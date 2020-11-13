Как надуть, чтобы не лопнуть? Сыктывкарский врач Сергей Попов – о «болезни трубачей», пользе скандинавской ходьбы и свойствах парацетамола

Вторая волна эпидемии коронавируса все же случилась. Каждый день официальную информацию Управления Роспотребнадзора по Коми мы ждем словно сводки с фронта. И снова вынуждены констатировать: к новым антирекордам по заболеваемости республика оказалась не готова.

«Хрупкие» легкие

Больницы переполнены, пациенты вынуждены сутками ждать врачей. Поэтому люди ищут любую мало-мальски полезную, на их взгляд, информацию в интернете. Добавилось вопросов и в моей электронной почте. В частности, меня спрашивают: правда ли, что при пневмонии полезно наду-

вать шарики? Вроде кому-то это рекомендовали врачи, это советуют и на каких-то «умных и полезных» сайтах.

Отвечаю: когда-то этот метод действительно широко использовался при реабилитации после пневмонии. Но в последние 20 лет, если не больше, он признан опасным.

Хотя сама идея вроде бы неплоха – создать в дыхательных путях положительное давление на выдохе. При этом альвеолы легких лучше раскрываются, и кислород легче усваивается.

Есть такое понятие в медицине – ПДКВ – положительное давление конца выдоха. Широко используется в лечебной ИВЛ, например. Современная дыхательная аппаратура позволяет регулировать ПДКВ, но исключительно под контролем врача. Во всех остальных случаях, тем паче при

надувании шариков, можно получить баротравму легких. У трубачей развивается профессиональное заболевание – эмфизема (перераздутые легкие). Что же ожидать при больных легких, особенно при ковидной пневмонии? Она ведь не классическая, когда альвеолы поражаются изнутри, а интерстициальная – поражение снаружи. Громадный риск фиброза – разрастания интерстиция (межальвеолярной соединительной ткани). Легкие становятся «хрупкими» в буквальном смысле слова, теряют эластичность.

«Где тонко, там и рвется»: при надувании шарика ПДКВ избыточно высокое, и альвеолы рискуют лопнуть. Воздух выходит из них в межальвеолярное пространство – вот и пневмоторакс! Чем больше выходит – тем сильнее под его давлением легкое сжимается. Развивается острое кислородное голодание (гипоксия).

Безопасная альтернатива есть: выдыхать воздух через соломинку в воду. Причем спокойно, без форсажа – тут «гейзеры» не нужны.

Также полезно периодически выдыхать через «губы трубочкой». Особенно, если в них будет ощущаться легкое сопротивление. Чрезвычайно полезна «скандинавская» ходьба. Опора на палки снимает порядка 20% веса, приходящегося на руки и плечи. Легкие лучше расправляются, улучшаются кровообращение и лимфодренаж в грудной клетке.

Что такое сатурация?

С приходом ковида термин «сатурация» из узкого медицинского стал общеупотребимым. И по сути означает процент насыщения крови кислородом.

На стыке 80-х и 90-х, когда я еще был начинающим реаниматологом, определение сатурации в режиме реального времени казалось чудом. Для этого использовался специальный прибор – пульсоксиметр: пальцевой датчик-прищепка, соединенный с системным блоком размером с небольшой чемоданчик.

Сейчас весь прибор – это та самая «прищепка», но с автономным питанием и дисплеем. Раньше прибор использовался в анестезиологии и реанимации, теперь он входит в стандарт оснащения даже участкового врача.

Сатурация – чрезвычайно важный показатель. В норме он равен 96-100%. Ниже 95% – это уже проявление дефицита кислорода. То есть гипоксии или кислородного голодания. Для измерения сатурации пульсоксиметром концевые (дистальные) отделы пальцев используются не просто так. Важно знать содержание кислорода на уровне капилляров, т.е. в тканях организма. Артериальная кровь всегда максимально насыщена кислородом, поскольку течет от легких через сердце. Венозная всегда обеднена «газом жизни», поскольку он потребляется тканями на уровне капилляров.

Фотодатчик пульсоксиметра в проходящем свете улавливает специфичную часть световой волны кислорода. При этом еще и фиксирует остатки пульсовой волны крови – считает пульс. В итоге на дисплее мы видим сатурацию и частоту пульса.

Сатурация ниже 95% при ковиде, как и при любой другой респираторной инфекции, указывает на проблемы с легкими. Это косвенный признак начавшейся пневмонии.

Без рецепта можно, но осторожно!

​​За полгода в России было продано почти 126 млн упаковок препаратов на основе парацетамола. Без рецепта, на 11,8 млрд рублей! Напомню, что парацетамол – это обезболивающее с особым механизмом действия и… дико токсичное в высоких дозах. Препарат относится к группе нестероидных (негормональных) противовоспалительных средств – НПВС. Сюда же входят ибупрофен, вольтарен, индометацин, диклофенак и другие популярные средства, которые тоже отпускаются без рецепта.

Парацетамол быстро обезболивает и снимает температуру, не портит желудок, поэтому рекомендован для лечения детей. Тем не менее, препарат очень токсичен для печени. 1000 мг снимают боль, все, что свыше – может отправить больного в реанимацию.

Вспоминаю случай, когда я работал реаниматологом в инфекционной больнице. Мужчина средних лет, чтобы «быстро поправиться», за 6 часов «употребил» шесть «порошочков» комбинированного средства с парацетамолом. В результате про грипп он и думать забыл – так заболела печень. Следом и почки отказались работать. А в результате – лечение в отделении эфферентных методов («искусственная почка»).

Реклама лекарств приучила пациентов относиться к препаратам как к бытовой химии: выбирать безрецептурные препараты по цвету упаковки, запаху, ароматизатору, наконец, по любимому бренду. Люди редко читают состав лекарств. Человек иногда сам не в курсе, что уже превысил максимальную суточную дозу парацетамола, выпив одноименную таблетку, горячий «Терафлю» и на всякий случай «закусил» двумя таблетками цитрамона.

Резюме: парацетамол – отличный доступный препарат в терапевтической дозе до 1000 мг (1 г). Все, что свыше – яд. Обязательно читайте состав и суммируйте суточную дозу.

Будьте внимательны, осторожны. Берегите себя и медиков – им сегодня особенно трудно.

Ваш доктор Сергей ПОПОВ.