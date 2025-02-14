Как пройти в библиотеку? До 1837 года в Усть-Сысольске этот вопрос даже днем звучал бы весьма подозрительно

Завтра, 15 февраля, проект «Пешком по Усть-Сысольску» приглашает на городскую прогулку «Библиотеки Усть-Сысольска». Ее проведет сотрудник Национальной библиотеки Коми Елена Сердитова. Накануне экскурсии мы решили напомнить некоторые страницы библиотечного дела в Коми.

Пушкина убили – библиотеку открыли

В Усть-Сысольске первая публичная библиотека появилась в год гибели Пушкина. «В уездном городе Усть-Сысольске в ноябре 1837 года с разрешения начальства открыта городская публичная библиотека. Тамошние чиновники и купцы в первый раз составили капитал в 500 рублей, который и употребили на выписку книг из Петербурга и Москвы. Ремонт библиотеки полагается производить посредством новых ежегодных пожертвований как со стороны членов-основателей, так и от других желающих пользоваться чтением книг…» – сообщалось об этом в «Вологодских губернских ведомостях».

Публичная библиотека в Усть-Сысольске стала одной из старейших в Российской империи и первой на территории Европейского Севера. Об ее открытии сообщали российские газеты и журнал «Москвитянин». Даже в столице губернии – Вологде – библиотека появилась только в 1864 году. «Журнал Министерства внутренних дел» в 1849 году отметил: «О том, как быстро и по всем краям империи распространяется любовь к просвещению, может свидетельствовать факт, что в настоящее время существует общественная библиотека, основанная и поддерживаемая частными лицами. Где? В самой отдаленной глуши Вологодской губернии, в месте, где прекращается почтовая дорога и за которой лежат уже непроезжаемые леса и тундры, в уездном городе Усть-Сысольске».

В фондах Национальной библиотеки РК сохранилось несколько книг из первой библиотеки Коми края. Удивительно, из двенадцати тысяч книг (столько их было здесь в 1918 году) уцелело только пять экземпляров, на обложках которых стоит экслибрис Усть-Сысольской общественной библиотеки.

Городничий и другие

Во главе учредителей библиотеки встал городской городничий Шульц, в списке ее основателей в Коми крае значились усть-сысольский городской голова – купец Новоселов, а также купец Михаил Латкин. В первое время библиотекой пользовались только сорок членов-учредителей, к 1865 году их число выросло до 57 человек, среди которых было пять купцов, шестеро мещан и двое крестьян. В 1892 году число читателей сократилось до 37 человек. Удивительно, что среди учредителей не оказалось ни одного местного учителя.

Все желающие могли делать ежегодные взносы и пользоваться правом читать книги наравне с постоянными членами библиотеки или платить в розницу за каждую читаемую книгу. Хранителем книг был избран дворянский заседатель Усть-Сысольского уездного суда титулярный советник Андрей Попов. В его доме в «нарочно устроенных красивых шкафах» и была помещена библиотека.

Позже, в 1840-е годы, книги переехали в дом отставного штабс-капитана Николая Попова. Оба дома стояли на берегу Сысолы рядом со старой Троицкой церковью, но от этого района города до наших дней не сохранилось ни одного старинного здания.

В обмен на беллетристику

Первая библиотека за свою 70-летнюю историю существовала только за счет частных пожертвований. Членские взносы в разные годы колебались от трех до десяти рублей в год. Время от времени новые члены библиотеки жертвовали книги и солидные денежные суммы – до ста рублей серебром. В частности, в дар библиотеке поступали книги из Императорской академии наук, а некоторые издатели и писатели бесплатно присылали журналы. Среди них был, например, Сергей Аксаков, а также отбывавший ссылку в Коми крае профессор Николай Надеждин и писательница Александра Ишимова. С начала образования библиотеки ее постоянным шефом являлся купец и путешественник Василий Латкин. Он ежегодно выписывал для библиотеки несколько периодических изданий.

Помимо всего прочего, библиотека собирала и приобретала старинные рукописи, писцовые книги и прочие материалы по истории, географии, этнографии, экономике. Так постепенно в ее фондах скопилось четыре сотни уникальных рукописей. Увы, в середине XIX столетия все они были высланы в Императорскую публичную библиотеку и теперь хранятся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. А ведь среди тех рукописей был такой раритет, как один из списков устюжского летописца. Правда, манускрипты передали не просто так. В обмен устьсысольцы получили беллетристику.

В 1848 году библиотека по поручению губернатора была осмотрена и «найдена в порядке». В ней оказались до тысячи томов по богословию, истории, медицине и «произведения изящной словесности, преимущественно на русском языке». Общая стоимость книг равнялась примерно тысяче рублей серебром. В 1856 году книг было уже 2560, а к началу XX века – около десяти тысяч.

