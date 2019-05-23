Как подготовить клубни и выбрать «правильный сорт»

После зимнего хранения семенной картофель нужно подвергнуть «ревизии» — тщательно перебрать клубни.

Предварительно поместите семена в теплое помещение и продержите до прогревания картофеля при комнатной температуре или по возможности при более высокой температуре в течение 7-10 дней. За этот период на клубнях проявятся болезни, поэтому их надо перебрать.

Если судить по погодным условиям прошлого года, на клубнях возможно проявление сухой гнили от поражения фитофторозом и фомозом. Могут быть и клубни, пораженные бактериозом.

Для проявления пораженных бактериозом клубней надо прикрыть ящики с картофелем плотным материалом или полиэтиленовой пленкой в очень теплом помещении, чтобы картофель «пропотел». Только при этих условиях можно обнаружить бактериоз. Все больные клубни нужно удалить.

Отобранный семенной материал следует разложить тонким слоем в теплом помещении, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на них. Периодически клубни переворачивать, чтобы они со всех сторон могли прояровизироваться. При яровизации ростки на клубнях будут крепкими, не будут обламываться при предпосадочной обработке клубней, меньше будут поражаться болезнями, быстрее дадут всходы.

Читатели часто спрашивают: какой сорт картофеля выбрать с учетом наших северных условий? Для Республики Коми рекомендован ряд сортов, которые могут дать качественный урожай. Все рекомендованные сорта – столового назначения.

Для северных районов лучше иметь раннеспелые сорта, для центральных и южных районов республики подойдут сорта более позднего созревания. Сегодня я расскажу о раннеспелых сортах.

Самый ранний

Чароит – очень раннего срока созревания. Клубни удлиненно-овальные, с поверхностно расположенными глазками. На песчаных почвах кожура почти белая, на суглинках – насыщенного желтого цвета. Мякоть белая. Под кустом клубни по размеру и форме выровненные, красивой формы, гладкие. В зависимости от состава почвы форма клубней не изменяется. Вкусовые качества хорошие, высокое содержание крахмала в клубнях уже при раннем сборе урожая (конец июля – начало августа).

Чароит дает высокий стабильный урожай. Поражение болезнями слабое. В зимний период хранится практически без отходов. Сорт рекомендован для выращивания на всех типах почв для получения очень раннего с высокой товарностью урожая.

Славный сорт

Сорт Глория – второй по сроку созревания. Клубни овальные, розовые, ровные. Глазки поверхностные, не окрашенные, мякоть желтоватая. Компактность гнезда зависит от типа почвы и ее влажности.

На сорт Глория сильно влияет количество влаги в почве. При недостатке влаги растения средней высоты, урожай формируется более длительный период и уступает другим сортам. Но при достаточном количестве влаги растения мощные, раскидистые. Даже при невысоких температурах образуется довольно высокий урожай для ранней уборки.

В зимний период этот сорт хранится хорошо, клубни начинают прорастать наравне с поздними сортами. Поражение фитофторозом бывает на ботве, но поражение клубней слабое. Глория устойчива к золотистой картофельной нематоде. Проводить посадку пророщенными клубнями следует очень аккуратно: ростки сорта Глория даже после яровизации при посадке легко обламываются, что снижает урожай клубней.

Вкусный Снегирь

Сорт Снегирь — клубни округло-овальные, кожура красная, мякоть белая, быстро разваривающаяся. Урожай зависит от плодородия почвы. На хорошо удобренных органикой почвах урожайность очень высокая, клубни ровные, крупные, гладкие. На тяжелых и песчаных почвах без внесения органики клубни предрасположены к растрескиванию.

Снегирь требователен к срокам уборки. При задержке с уборкой в осенний период созревшие не убранные клубни начинают растрескиваться, гнить уже в почве, и ухудшается их лежкость в зимний период. Ранний урожай начинает формироваться чуть позже сортов Чароит и Глория. При своевременной уборке осенью Снегирь хорошо хранится. Этот сорт считается одним из лучших по вкусовым качествам.

В следующем выпуске рубрики «Сад и огород» мы продолжим разговор о сортах картофеля.

Валентина ГАБОВА,

заведующая Сысольским сортоучастком филиала

ФГБУ «Госсорткомиссия» Коми ГСИС.