Как потратили сотни миллионов? Ревизоры нашли нарушения при строительстве сельской школы

Контрольно-счетная палата Коми проверила эффективность использования бюджетных средств при строительстве школы в Помоздино.
Строительство школы в Усть-Куломском районе ведется с 2018 года. Срок завершения строительства неоднократно переносился, а выделенные бюджетные средства ежегодно оставались неосвоенными из-за низких темпов выполнения строительных работ и смены подрядчика в 2020 году. По состоянию на 1 апреля этого года строительная готовность объекта составляет 97,5%. Всего на строительство школы уже израсходовано почти 525 млн рублей, в том числе 37,4 млн рублей – на приобретение мебели и оборудования.
В ходе проверки Конт-рольно-счетная палата установила ряд нарушений и недостатков в части соблюдения требований градостроительного законодательства, связанных с приемкой и оплатой работ и оборудования, определением начальной (максимальной) цены контракта, на общую сумму 25,8 млн рублей. Проверка показала, что отдельные работы на объекте производились с отступлением от проектной документации; изменения в рабочую документацию не вносились или вносились с нарушением установленного срока; часть выполненных работ не была отражена в общем журнале учета работ. Выявленные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны заказчика.
По итогам энергетического обследования построенной школы КСП также нашла недостатки. Например, обнаружены участки потери тепла через чердачное перекрытие и несоответствие наружных стен и чердачного перекрытия над спортивным залом требованиям по теплопередаче. По расчетам КСП, общие теплопотери через ограждающие конструкции и дефекты утеплителя в стоимостном выражении могут составить более 500 тысяч рублей в год.
В целом, согласно выводам по результатам проверки, оценка эффективности инвестиционного проекта по строительству школы в Помоздино была проведена без всестороннего обоснования необходимой мощности объекта. Изначально заказчики не учли возможность обучения в школе детей из близлежащих поселков, демографических тенденций и половозрастного состава населения, проживающего на территории района. Школа запланирована на 400 мест, что недостаточно для обеспечения сложившейся потребности. Уже в ближайшее время району нужны будут дополнительно, как минимум, 100 мест.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы и Госсовета Коми, копия – в республиканскую прокуратуру.
В адрес ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.