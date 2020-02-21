Как наполнить бездонную бочку? В Печоре деньги, предназначенные бюджетному предприятию, «утекают» в частные карманы

В каждом городе находятся ключевые предприятия, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Например, отопление, водоснабжение.

В Печоре тоже есть такие предприятия, и одно из них — МУП «Горводоканал» — уже несколько лет находится в критическом состоянии. С 2017 года счета предприятия арестованы за долги, особенно перед энергосбытовой компанией. Но закрыть или серьезно наказать предприятие невозможно — это означало бы лишить город воды. Ситуация сегодня дошла до абсурда: обесточить производственные объекты энергетики не могут, зато из-за долгов отключили электроэнергию в офисе предприятия. Теперь, чтобы в офисе не наступил «конец света», сам водоканал туда подает электричество за счет работы передвижной дизельной электростанции.

Правда, обходится это в десять раз дороже, но выхода все равно нет.

Рыбка в мутной воде

Однако причина отнюдь не в плохой работе МУПа. В Арбитражном суде находятся десятки исков, которые «Горводоканал» подал в адрес ООО «ТЭК Печора».

В городе есть два частных коммерческих предприятия — ООО «ТЭК Печора» и ООО «ТЭК города Печора». Можно сказать, «братья». Они даже живут в одном здании под одной крышей. Первое из них оказывает услуги по горячему водоснабжению и отоплению, второе – по техническому обслуживанию многоквартирных домов. Оба тесно связаны с «Горводоканалом». Это и понятно — если тот не подаст воды, то и «нагревать» будет нечего. Ни отопления, ни горячей воды в кранах не появится.

Пока же, по мнению работников «Горводоканала», «нагревают» их предприятие. Дело в том, что ООО «ТЭК Печора» уже давно задолжало крупную сумму «Горводоканалу». Долг этот день за днем растет и на сегодня составляет более 50 миллионов рублей. Но взыскать их судебные приставы никак не могут.

Весьма любопытно одно обстоятельство. У ООО «ТЭК города Печора» есть учредитель. Это, согласно выписке из ЕГРЮЛ, некий Александр Зубков. Сегодня учредитель живет в Санкт-Петербурге, где и получает доходы от деятельности ТЭКа.

У «ТЭК города Печора» – формально другие учредители, но г-н Зубков, как утверждают знающие люди, имеет на «брата» большое влияние. Имя Зубкова знакомо жителям Коми в связи с печально известным банком «Таврический», который во времена Вячеслава Гайзера и сенатора Евгения Самойлова изрядно «нагрел» республику и особенно — Инту. Впрочем, это уже другая история…

Как с гуся вода

Между ООО «ТЭК Печора» и ООО «ТЭК города Печора» был заключен договор поручения, согласно которому все платежи за горячее водоснабжение и отопление (кстати, самые дорогие коммунальные услуги), адресованные «ТЭК Печора», поручено собирать «брату».

МУП «Горводоканал» подал в Арбитражный суд десятки исков к ООО «ТЭК Печора» по факту расчетов за холодное водоснабжение и водоотведение, но с последнего — как с гуся вода. Взыскать с него судебные приставы ничего не могут, счет пуст! Таким образом все остаются при своих интересах: муниципальное предприятие — в долгах, которые растут, а учредители частных коммерческих — с прибылью.

Более того — ситуация складывается так, что ООО «ТЭК Печора» всячески уклоняется от выплаты 50-миллионного долга. Формально придраться сложно — налоги оба ТЭКа платят.

Правда, и «водоканальцы» не сидят без дела. По их требованию счета ООО «ТЭК Печора» с недавнего времени арестованы.

Казалось бы, в небольшом городе, где это известно давно, правоохранителям и депутатскому корпусу надо бить тревогу. Тем более что МУП «Горводоканал» — родное предприятие администрации. Но тут на сцену выходит еще одно весьма пикантное обстоятельство.

Руководитель ООО «ТЭК Печора» Олег Родинский является депутатом МР «Печора». То есть возникает нечто вроде конфликта интересов. Как депутат, Родинский обязан заботиться об интересах города и думать о возвращении долгов МУПу «Горводоканал». А как руководитель-должник, он, вероятно, не слишком заинтересован в этом. Более того: в администрации уже были совещания, на которых говорилось о том, чтобы «отнестись помягче» к должнику либо дать график реструктуризации долга.

А на втором предприятии – ООО «ТЭК города Печора» – также трудится мастером депутат районного Совета. Это Иван Пьянков.

Но власти молчат — как воды в рот набрали.

На пределе

Доведенный до отчаяния коллектив «Горводоканала», который уже несколько лет борется за выживание, 12 февраля обратился с письмом в Совет МР «Печора» к его председателю Федору Ненахову. (Письмо подписано председателем профкома О. Васиной). Коллектив просит Ненахова включить в повестку дня заседания Совета вопрос о задолженности в 51 миллион водоканалу со стороны предприятий-«братьев». А еще просит заслушать доклады депутатов Родинского и Пьянкова о том, какие меры они принимают для погашения долга перед «Горводоканалом».

В письме, в частности, говорится, что из-за постоянных неплатежей со стороны ООО «ТЭК Печора» и накопившегося долга предприятие не может полноценно работать, приобретать в полном объеме оборудование, ГСМ, растет кредиторская задолженность, и все это может привести к задержкам с выплатой зарплаты.

В хозяйственном ведении предприятия находится более 200 километров сетей холодного водоснабжения и канализации, очистные сооружения, насосные станции и огромное количество иного оборудования, которое находится сегодня в крайне неудовлетворительном состоянии, имеет значительный процент износа. Все это требует проведения аварийных работ, текущего и капитального ремонта.

Однако денег хватает лишь на «латание дыр». Случись что — возникнет чрезвычайная ситуация. Исчезнет не только «вода из крана», но также вода, которую подают на котельные для отопления, вода в пожарных гидрантах, а неочищенные стоки могут попасть в реку Печора.

В упор не видят?

Однако депутатский корпус, вероятно, волнуют совсем иные вопросы. Деньги, предназначенные бюджетному предприятию (МУПу), спокойно уходят в частные карманы за пределы Коми, и почему-то никто не бьет тревогу. Бездонную бочку водой не наполнить!

На 26 февраля назначено очередное заседание Совета муниципального района «Печора» шестого созыва. Депутаты уже получили проект повестки дня. Проект, как водится, пришел за подписью председателя Совета Федора Ненахова. Но вопрос о работе «Горводоканала» туда не включен.

Кстати, Печора — маленький город, где все на виду. Многие печорцы знают, что Федор Ненахов и депутат Олег Родинский (он же — руководитель ООО «ТЭК Печора») находятся в добрых приятельских отношениях. Ничего предосудительного в этом, конечно, нет. А вот тот факт, что хронические проблемы муниципального предприятия не решаются, вызывает тревогу не только у коллектива МУПа, но и у всех жителей города.

«Ужесточить и разобраться»

Когда верстался номер, стало известно, что работники «Горводоканала» получили ответ от председателя Совета Федора Ненахова.

Он, в частности, сообщает, что депутаты разделяют обеспокоенность сложившейся на предприятии ситуацией, «которая долгое время не решается ни руководством МУП «Горводоканал», ни учредителем в лице администрации МО «Печора».

Однако «в компетенцию Совета МР «Печора» не входит разрешение споров между хозяйствующими субъектами (в соответствии с законодательством).

Эти вопросы должны решать руководители предприятий и их учредители. Тем не менее, в администрацию МР «Печора» будет направлено письмо с требованиями «ужесточить контроль», «разобраться», «организовать работу».

Ксения КОТОВА.