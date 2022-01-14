В последние годы в муниципалитетах ликвидировано немало социальных объектов. Теперь на очереди – ликвидация органов местной власти.

На свалку истории

Как уже сообщала «Трибуна», в конце прошлого года сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников (оба из «Единой России») предложили реформу местного самоуправления (МСУ). Результатом станет фактическое упразднение этого уровня власти. На сельском и поселенческом уровне останутся только старосты на общественных началах и с минимальными полномочиями.

Возвращаемся, так сказать, к своим истокам. Сельские старосты существовали еще в Российской империи в ХIХ веке. Представителей от народа избирали на три года, чтобы они следили за состоянием дорог, порядком в общественных местах, исполнением разного рода повинностей.

Согласно законопроекту, в субъектах РФ будут только укрупненные по максимуму городские и муниципальные округа. Вроде как это делается для повышения эффективности управления территориями, но это красиво выглядит лишь на бумаге.

Курс на укрупнение

Если «примерить» законопроект Клишаса-Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к Коми, то картина вырисовывается какая-то совсем нерадостная. Во-первых, у нас статус городского округа будет иметь только Сыктывкар, остальные города станут муниципальными округами. Да и то, возможно, не все. Это пока большой вопрос, поскольку федеральная власть взяла курс на максимальное укрупнение административных территорий.

Чем глава нового административного образования будет отличаться от нынешнего градоначальника? Самый важный момент – он будет нести ответственность не только за город, но и за все близлежащие к нему населенные пункты, где будут ликвидированы местные Советы и администрации.

Восстание в Нижнем Одесе

О том, что реформа МСУ приведет к деградации территорий, можно говорить с большой долей уверенности. Тем более что печальный опыт у республики уже есть: отчасти ряд основных положений законопроекта Клишаса-Крашенинникова в Коми претворили в жизнь еще в период правления экс-главы Коми Вячеслава Гайзера (надо полагать, в качестве эксперимента).

Например, вся территория Усинского района стала городским округом (один глава, один Совет, один бюджет). То есть все жители сел, расположенных вокруг Усинска, фактически сегодня могут именовать себя горожанами. Все их текущие вопросы теперь решаются в городской администрации. Были упразднены и все здешние сельские Советы депутатов. Сами жители северных сел прошедшее после реформирования время считают сплошной катастрофой.

В «нулевые» годы республиканские власти проводили подобные эксперименты с административным переустройством и на жителях Сосногорского района. Но там бюрократическая задумка воплотилась лишь отчасти. В том же поселке Нижний Одес на митинг против передачи всей власти над территорией администрации Сосногорска и ликвидации советской власти собралось более тысячи человек! И чиновники отступили.

Без вариантов

Напомним, что еще в мае 2019 года вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Согласно его положениям ликвидировать Советы сельских и городских поселений местные депутаты должны были, как говорится, своими руками, то есть путем голосования. Прошедшие в минувшем сентябре выборы показали, что многие депутаты такую перспективу попросту воспринимают в штыки, особенно в тех Советах, где есть смычка народных избранников, придерживающихся левых взглядов, и независимых. Теперь их о будущем никто спрашивать не намерен.

Ожидается, что новый формат МСУ начнет претворяться в жизнь уже с 1 января 2023 года. До 2028 года будет объявлен пятилетний переходный период, в ходе которого переизбрание в Советы разрешается только в существующих городских округах. У нас выборы возможны только в Сыктывкаре, остальные Советы будут «доживать свой век».

Конец обратной связи

Депутатов Советов сельского и поселенческого уровня можно критиковать сколько угодно, тем не менее, они хоть как-то отражали интересы и чаяния людей, живущих в глубинке. И еще не требовали денег, поскольку депутаты нижнего звена – это те же волонтеры, выполняющие свои обязанности за идею.

Тогда чем они не устраивают федеральный центр? А тем, что чиновники на местах вынуждены были с ними согласовывать свои планы, отчитываться о проделанной работе, через местных депутатов проходит и процедура согласования назначений руководителей местных администраций. Кроме того, депутаты могли направлять письма и жалобы в различные инстанции, вплоть до главы государства. Вся эта «народная демократия» будет уничтожена на корню.

«Сжигают последний мост»

Резонансный законопроект Клишаса-Крашенинникова депутаты Госдумы теперь будут рассматривать через призму недавних событий в Казахстане, где все мы видели революционную ситуацию: «глубинный народ» не захотел жить по-старому, а «верхи» не смогли управлять, как прежде. Очевидно, что политика «закручивания гаек» в итоге приводит только к хаосу.

Тем временем фракция КПРФ в парламенте Коми официально настаивает на проведении парламентских слушаний. Ее лидер Виктор Воробьев считает, что Госсовет Коми обязан организовать площадку для обсуждения этого законопроекта представителями республиканских органов местного самоуправления и сформировать с учетом их мнений четкую позицию.

– Это беспрецедентная реформа, которая уничтожит остатки народовластия в малых городах и на селе, – считает депутат Воробьев. – Фактически власть сжигает последний мост между собой и гражданами. Деревни и поселки окажутся брошены на произвол судьбы. Люди, которые за пределы третьего транспортного кольца выезжают только по пути в международный терминал аэропорта Шереметьево, опять пытаются решить, как нам жить, полностью игнорируя то, чем и как живет наша страна, в том числе такие непростые субъекты Федерации, как Коми.

Мнение депутата Госдумы Олега Михайлова (фракция КПРФ):

– Лично я буду голосовать против законодательной инициативы Клишаса-Крашенинникова по вполне очевидной причине – она направлена на дальнейшее цементирование каркаса нынешнего антинародного режима.

Если сегодня тех же глав районов и городов губернаторы могут отстранять от должности только заручившись поддержкой муниципальных депутатов, то по новому законопроекту процедура по сути становится чисто технической. Губернаторы наделяются правом отправить в отставку градоначальника в любой момент с формулировкой типа «не справился с возложенными обязанностями». Нам предлагают помимо федеральной еще и региональную вертикаль власти. Это приведет только к усилению самодурства на местах и дальнейшей деградации страны.

Сергей МОРОХИН.