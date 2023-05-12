Ухту продолжают сотрясать скандалы в сфере ЖКХ, в том числе связанные с местными управляющими компаниями.

Во-первых, к «укашкам» масса претензий по поводу качества и высокой стоимости услуг. Во-вторых, эти компании меняются как перчатки, многоквартирные дома часто переходят из рук в руки. Причем дело доходит и до прямых фальсификаций, о чем подробнее будет сказано позже. А пока совершим небольшой экскурс в недавнюю историю. Ведь все пороки нынешней системы ЖКХ были заложены в нее изначально.

Напрасные слова

В 2005 году в России стартовала реформа жилищно-коммунального хозяйства. К тому времени основная часть жилфонда уже была приватизирована. А теперь обитателей квартир в «панельках» и «хрущобах» решили заставить платить еще и за общедомовое имущество.

Цель реформы – снять с государства финансовое бремя по содержанию многоквартирных домов (МКД) и повесить его на собственников жилья. Хотя жильцам, естественно, говорилось другое: мол, благодаря реформе они станут настоящими хозяевами МКД – будут сами управлять общедомовым имуществом и выбирать себе управляющие компании, что придут на смену ЖЭУ.

Кроме того, как утверждали чиновники, в стране возникнет рынок коммунальных услуг. Частные фирмы будут сражаться между собой за каждый дом, чтобы получить контракт на его обслуживание. Конкуренция приведет к снижению расценок на услуги и повышению качества.

Мы, живущие в 2023 году, теперь уже точно знаем: эти обещания оказались враньем. Нет ни конкуренции, ни качества, а только «сумасшедшие платежки» и беспредел со стороны управляющих фирм.

А все потому, что реформу ЖКХ с самого начала оседлали чиновники и аффилированные с ними бизнесмены, допущенные к разделу муниципального пирога.

Первые жертвы

Еще в 2004 году, на стадии подготовки к реформе, господа во властных кабинетах смекнули, что коммунальные фирмы, которые появятся вместо муниципальных, можно раздать «своим людям» – «бизнес-партнерам», а то и вовсе родственникам, любовницам, приятелям и т.д. С этого можно иметь неплохой гешефт.

В середине «нулевых» уже закончилась «прихватизация» не только крупных предприятий, но и всякой «мелочовки» типа магазинов, ресторанов, гостиниц. Неподеленной оставалась только коммунальная сфера. Правда, «коммерческую ценность» представляла лишь ее лакомая часть – относительно новые МКД. Развалюхи на окраинах никого не интересовали: хлопот много, денег мало.

Муниципальные и региональные чиновники вкупе с близкими им представителями бизнес-сообщества составили костяк будущей «коммунальной мафии». «Темой» ЖКХ заинтересовался и криминалитет – вчерашние «братки», успевшие легализоваться, но еще не утратившие навыков пулевой стрельбы.

Есть версия, что первой жертвой грядущего коммунального передела в столице Коми стал один из руководителей Сыктывкарской мэрии Аскерби Койчуев, которого киллер хладнокровно ликвидировал прямо в центре города.

Следующая в списке – воркутинская правозащитница Людмила Жоровля, воевавшая с мэрией по поводу завышенных коммунальных тарифов и других нарушений в ЖКХ. Но борьба была неравной: мэрия, как и вся Воркута, тогда контролировалась городскими бандами. 21 июля 2005 года Жоровлю вместе с сыном застрелили в собственной квартире.

Однако «коммунальная мафия» вскоре поняла, что убивать людей – это «несовременно». Так сказать, архаика «лихих» девяностых. Ведь в саму реформу были заложены вполне легальные способы дележа ЖКХ. Поэтому брутальные киллеры оказались не у дел. Куда проще воспользоваться услугами чистеньких юристов, способных «правильно» оформить нужные документы.

Ухтинский феномен

О том, как ситуация развивалась дальше, можно проследить на примере «Северной Жемчужины». Сами ухтинцы называют местную систему ЖКХ «уникальной». При ее создании в «нулевые» было допущено множество нарушений, что аукается и до сих пор.

Однако, на мой взгляд, дело еще и в другом. «Ухтинская система» прославилась на всю республику во многом благодаря городским общественникам. Здесь в лице Координационного совета управдомов (КСУ) появилась группа грамотных, юридически подкованных активистов, которые упрямо бьются за права горожан.

