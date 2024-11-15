Как не любить родную печь? Она накормит, обогреет, вылечит, да еще и спать уложит

Именно на ней Илья Муромец пролежал 30 лет и три года, набираясь богатырской силы. Она была первым на Руси автомобилем (история про Емелю). И это про нее Штирлиц из анекдота шутил: «Печь надо топить правильно, иначе она не утонет».



Если б героиня сказки «Гуси-лебеди» стала разговаривать, допустим, с микроволновкой, ее бы упекли в дурдом. А вот беседовать с русской печкой – пожалуйста, это нормально. Она заслуживает уважения и в старину была всем: источником тепла, кормилицей и домашней лечебницей.

Русская печь обычно строилась большой и была центром домашнего быта. Люди верили, что все хвори и болезни уйдут, если прогреть кости на печке. На печи устраивалась лежанка – самое теплое место в доме. Приоритетным правом на это место обладали дети и старики. Недаром есть такие частушки: «Любят печку старики, любят и старушки. Греют косточки в мороз и пекут ватрушки».

А вот молодых людей, которые проводили на печи слишком много времени, осуждающе называли «лежебоками» и «печушниками».

Для лечения использовали отвары и снадобья, приготовленные в печи. Для прогрева отдельных частей тела использовали кирпич, нагретый в печи. На раскаленный кирпич могли сыпать сушеные травы для ингаляции.

Кушать подано!

Русская печь – это вам не какая-нибудь «голландка». У нашей – огненный темперамент. Она имеет горнило (варочную камеру в виде сводчатого туннеля), которое могло нагреваться до 200°С, при такой температуре можно было быстро испечь хлеб.

На ней хозяйки сушили и дары природы – грибы и ягоды, мелкую рыбу. Есть поговорка «проще пареной репы», а пришла она из печи. В коми деревнях готовили и сейчас готовят пареную репу и морковь. Паренча – это простое, вкусное и очень быстрое блюдо. Репу мыли, плотными слоями закладывали ее в горшок из чугуна и оставляли в теплой печи на ночь. К утру вкусный завтрак был готов.

На растопленной утром печи можно готовить весь день. Чаще всего готовили щи в горшке, разные каши, блины, варили картошку, парили ягоды. Пироги из поднявшегося за ночь теста от печного жара становятся пухлыми, пышными и вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь – пирогами».

Оладушки и блинчики – еще одно произведение русской печной кухни. Тепло окружает тесто со всех сторон, этого невозможно добиться при приготовлении на плите.

Кстати ______________________________________________________________________

Печники славились своими шутками. Например, во время постройки печи устанавливали в ней бутылку с налитой туда ртутью и насыпанными иголками. Когда печку топили, ртуть начинала бродить, а иголки — царапать по стеклу, издавая совершенно жуткие звуки. Это называлось «посадить чертей в печку».

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«Плясать от печки»

Эта поговорка возникла потому, что перед тем, как начать строительство избы, люди прикидывали место расположения печи. От этого зависела планировка остальных помещений. Сначала строили опечье, то есть специальный массивный настил, на котором затем располагали все печные аксессуары, а их было немало – кочерги, хлебные лопаты (на них выпекали вкусные караваи), ухваты. Под опечьем находилось подпечье, место, где в холодное время года сидели куры.

Несмотря на то, что во многих дворах стояли бани, родители предпочитали мыть детей в печи. Мыться в печах предпочитали также молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Печную баню устраивали так: печь протапливалась, в чугунах (горшках из чугуна) нагревалась вода. После топки с пода (нижнего слоя горнила) печи убирали золу и насыпали солому, а жар сгребали в угол. После этого можно было мыться, забравшись прямо в печь.

Приметы, связанные с печью, сопровождали человека с момента рождения. Если малыш появился в момент, когда огонь горел ровно, то ребенок должен быть здоровым и спокойным. У некоторых народов была даже традиция «допекания» младенцев. При рождении недоношенного или слабого ребенка следовало завернуть его в тонкий слой теста (если теста не заготовили, подходила рубаха матери), положить ребенка на хлебную лопату и запихать в предварительно протопленную печь. Это символизировало гибель болезни и возрождение здорового ребенка. Кстати, этот мотив отразился и в русской сказке о Бабе-Яге.

Кто вылетает в трубу

Русская печь наряду с красным углом считалась сакральным местом. Знахарки использовали печь для лечения захворавших детей, покачивая их и читая наговоры перед растопленным горнилом, а также готовили в ней различные снадобья. Согласно одному старинному поверью, печной огонь способствует заживлению кровоточащих ран и порезов.

Пламя, горящее в печи, считалось живым. Поэтому огонь «кормили», принося ему в жертву кусочки теста для выпечки или первый блин.

