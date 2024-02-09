Как одолеть четырех «монстров»? Наш великий земляк был законченным идеалистом, он до конца жизни верил, что любовь спасет мир

4 февраля исполнилось 135 лет со дня рождения одного из самых известных в мире уроженцев Коми края. «Величайшая и яркая интеллектуальная личность прошлого века – гигант глобального мышления, пионер российской и архитектор американской социологии» – так отзывался о Питириме Сорокине его коллега, профессор Калифорнийского университета Майкл Буравой.

Напомним, долгое время имя и труды Сорокина были под запретом, и если упоминались, то исключительно в отрицательном ключе. Советские ученые даже защитили два десятка диссертаций по теме «Критика социологических теорий П. Сорокина». И это стало одной из причин, почему в 1963 году ему было отказано в просьбе приехать в Россию. 74-летний профессор очень хотел побывать на родине. «Пусть Академия наук, Ленинградский или другой университет пригласят меня, – говорил он. – Все цивилизованные страны приглашали меня читать лекции. Только моя Родина не сделала этого. Туристом не поеду…». Руководство Международного отдела ЦК КПСС колебалось и, в конце концов, решило повременить. А в 1968 году ученый умер.

Встреча в Туръе

Восстанавливать справедливость, печатая труды ученого и сохраняя память о нем, в Коми начали 25 лет назад. Был создан Центр «Наследие», который выпустил 11 томов его сочинений. Был переведен с английского на русский язык автобиографический роман «Долгий путь» (в 2014-м он вышел на коми). Опорный вуз региона – Сыктывкарский государственный университет – теперь носит имя Питирима Сорокина, и памятник ему занял достойное место у главного корпуса вуза. Регулярно в феврале в Сыктывкаре проводятся «Сорокинские чтения».

4 февраля в княжпогостском селе Туръя, где родился, был крещен в местной церкви и прожил первые 9 месяцев своей жизни будущий ученый, собрались студенты СГУ во главе с ректором Ольгой Сотниковой, представители Миннаца Коми, экс-сенатор Валерий Марков и немногочисленные местные жители. Собравшиеся по традиции возложили цветы к памятному знаку, установленному на берегу Выми, посетили туръинскую сельскую библиотеку и музей имени Питирима Сорокина.

«Отец, Александр Прокопьевич Сорокин, был выходцем из Великого Устюга и странствующим мастером, специализирующимся на золоте и серебре. Мать, Пелагея Васильевна – крестьянка из Жешарта, – напомнила собравшимся в музее экскурсовод Валентина Тягинова. – Питирим был средним сыном в семье. Брат Василий был старше на 4 года, а Прокопий – на 4 года младше. Когда Питириму было пять лет, мать умерла, и он с отцом и Василием стали странствовать в поисках работы. Прокопия взяла к себе тетка Анисья, которая жила в селе Римия. Свое трудное детство Сорокин, тем не менее, всегда вспоминал с теплотой».

А могли бы и расстрелять…

В 1906 году 17-летний Питирим вступает в партию социалистов-революционеров (эсеров) и активно «проповедует» революционные идеи. Тогда же он был впервые арестован и заключен в тюрьму города Кинешма. Тюремный режим в то время был довольно либеральным. Политзаключенные могли читать и свободно общаться. Освободившись, Сорокин переезжает в Санкт-Петербург и становится студентом университета.

Весна 1917-го – пик политической карьеры Сорокина. Он – депутат Учредительного собрания России и секретарь премьер-министра Временного правительства Александра Керенского. А спустя всего год новая власть приговаривает его к смертной казни.

Сидя в тюрьме, Сорокин пишет письмо в газету Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и рабочие думы», в котором отрекается от партии эсеров и политической деятельности в целом. Это письмо было перепечатано «Правдой» и попалось на глаза Владимиру Ленину, лично знавшему своего оппонента. На следующий день в газете вышла статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина», которая по сути спасла ученому жизнь. Его выпустили на свободу, разрешили вернуться к преподаванию в университете, где он вскоре основал кафедру социологии.