В Усть-Сысольске той поры не было ни книжных магазинов, ни газетных киосков, но фонды публичной библиотеки постоянно пополнялись. Горожане выписывали много газет, которые читались, передавались из рук в руки, переплетались и передавались в библиотеку. То же происходило и с книгами.

Книги-«кочевники»

Весь XIX век библиотека «кочевала» из дома в дом, и книги хранились у того человека, кого избирали библиотекарем. Первым был Андрей Иванович Попов – вначале заседатель Усть-Сысольского уездного суда, а затем уже городничий. В его доме книги находились четверть века. После него – у штабс-капитана Николая Попова. Затем более двадцати лет библиотека располагалась в доме учителя Харьюзова. Книги бережно передавались из дома в дом.

В 1890 году, после смерти Харьюзова, не нашлось человека, который согласился бы стать библиотекарем, а Городская дума отказалась взять ее на содержание и предоставить помещение. Поэтому книги передали городскому клубу, где их могли брать и читать только его члены. В Усть-Сысольске не имелось дворянского собрания – дворян в городе было мало. Вместо него был городской клуб – общественное собрание. Этого здания сейчас нет, оно находилось на углу улиц Домны Каликовой и Советской. Там библиотека хранилась до 1918 года.

В 1899 году в Усть-Сысольске на средства городской управы была открыта вторая библиотека – бесплатная, городская. Фонды ее были небогатыми, а в год на ее содержание выделялось из казны Городской думы 20-30 рублей. Основными ее читателями стали учащиеся подростки. До революции библиотеки были при всех гимназиях и городском училище, но в них была в основном учебная литература.

В августе 1902 года в городе открыли третью библиотеку – публичную, земскую. Усть-Сысольская уездная земская библиотека была платной и располагалась на первом этаже уездной земской управы (на перекрестке современных улиц Коммунистической и Советской). Она занимала две комнаты: читальню и книгохранилище. Земство выписывало для библиотеки газеты и журналы. В начале двадцатого века число ее читателей доходило до четырех сотен человек, а к 1917 году в ней скопилось уже более семи тысяч книг.

Это была солидная профессиональная библиотека, общественное управление которой возглавлял инспектор училищ Александр Малышев, отец будущего наркома Вячеслава Малышева. В этот оргкомитет также входил краевед Андрей Цембер, которому принадлежат заслуги организации первых музея и архива в Коми крае. В земской библиотеке выпускали каталоги и хранили запрещенную литературу, которую у них регулярно пытались изымать. Удивительно, но «Капитал» Карла Маркса не изымали, так как он считался обычной экономической литературой.

Земская уездная библиотека просуществовала до 1918 года, когда было ликвидировано само земство. Летом 1918 года в городе открылась первая уездная общественная библиотека. Ее фонды сформировались за счет книг нескольких училищных библиотек, земской библиотеки и библиотеки дворянско-чиновничьего клуба (той самой первой библиотеки). Общий фонд составил около двадцати тысяч книг.

Дом с колоннами

С 1920 года библиотека занимала купеческий дом Сухановых, позже снесенный, на улице Набережной (ныне ул. Кирова). В 1921 году она получила статус Коми областной общественной библиотеки, а в 1937-м стала называться Республиканская библиотека Коми АССР. С 1932 года она размещалась на втором этаже дома купца Камбалова (сейчас в этом здании Национальная детская библиотека имени Маршака). И уже отсюда в 1958 году библиотека перебралась в специально возведенное здание с семиярусным книгохранилищем. В этом же году она получила имя Ленина. Статус национальной был присвоен в 1992 году.

Современное здание Национальной библиотеки построили в 1958 году. Заслуга во многом принадлежит Зосиме Паневу, председателю Совета Министров Коми АССР. Чтобы выбить деньги на строительство, Панев несколько лет ходил на приемы к члену президиума ЦК КПСС Климу Ворошилову. В итоге средства выделили. Подходящий проект нашелся в Ставрополе. Коми архитектор Феофания Тентюкова доработала проект и добавила портик с колоннадой.

Постскриптум ___________________________________

КНИЖНЫЕ РЕЛИКВИИ

Самая древняя книга в Национальной библиотеке датирована XVII веком – это Псалтырь. Первое издание на коми языке – Евангелие от Матфея, изданное в Санкт-Петербурге в 1823 году.

Всего же в фондах Нацбиблиотеки более шести тысяч редких и ценных изданий, в числе которых архив рукописного наследия Каллистрата Жакова. Есть в библиотеке 25 томов энциклопедии «Britannica» 1875 года. Также в фонде редких изданий около трех тысяч дореволюционных журналов.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

Фото vk.com/cbsezhva.