При зажигании огня в печи обычно приговаривали: «Царь-огонь, достанься, не табак курить, кашу варить». Вынув хлеб из печи, туда бросали полено, чтобы хлеб «не выводился», чтобы не голодала печь. Полено клали в топку и на ночь, а также ставили горшок с водой, чтобы у печи и у огня было что есть и пить.

Дымоход является связующим звеном между людским миром и миром духов. Ведь именно через него вылетают ведьмы, души умерших, изгнанные знахарем болезни.

Согласно поверью, если в доме кто-то из домочадцев умер, было принято отворять задвижку дымохода, чтобы душа беспрепятственно ушла из мира живых. Если в семье кто-то умирал и его родные не могли справиться с тоской, то надо было открыть заслонку, вымести мусор и произнести: «Сор в печь, а тоска с плеч». Во время поминок нельзя было закрывать трубу, а на печку следовало положить какой-нибудь гостинец, чтобы душа ушедшего могла прилететь и порадоваться угощению.

Люди верили, что через печной дымоход можно связаться с умершими родственниками. Для этого в разгар праздничного застолья достаточно было подойти к печи и шепотом позвать умершего. Верили и в то, что попросить у усопшего прощения за все нанесенные ему при жизни обиды можно заглянув в печь. После похорон, переступив порог, прикладывали ладони к печи и грели руки, а если она топилась, то потирали их над огнем, чтобы не занести в дом смерть.

NB!______________________________________________________________________

Современная традиция бить бокалы с шампанским на свадьбе пришла из древности: после свадьбы в печку кидали пустой глиняный горшок со словами «На сколько черепков расколется, столько и детей будет».

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Ой, домовой!

Согласно народным поверьям, за печкой жил домовой – хранитель домашнего очага. Необычные звуки внутри печи или за ней ассоциировались с ним. Основным занятием домового было присматривать за жильем в отсутствие хозяев.

Печную заслонку всегда открывали во время родов. Считалось, что это поможет женщине родить быстро и легко.

Большой пласт печной магии связан с женитьбой. Сама свадьба начиналась и заканчивалась у печи, как у символа домашнего очага и уюта в стенах дома. Когда в дом приходила сваха, то в первую очередь она протягивала руки к огню. Считалось, что в печи обитают духи умерших родственников, поэтому, грея руки, сваха оказывала им уважение. Девица же в момент прихода сватов должна была спрятаться на печке, и если она с нее слезала, это было ее согласием принять предложение жениха. Когда наступало время свадьбы, молодые заходили в дом и три раза обходили вокруг печки. Это символизировало благодарность жениха, его «спасибо» очагу, который взрастил невесту.

Коми пач

В коми мифологии печь (по-коми – пач) и связанные с ней предметы считаются хорошим средством от нечистой силы. Например, \гыр, шом – уголь, нянь зыр – хлебная лопата, пач чышкан лыс – метла для подметания печи, кирпич или камень, взятый с печи.

В быличках о покойнике-колдуне, встающем ночью из гроба, жена колдуна спасается на печи, на которую колдун не может взобраться. Часто в этой ситуации жертва отбивается метлой, хлебной лопатой или дает покойнику кирпич из печи. Колдун-покойник не успевает разгрызть такой кирпич до крика петухов или увлекается им настолько, что жертва успевает убежать.

Образ печи связан в первую очередь с представлениями о домовом, которого называют керка видзысь – хранитель дома или гуранька – хозяйка очага. Для того, чтобы угостить домового, в запечье или под устьем печи ставили блюдце с накрошенным в молоко хлебом. В охотничьей избушке охотники задабривали «хранителя» тем, что оставляли в очаге хлеб и лук, чтобы иметь защиту от огня, воды, лютого зверя и недобрых людей.

У прилузских коми этнографы записали древний обычай кровавого жертвоприношения. После отбеливания печи на ней резали барана и его кровью обмазывали всю печь. Беременной женщине запрещалось заходить в дом во время строительства глинобитной печи, чтобы она не раскололась во время ее родов. Повитухи о рождении ребенка сообщали словами: пачыс потiс (печь треснула).

Названия деталей печи по-коми напоминают о частях тела. Это пач мыш – спина печи, пач вом – рот печи, пач под – ступня печи, пач кымос – лоб печи.

Считалось, что через печь можно общаться с иным миром. В одной прилузской быличке старик-колдун, приглашенный для лечения, открыл печную трубу и обратился к колдунье, наславшей порчу, а когда та пришла, заставил исцелить больного.

Если же коми видели во сне разрушение печи, то считали это дурным знаком, который предвещает смерть.

Приметы _________________________________________________________

По печи можно предсказывать погоду. Если дрова сильно потрескивают – жди морозов. Дровишки горят шумно – буран будет, а уж если погасли – оттепель на пороге. Дымок из трубы выходит ровным вертикальным столбиком – будет солнечно и безветренно. А если дым капризничал и принимал причудливые формы или же стелился по земле, стоило ждать плохой погоды, с ветрами, дождем.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.