Летом 1922 года в советской России прошли аресты научной и творческой интеллигенции. Постановлением Коллегии ГПУ Сорокин был выслан из Петрограда за границу. Первоначально на поезде он с женой выехал в Берлин, потом переехал в Прагу, а в октябре 1923 года – в США для чтения курса лекций по истории русской революции. В 1930 году он получает американское гражданство, а в 1931-м открывает социологический факультет в Гарвардском университете.

Русский американец

Творческое наследие ученого – это 37 книг и более 400 статей. Все они актуальны и сегодня. Тем более с учетом вновь обострившегося противостояния двух держав – России и Америки.

В 1944 году в статье «Россия и Соединенные Штаты» Сорокин утверждал, что американская и российская культуры имеют много общего и «обе нации являются примером единства в многообразии». В 1961 году, когда Соединенные Штаты находились на пике трений с Россией, Сорокин написал президенту Джону Кеннеди письмо, в котором пытался призвать к прекращению войны. «Ни одна из основных проблем не будет решена до тех пор, пока взаимные отношения не будут заменены настоящими дружескими отношениями», – уверял он.

Стоит напомнить о монографии П. Сорокина «Человек и общество в условиях бедствия», которой ученый завершает свои многолетние исследования по «социологии революции», «социологии войны», «социологии голода» и «социологии эпидемий». Эти четыре «монстра», как называет их социолог, до сих пор терзают человечество. Да, характер социальных катаклизмов в наше время трансформировался, однако закономерности человеческого поведения, выявленные и описанные Сорокиным, остались неизменными.

«Все революции, все войны, все преступления, все насилия, вся несправедливость – все это происходит потому, что люди сами хотят всего этого, – пишет Сорокин. – К сожалению, пока люди таковы, каковы они есть, катастрофы являются великими воспитателями человечества».

Лучшее средство борьбы с «монстрами» – Любовь, понимаемая в самом широком смысле: от Эроса до обычной «простой» солидарности. Этой теме Сорокин посвятил последние десять лет своей жизни.

Количество войн уменьшится по мере роста солидарности и уменьшения антагонизма, считал ученый. Уроженец Коми земли был одним из тех, кто подписал соглашение о созыве съезда по разработке «всемирной Конституции». Наивный романтик…

«Сорока Петь» – это голова!

«До конца своих дней Питирим Сорокин сохранял любовь к малой родине. Каждое его слово из воспоминаний и книг пронизано трепетным отношением к Коми земле и ее жителям. Наш суровый северный край и непростые жизненные условия помогли сформировать особый характер с внутренним стержнем и сосредоточенностью, умением отстаивать свою позицию и добиваться результатов. Взгляды Сорокина актуальны и сегодня, поскольку вопросы развития человечества всегда будут остро стоять, пока жив человек», – отметил в своем приветственном слове в Туръе заместитель министра национальной политики Коми Станислав Бушков.

Ольга Кузиванова, директор Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина, рассказала, что в 2024 году будут изданы 12-й и 13-й тома собрания его сочинений, а также два номера научного журнала «Наследие». Осенью на площадке Сыктывкарского университета состоится Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». А к 2025 году готовится издание 15 тома под названием «Пути и могущество любви». В него войдут все статьи Сорока Петь – «Ыджыд морта» (так называют ученого по-коми), связанные с идеей альтруистического переустройства общества.

Постскриптум

Выдающийся философ, культуролог, классик социологии XX столетия 33 года прожил в России и 45 – в США.

В конце жизни Сорокин страдал от тяжелой болезни. Он умер 10 февраля 1968 года в возрасте 79 лет в Винчестере, штат Массачусетс. В настоящее время архив с документами Сорокина хранится в Университете Саскачевана в Саскатуне (Канада), где он доступен для общественности.

Лиля ВОВК.