Достаточно вспомнить, к примеру, многолетнюю эпопею борьбы КСУ с ухтинским МУП «Водоканал», которому мэрия незаконно передала внутридомовые и канализационные сети. А тарифы на воду в Ухте были самыми высокими в Коми, о чем «Трибуна» не раз писала.

К сожалению, ни в Сыктывкаре, ни в других городах Коми такой общественной силы, как КСУ, не появилось, хотя проблемы ЖКХ повсюду мало чем отличаются от ухтинских.

На раздаче

Главным организатором «реформы ЖКХ по-ухтински» являлся Олег Казарцев, возглавлявший мэрию в 2007-2012 годах. А председателем ухтинского Совета депутатов в ту пору был Александр Макаренко.

С подачи городских властей в сотнях муниципальных домов создавались товарищества собственников жилья (ТСЖ). Причем многие из них были организованы по сути фиктивно – председателями нескольких десятков ТСЖ стали… чиновники мэрии (это действительно особая ухтинская «фишка»).

Половину (естественно, лучшую) всех городских МКД отдали «на кормление» в МУП «Ухтажилфонд», преобразовав предприятие в частную управляющую компанию – ООО. Уставной капитал ООО «Ухтажилфонд» – 10 тысяч рублей, владелец – известный ухтинский бизнесмен Виталий Габуев.

По сути «Ухтажилфонд» стал управляющей компанией-монополистом. То есть ни о какой конкуренции речи быть не могло. Правда, появилось несколько «укашек» поменьше, но среди их учредителей мелькают все те же фамилии заправил местного «жилищного» бизнеса. В том числе влиятельный ухтинский предприниматель Евгений Лядов, соратник и партнер Виталия Габуева.

Понятно, что качество обслуживания МКД от этого, мягко говоря, не улучшилось, зато в квитанциях, рассылаемых жильцам, стали расти цифры по оплате. Например, резко возросла плата за воду на общедомовые нужды (ОДН).

Попытки других управляющих фирм выйти на городской коммунальный рынок, поделенный между «своими», жестко пресекались. Так, печальной оказалась судьба предпринимателя Вадима Иванова, возглавлявшего компанию «УК-1». Полтора года Иванова «прессовали» мэрия, жилищная инспекция, прокуратура. Против него возбудили уголовное дело. Правда, до суда не дошло, и в итоге тогдашний прокурор Ухты Павел Якимов был вынужден извиниться перед Вадимом Ивановым. Однако после таких мытарств ни у Иванова, ни у других предпринимателей больше не возникает желания лезть на «чужую поляну».

Из жизни замечательных людей

В «нулевые» годы все «отцы города» дружно записались в «Единую Россию» – кузницу честных и принципиальных кадров, радеющих о благе страны. Впрочем, партбилет не всегда спасает от тюрьмы. Олег Казарцев и его сменщик на посту мэра Игорь Леонов все-таки угодили под «уголовку». Правда, не за коммунальные грешки, а за имущественные преступления.

Казарцева пытался защищать Желтый дом и лично губернатор Вячеслав Гайзер. Несмотря на то, что Олег Владимирович уже находился «под колпаком» правоохранителей, 1 ноября 2012 года его демонстративно назначили главой Минархстроя Коми. Тогдашнему прокурору республики Сергею Бажутову, человеку суровому, эдакому местному «комиссару Каттани», такой демарш очень не понравился. Именно тогда Гайзер испортил отношения с силовиками, за что впоследствии поплатился.

В итоге Олег Казарцев все-таки загремел на нары (5 лет – за мошенничество). В 2018-м его вновь судили, накинув к прежнему сроку еще 2,5 года. Но удивительным образом в том же году экс-мэр досрочно освободился. Потому что хорошо себя вел в неволе и, как говорилось в характеристике из УФСИНа, приобрел в колонии «социально значимую профессию повара».

Однако освободившись, Казарцев не стал работать по профессии, например, поваром в столовой для бедняков. Ныне бывший зэк – генеральный директор ООО «Ухталифт». И так уж совпало, что учредителем этой фирмы (как и десятка других в Ухте) является все тот же Виталий Габуев. А поскольку лифтов в городе много и они часто ломаются, это место неплохое, хлебное. В общем, за судьбу г-на Казарцева можно не беспокоиться.

