Как потратили сотни миллионов? Ревизоры нашли нарушения при строительстве сельской школы

Жительница Коми сделала неприятный подарок родственнице, которая выписывалась из роддома с младенцем.

Школьник заплатил, чтобы родители не узнали о том, что он курит.

4 мая четверо мужчин взяли с собой детей и отправились на рыбалку.

Трудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая на станции Кожва.

52-летний мужчина намеревался расправиться с собутыльником с помощью топора и ножа.