Как пауки в банке, повели себя «мусорщики» при дележе навара от сгоревших отходов

21 января с.г. Арбитражный суд Республики Коми вынес решение о взыскании с МКП «Ухтаспецавтодор» в пользу ООО «Региональный оператор Севера» 3 604 796 рублей убытков. Тем самым была поставлена точка в затянувшейся тяжбе между двумя «конторами», занимающимися утилизацией мусора.



Начало этой истории уходит в 2017 год, когда «Ухтаспецавтодор» вывозил отходы из Сосногорска и Ухты на полигон строительных отходов (по ряду причин на полигон ТКО вывоз не производился). Это продолжалось по февраль 2018 года, когда выяснилось, что «партнер» делал это по завышенному тарифу.

ООО «Ухтажилфонд» обратился в Антимонопольное ведомство, указав, что его понудили принять этот мусор, что повлекло ущерб в сумме 562500 рублей.

Вот такие убытки

Дальше были судебные тяжбы в Арбитражных судах разных инстанций, которые закончились в марте 2020 года в пользу ООО «Ухтажилфонд». Было установлено, что при вывозке отходов «Ухтаспецавтодором» применялся самостоятельно установленный тариф в размере 428 рублей 81 копейка за 1 кубометр, значительно превышавший тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, установленный приказом МинЖКХ. В результате Регоператор понес убытки на общую сумму 3,6 млн рублей.

После того, как ООО «Ухтажилфонд» сменил название, его преемник – «Региональный оператор Севера» – продолжил судебное дело о взыскании с «Ухтаспецавтодора» убытков, которые возникли из-за завышения тарифов.

Миллион туда, миллион сюда…

Любопытно, что МКП «Ухтаспецавтодор» не опротестовал решение Арбитражного суда. Ухтинские экологи предполагают, что опротестовывать было просто нечего. 19 июня 2019 года на полигоне строительных отходов случился пожар, который уничтожил большую часть находившегося там мусора, а по имеющимся у перевозчика документам объем вывезенных отходов установить невозможно. Но самое главное, как считают наши эксперты, в том, что знать точное количество мусора, вывезенного от жилищ граждан, не выгодно ни истцу («Региональному оператору Севера»), ни ответчику – МКП «Ухтаспецавтодор».

Мутные объемы и мутные деньги за вывоз мусора были и остаются сегодня. Об этом не раз писала газета «Трибуна». Еще 15 февраля 2018 года в статье «Мусор на вашу голову!» сказано: нынче каждая «управляшка» произвольно устанавливает тариф на вывоз ТБО. При этом их разброс поражает. Если «СМУ-13» возит мусор за 390 руб. за «куб», то «Ухтажилфонд» — за 560 руб. Причем эти 560 руб. обоснованы не экономическими расчетами, а исключительно аппетитами хозяев. Вот пример. Стоило одному из ТСЖ города пригрозить «Ухтажилфонду» расторжением договора на вывоз мусора за непомерно высокую цену, как директор «управляшки» Елена Величко снизила цену до 320 руб. Разница в 240 руб. наглядно показывает «навар», получаемый с каждого «куба».

Скорей всего, как считают экологи, оспаривать принятое решение МКП «Ухтаспецавтодор» не будет. Зато касса «Регионального оператора Севера» пополнится. Здесь вот что интересно. «Ухтаспецавтодор» — казенное предприятие, которое финансируется из казны города. И из нее в бюджет частного предприятия «Региональный оператор Севера» уйдут миллионы рублей. Интересно, кто-нибудь за это ответит?

Валерий ТОРЛОПОВ,

эколог, г. Ухта.