Госсовета Коми Сергей Усачев.



Итак, 1,5 млрд будет направленно на поддержку здравоохранения. В том числе 400 млн – на приобретение медицинского оборудования и ремонт помещений, 350 млн – на погашение просроченной задолженности, 300 млн – на льготное лекарственное обеспечение.

Почти 1 млрд рублей направят на меры социальной поддержки: субсидии на приобретение автомобиля для многодетных семей, выплаты на детей от 3 до 7 лет, льготное жилищное кредитование. 98 млн рублей уйдут на помощь сельхозтоваропроизводителям, и еще 69 млн – на программу «Информационное общество». 3,4 млрд рублей зарезервированы на досрочное закрытие концессионного соглашения по автотрассе Сыктывкар – Нарьян-Мар.

На оплату труда в образовательных организациях направят 700 млн рублей. Субсидию в размере 150 млн рублей выделят на покрытие задолженности по коммунальным услугам за незаселенный муниципальный жилой фонд в Воркуте. Кроме этого, ряд муниципалитетов получит средства на оборудование и содержание ледовых переправ, а Усть-Куломский и Сыктывдинский районы – на ремонт дорог. В сумме поддержка составит 77 млн рублей.

Финансовая «вакцина»

1,8 млрд рублей по поручению главы Коми Владимира Уйбы будет направлено на финансовую поддержку компании «Комиавиатранс». Именно это решение вызвало самые бурные дискуссии. Депутаты долго спорили, стоит ли в очередной раз пытаться вытягивать региональную авиакомпанию из долговой ямы или проще согласиться на ее банкротство. У многих были большие сомнения по эффективности этой финансовой «вакцины».

В итоге решили все же согласиться на помощь. Авиакомпании сейчас нельзя идти под банкротство, это автоматически означает блокировку федеральной помощи и может привести к закрытию аэропортов республики.

Результат – на счетах

За счет чего удается выравнивать ситуацию и затыкать бюджетные дыры, пояснил журналистам и глава Коми Владимир Уйба.

– Сегодня проходит очень важное заседание Госсовета. Действительно, год начинали сложно, с таким дефицитом о развитии и мерах поддержки, которые сегодня обсуждались и были приняты, не могло быть и речи. Перевести позицию с жестко отрицательной в допдоходы позволил ряд факторов. Основной из них – улучшение инвестиционного климата. Если вы посмотрите, за счет чего эти 8,7 млрд руб. поступили в бюджет, то вы увидите, что 7,6 млрд – это налог на прибыль.

– Результат налицо, то есть на счетах, – считает В. Уйба. – Это не профицит пока, но это тот положительный тренд, который позволяет расходовать на социальные задачи… Мы заложили фундаментальные вещи в 2020 году и развивали их в 2021-м. В итоге благодаря системной работе получили план по увеличению объемов расходов.

В ответ на вопрос, как он оценивает взаимодействие правительства и парламента по решению актуальных вопросов в развитии региона, Владимир Уйба напомнил, что у них одна цель – улучшение качества жизни и социального климата республики.

Кроме того, обязательно нужен диалог, ведь часто бывает, что даже по тем направлениям, которые «абсолютно понятны», возникают разногласия.

– Казалось бы, нужные и важные вещи, а у людей «зеркальная реакция», – высказал свое мнение В. Уйба относительно помощи «Комиавиатрансу». – Раньше мол, вкладывали, а толку никакого, одни убытки. Приходится разъяснять, что «Комиавиатранс» нам нужен. Это наша региональная компания. Нельзя сказать, давайте обанкротим, а потом кто-то придет (и поможет – Ред.). Мы уже посчитали, что расходы в бюджете будут в десятки раз больше. Любая приходящая компания скажет: «Я хочу прибыль…». Сегодня мы держим «Комиавиатранс» в жестком теле, дотируем только там, где это необходимо, они не жируют. Но все это для того, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне.

Работа с парламентом постоянная, непростая, но я очень благодарен депутатам и даже тем, кто голосует иногда против. Потому что, когда голосуют «против», начинаешь думать: а почему? И зачастую в этом тоже есть зерно истины. Понимаешь, что какие-то моменты действительно нужно дорабатывать, нужно вовремя вносить законопроекты, работать по ним до заседания парламента и выяснять позиции друг друга. Но на сегодня у нас абсолютно рабочий, компромиссный вариант, и сегодняшнее заседание Госсовета это еще раз показало. При общей цели – абсолютно открытой и прозрачной – ты всегда будешь услышан и поддержан, – подытожил Владимир Уйба.

Игорь АРТЕМОВ.