Игорь Леонов, бывший ухтинский и сосногорский глава, экс-секретарь Коми ячейки «Единой России» и ее щедрый спонсор, тоже недолго томился в узилищах. Теперь он успешный предприниматель.

Процветает и бизнес Евгения Лядова. За эти годы он успел «сходить» в Госсовет (за 2012-й задекларировал 90 млн руб. дохода, став на тот момент самым богатым депутатом регионального парламента).

Экс-предводитель ухтинского Совета Александр Макаренко стал вице-спикером Госсовета. Соратники по партии ласково называют его «Петровичем». Он стал неизменной частью столичного политического ландшафта. «Петровича» можно часто увидеть в различных почетных президиумах.

Ухтинский прокурор Павел Якимов, к которому у местных общественников накопилось немало вопросов по поводу «коммунальных схем», тоже перебрался в столицу, теперь он прокурор Сыктывкара.

Но наибольших успехов добился наш главный герой – Виталий Габуев. Бонусы, которые он снискал на ниве «жилищной реформы», блекнут на фоне урожая, собранного Виталием Анатольевичем с помощью другой «реформы» – «мусорной». Напомню, что именно ООО «Ухтажилфонд» (ныне «Региональный оператор Севера») стал монополистом на «мусорном рынке» Коми. За 2021 год выручка этой частной компании составила 1,8 миллиарда рублей, а валовая прибыль – 669 млн руб. При этом за два года компания получила 175 млн рублей субсидий (выпадающие доходы) из бюджета республики. Между тем тарифы для населения по обращению с ТКО – одни из самых высоких среди регионов России.

В общем, несмотря на отдельные неприятности, все персонажи этой истории неплохо устроились. И жизнь, как говорится, не стоит на месте. Не меняется лишь сама «ухтинская система ЖКХ», созданная «отцами города» много лет назад…

Жилищно-коммунальный Клондайк

На прошлой неделе появилась официальная информация о том, что республиканская Служба стройжилтехнадзора продолжает «проверку легитимности массовой смены управляющих организаций в Ухте». Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка началась после многочисленных жалоб ухтинцев на нарушения при проведении общих собраний собственников жилых помещений. Специалисты Службы выявили подтверждающие факты и подготовили исковые заявления в суд о признании недействительными протоколов собраний.

Ухтинский городской суд уже удовлетворил 5 исков (из 30, поданных Службой). По решению суда были признаны недействительными протоколы собраний по четырем домам: ул. Куратова, д. 20 и д. 2, ул. Строителей, д. 17 и проспект Ленина, д. 37/2 (два иска).

Поскольку нарушения носят массовый характер, проверки продолжаются. «Мы встречаемся с жильцами. Если выявляем нарушение процедуры проведения собрания (по вопросу о смене УК – Ред.), то отказываем во включении данного дома в реестр управляющей организации», – заявила и.о. руководителя Службы Ольга Микушева.

Почему наши органы не «возбуждаются»?

Как уже рассказывала «Трибуна», сразу несколько сотен ухтинцев – собственников жилых помещений – обратились в надзорные органы с просьбой проверить законность передачи МКД ряду управляющих компаний (ООО УК «Техстрой», ИП «Коровин М.Н.», УК «СМУ-13» и др.). Соответствующее обращение в марте было направлено и главе региона Владимиру Уйбе. Губернатор поручил разобраться в ситуации Службе стройжилтехнадзора, которая выдает лицензии на обслуживание каждого конкретного дома.

Чтобы получить такую лицензию, УК должна предъявить протоколы общих собраний жильцов о решении сменить управляющую компанию. Такие документы Службе были предъявлены, но многие из них оказались сфальсифицированы. Проще говоря, многие собственники не голосовали за это решение, их подписи были подделаны.

По идее, надо бы возбуждать уголовное дело. Однако ухтинская полиция почему-то не «возбуждается», да и прокуратура не спешит. Аргумент простой: мол, надо дождаться судебных вердиктов.

Но Ухтинский суд рассматривает иски лишь в гражданско-правовой плоскости, а не в плане ответственности за фальсификации и уж тем более – за возможные мошенничества.

