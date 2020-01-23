Как на картинке (Блиц от 24 января)

Утверждена эмблема празднования 100-летия образования республики.

Напомним, весной прошлого года стартовал народный конкурс на разработку эмблемы 100-летия региона. На него поступило 247 проектов логотипов и их вариаций. После утверждения эмблему юбилея разрешено использовать для оформления официальных и праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции.

Чиновник в багажной тележке

Чиновника из Коми уволили за скандальный инцидент в аэропорту «Внуково».

Заместитель руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александр Подколзин отправлен в отставку после конфуза в аэро-порту «Внуково». Как сообщает ТАСС, в конце декабря полиция задержала во «Внуково» двух руководителей Печорского управления Ростехнадзора, причем Подколзин вел себя настолько неадекватно, что его пришлось заковать в наручники и погрузить на тележку для перевозки багажа, потому что у него «отказали ноги».

Две сотни из 27 тысяч

Для жителей Коми, выезжающих из районов Крайнего Севера, выделено 266 сертификатов (в прошлом году — 301).

Размер социальных выплат — 613 млн рублей. Всего в очереди состоят 27 590 семей-северян. 70% ежегодных получателей сертификатов — инвалиды, а 30% — пенсионеры.

Война – «санитарам леса»

В республике дано разрешение на отстрел 322 волков.

Это в три раза больше, чем в предыдущие годы. Как отметили в Минприроды Коми, сразу после введения мер стимулирования охотников число жалоб от местных жителей сошло на нет. В начале 2020 года их вообще не зарегистрировано. В феврале у серых разбойников начинаются свадьбы. Охотоведы прогнозируют, что на это время волки уйдут в леса.

Пенсионеров стало меньше

Армия пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилась примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы.

В 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.

«Микс» в галерее: три в одном

Национальная галерея Коми приглашает сыктывкарцев и гостей города на творческую акцию «ART MIX».

25 января сотрудники галереи вместе с посетителями отпразднуют сразу три даты — Новый год по китайскому календарю, День российского студенчества и день рождения художника Ивана Шишкина. Начало акции «ART MIX» в 13 часов.

Хуже только внутри торнадо

Погода в Коми испытывает метеозависимых.

В Сыктывкаре зафиксировали чрезвычайно низкое давление в 719 мм ртутного столба при норме 753. Как рассказала «Комиинформу» начальник отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС Коми Ольга Козак, столь низкие показатели метеорологи фиксировали только 7 декабря 2015 года. Тогда приборы показали 714 мм. Интересно, что самое низкое давление в мире установилось в центре торнадо в 2003 году и составило 637 мм.

Главный спасатель Коми умер, купаясь в бассейне

Начальник профессиональной аварийно-спасательной службы Коми Д. Тропников умер в бассейне.

21 января ему стало плохо в бассейне сыктывкарского фитнес-клуба. В результате 59-летний мужчина скоропостижно скончался. Как сообщили «Комиинформу» в СУ СКР Коми, по предварительным данным экспертов, причиной смерти Д. Тропникова стала сердечная недостаточность.

Честные выборы нынче не в тренде?

В Институте языка, литературы и истории (ИЯЛИ) решили провести альтернативные выборы. Помимо действующего директора института Игоря Жеребцова на этот пост претендует и некий Иса Абдуллаев из Дагестанского научного центра.

Вообще-то словосочетание «альтернативные выборы» звучит как тавтология. Любой выбор, по идее, предполагает альтернативу. Конечно, выбор между «коренным» историком Жеребцовым и дагестанцем Абдуллаевым – дело непростое. Но у сотрудников остальных институтов Коми научного центра нет даже такого формального выбора. Там в качестве претендентов заявлены только их действующие руководители. Между тем 21 января завершился прием документов от соискателей на директорские посты.

В Вуктыле начинают ловить собак

Администрации Вуктыла лишь после нескольких безуспешных тендеров удалось найти подрядчика на отлов бездомных собак.

«В прошлом году найти подрядчика не смогли, хотя восемь раз объявляли конкурс», — сообщила руководитель администрации. Последний контракт заключен на сумму 270 тысяч рублей. В феврале планируется отловить 30 бездомных собак.

Приняла за чистую монету

В Ухте мошенник «развел» хозяйку гостиницы.

На телефон частной гостиницы позвонил неизвестный, который пояснил, что к хозяйке, имеющей «авторитет», хотят поселиться на пару дней ВИП-персоны из Сыктывкара. Договорившись о цене заказа, «клиент» попросил включить в счет еще 75 тысяч рублей для «сервировки стола» для гостей. Деньги он попросил перевести на его карту, заверив, что всю сумму он заплатит сразу по приезду в Ухту. Дама перечислила деньги и стала ждать «высоких» особ. Но когда сроки визита прошли, она поняла, что ее «развели на деньги», и пошла в полицию. Ведется следствие.

Ответят за художества

За 48 надписей на домах вандал из Сыктывкара заплатит 200 тысяч рублей.

В мэрии Сыктывкара состоялось рабочее совещание по вопросам борьбы с актами вандализма на территории города. Отмечалось, что для лиц, занимающихся «украшением» стен надписями, предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей за каждую надпись. Один из задержанных полицией города гражданин «нарисовал» 48 надписей на домах города, за что уплатит в казну почти 200 тысяч рублей. Нарушители такого рода будут обязаны не только выплатить штраф, но и компенсировать владельцам поврежденного имущества нанесенный ущерб.

В филармонии – новый худрук

В Коми республиканской филармонии сменился художественный руководитель.

С 20 января худруком филармонии стал народный артист Республики Коми Сергей Гусев. На этом посту он сменил Марину Каневу, которая вышла на пенсию.

Затейники привезли кубок

Мутный Материк обзаведется знаком самого веселого села в России.

В Коми прибыла команда сервиса путешествий «Туту.ру», которая в 2019 году организовала конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием». Его победителем по итогам народного голосования стало село Мутный Материк. Команда «Туту.ру» собирается передать жителям Мутного Материка кубок победителя и установить в селе памятный знак.