Как проверить правильность корректировки

Что такое корректировка? По сути это сравнение фактически начисленной платы с фактическим потреблением.

Когда дом оборудован общедомовым прибором учета тепла, а жители оплачивают равными частями в течение всего года (по нормативу или по среднему потреблению), проводится корректировка платы. Каким образом она рассчитывается?

Корректировка размера платы в данном случае производится по формуле:



Pk.пр – размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошедший год;

Si – общая площадь вашей квартиры;

Sоб – общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

Pfn.i – общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в вашей квартире за прошедший год.

При этом календарный год считается с даты установки общедомового счетчика. К примеру, счетчик установили в мае 2015-го, значит, год для корректировки берется с мая 2015-го по апрель 2016-го (включительно), следующий период – с мая 2016-го по апрель 2017-го (включительно) и так

далее.

Несмотря на внешнюю сложность, формула проверяется достаточно просто: необходимо узнать, когда установлен общедомовой прибор учета, какие показания он фиксировал за год и площадь дома.

Эту информацию запрашиваем в управляющей компании или в ресурсоснабжающей организации – они обязаны предоставить в течение суток все данные. Информацию включаем в таблицу для простоты проверки корректировки (на примере реального дома в г. Сыктывкаре).

В восьмом столбике – сумма корректировки.



Читателям рекомендую самостоятельно проверить сумму корректировки и обратиться в суд с требованием перерасчета, если компания рассчитала корректировку неверно. Можно также обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой проверить правильность начисления.

Александра АФОНИНА,

руководитель Автономной некоммерческой организации «Коми ЖКХ».