Служба стройжилтехнадзора, штампующая лицензии, разумеется, тоже не изучает подлинность бюллетеней. И похоже, не очень-то вникает в другие нюансы протоколов собраний. А проверки если и проводятся, то достаточно формально.

Так что, скорее всего, этот скандал попытаются «спустить на тормозах».

Следим за успехами депутата Коровина

Как уже говорилось, коммунальный бизнес в Ухте тесно переплетен с властью, которая кучкуется вокруг «Единой России».

До прошлого года МКД, из-за которых возник нынешний сыр-бор, обслуживала УК с ласковым названием «Родная». Учредитель этой компании все тот же Евгений Лядов, а директором до недавнего времени был предприниматель Михаил Коровин, один из самых богатых депутатов ухтинского Совета.

За 2020 год депутат Коровин заполнил декларацию на 8 млн руб. дохода, а за 2021-й обычный директор небольшой коммунальной фирмы задекларировал доход уже в 17,5 млн рублей (зря говорят, будто ЖКХ у нас нищее, денег ни на что не хватает).

Возможно, деньги и стали причиной того, что отношения между господами Лядовым и Коровиным сильно испортились. Говорят, что между ними якобы пробежала черная «финансовая» кошка. Так это или нет, сказать трудно, но вскоре партнеры расстались. Коровин решил «отпочковаться» и организовал индивидуальное предприятие под своим именем.

За короткое время ЧП «Коровин М.Н.» добилось неслыханных успехов. В 2022 году под крылом этой новой «укашки» оказалось аж 49 домов (сейчас их уже 53).

По какой примерно схеме это делалось, видно на примере одного из МКД – дом № 3 по ул. 30 лет Октября. К несчастью для господина Коровина, жильцом этого дома оказался известный ухтинский общественник, член Координационного совета управдомов Валерий Торлопов, который и поднял шум в прессе.

– О смене управляющей компании я узнал только 9 декабря, – рассказывает Валерий Петрович. – Якобы еще в октябре проводилось общее собрание собственников, проголосовавшее за передачу с 1 декабря дома под управление Коровину. Я обошел многих соседей и узнал, что в собрании они не участвовали, не голосовали и не ставили подписи в бюллетенях.

«Ход конем»

Тем не менее, ИП «Коровин М.Н.» получил от Стройжилтехнадзора лицензию и стал рассылать жильцам этого и других МКД счета «за обслуживание».

По словам В. Торлопова, никаких признаков этого «обслуживания» за минувшие месяцы он в доме не замечал, хотя счета на оплату приходят жильцам регулярно. А когда разразился скандал с фальшивыми подписями и надзорный орган был вынужден начать проверку, Михаил Коровин, видимо, решил сделать «ход конем».

– Не успели жильцы дома № 3 разобраться в «операции» по замене УК «Родная» на ИП «Коровин М.Н.», как их пригласили на внеочередное собрание по передаче дома под управление ООО «УК Керки», – рассказывает Валерий Торлопов.

Все уже знают, что в Ухте коммунальные фирмы размножаются путем «почкования». Сначала экс-директор УК «Родная» избавился от своего партнера г-на Лядова, «переписал» (то есть оформил лицензию) МКД на свою компанию, а затем создал еще и фирму «Керки» (учредителем значится отец депутата).

Правда, назначенное на 6 апреля с.г. общее собрание собственников закончилось для его инициатора полным фиаско. Жильцы не только не проголосовали за передачу дома в руки «УК Керки», но и стали задавать г-ну Коровину весьма неприятные вопросы. Например, о том, куда уходят деньги, собранные на содержание дома.

В итоге Михаилу Николаевичу пришлось отказаться от своей затеи. Но вряд ли он, как и другие бизнесмены «от коммуналки», на том успокоится. Ведь «ухтинская система ЖКХ» давно уже стала поистине Клондайком для местных предпринимателей, еще недавно никому не известных, а ныне богатых и уважаемых людей, видных деятелей «Единой России», под знаменами которой они чувствуют себя в полной

безопасности.

Да, система эта порочная и фальшивая. Но разве кого-то в нашей стране можно удивить массовыми фальсификациями итогов голосования, подделкой подписей в бюллетенях? Мы это уже не раз наблюдали, причем в гораздо больших масштабах…

Владимир СУМАРОКОВ.