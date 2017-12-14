Как размножаются чиновники

Сокращение расходов на медицину, культуру, образование чиновники называют «оптимизацией», цель которой — экономия бюджета. Сами чиновники тоже кормятся из бюджета. Но на них пресловутая «оптимизация» почему-то не распространяется.

С 90-х годов население Коми сократилось почти на 400 тысяч человек. Было 1,2 миллиона жителей, осталось 850 тысяч.

Понятно, что за это время уменьшилось и число врачей, медсестер, учителей, социальных работников. Ведь в социальной сфере существуют довольно жесткие нормативы — количество специалистов на душу населения. По идее, по тому же принципу должен функционировать и чиновничий аппарат. Но так ли это на самом деле? Предлагаю читателям рассмотреть эту ситуацию на примере нашего Усть-Вымского района (думаю, что и в других муниципалитетах — аналогичная ситуация) и, в частности, поселка Жешарт.

«Жигули» назовем «Мерседесом»?

В 1999 г. в Усть-Вымском районе проживало около 39 тысяч человек, сегодня — 26 тысяч. То есть население сократилось на 30%. В поселке Жешарт число жителей за это время уменьшилось с 10 до 7 тысяч.

В 1999 году в администрации Усть-Вымского района работало 48 человек. После того, как Управление по соцвопросам перевели из здания райадминистрации, кабинетов опять не хватило — поэтому был надстроен третий этаж. Можно предположить, что и количество муниципальных служащих выросло примерно на 50% — кабинеты не пустуют.

У главы администрации Усть-Вымского района в 80-е годы был один заместитель, в 90-е годы — два заместителя, а сейчас уже — четыре.

В 2002 году в администрации Жешарта работало 6 муниципальных служащих, а в 2017 году уже — 10 человек (при том что население поселка сократилось на 25%).

В 2008 году в поселке Жешарт приступил к работе новый глава администрации Ю. Штраух. После 2008 года трижды утверждали структуру местной администрации: в 2012, 2015, 2017 годах. В результате появились четыре новых штатных единицы. Введены ранее неизвестные должности трех главных экспертов.

Эксперт — это высококлассный специалист, который дает заключения по различным вопросам. Конечно, он должен иметь соответствующее образование, квалификацию и опыт работы. Лично мне непонятно, какие функции выполняет, например, главный эксперт отдела правового и кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений? А есть еще главный эксперт по реализации жилищной программы, о которой я тоже ничего не слышала.

В администрации поселка Жешарт переименовывают должности, а работники все те же. Но ведь если «Жигули» переименовать в «Мерседес», они от этого быстрее не поедут.

Все эти игры с переименованиями, вернее всего, ведутся для увеличения фонда оплаты труда.

В медицинских учреждениях санитарок переименовали в уборщиц, чтобы снизить расходы на зарплату. А в муниципальном учреждении переименовывают должности, чтобы увеличить зарплаты. Хотя источник зарплат и тех, и других один — бюджет.

На широкую ногу

Просмотрев решения Совета ГП «Жешарт» об исполнении бюджетов с 2008 по 2016 годы, можно увидеть, что расходы на главу муниципального образования и работников аппарата администрации растут ежегодно. Если в 2008 году от общей суммы расходов бюджета они составляли 7,8%, то в 2010 году – уже 9,6%, а в 2014 году — 12,1%.

За период с 2008 года расходы на оплату труда работников администрации и главы поселка Жешарт увеличились примерно в 1,5 раза. При этом надо отметить, что в период с 2008 года официального повышения зарплаты муниципальным служащим не производилось.

В 2016 году расходы на оплату труда муниципальных служащих поселка Жешарт в 1,5 раза больше, чем расходы на благоустройство и освещение поселка, вместе взятые за весь год.

Вот такая «дорогая» в прямом смысле слова наша администрация.

Президент Владимир Путин уже не один год снижает на 10% свою зарплату, а также зарплаты других высших чинов государственной службы. А вот муниципалитеты идут своим путем. Оптимизация ими проводится по принципу «сначала съедим ваше, а потом — каждый свое». «Слуги народа» в муниципалитетах живут на широкую ногу и рассказывают о бюджетных трудностях населению, которое зачастую не имеет самого необходимого.

Поликлиника — без рентгена

Поликлиника в поселке Жешарт обслуживает более 8 тыс. человек. На сегодняшний день здесь не работает флюорографический аппарат и аппарат для выполнения рентгеновских снимков. Оба они не подлежат ремонту. Мы обращались к главе республики, в Минздрав РФ — никакого результата. На обращение к главе РК Сергею Гапликову, которое подписали 300 человек (а могли бы подписать тысячи), ответ мы получили из Минздрава РК. В этом ответе нам рассказали о том, как оснащена поликлиника в селе Айкино, и посоветовали обращаться к главному врачу района. Наше обращение в Минздрав РФ также отправили в Минздрав РК. Круг замкнулся. Руководители муниципального района, поселка, зная об этой проблеме, никак не реагируют. Жешартцы остались без самого простейшего способа диагностики, и никому нет до этого дела. Еще раз хочу обратиться к С. Гапликову от имени всех жителей с просьбой решить вопрос с рентгеновским оборудованием.

Школы поселка уже давно не живут, а выживают. Зданию СОШ № 1 поселка Жешарт в 2016 году исполнилось 50 лет. Ни разу здесь не производился полный капитальный ремонт. На текущий ремонт трехэтажного здания школы в год выделяется 20-30 тыс. рублей. В то же время в здании райадминистрации не только пристроили третий этаж, но и установили лифт, на все это потрачен не один миллион рублей.

Закрыли группы продленного дня в школах, не ведется внеурочная кружковая работа, потому что прекращено финансирование. В то же время чиновники из Министерства образования при проверке работы школы требуют, чтобы внеурочная работа была. А на вопрос об отсутствии финансирования отвечают — это не наше дело.

Похоже, что наши министерства и муниципальные руководители живут на другой планете. Как говорил классик, «страшно далеки они от народа». В общем, сытый голодного не разумеет.

Один с сошкой, семеро с ложкой

Есть две проблемы в нашей республике, которые не мог решить пока ни один глава. Первая проблема — завершение строительства санатория в Серегово, а вторая — сокращение количества чиновников. На этом споткнулись и В. Торлопов, и В. Гайзер, и, к сожалению, нынешний глава тоже.

Помнится, при Гайзере даже был составлен график поэтапного сокращения количества чиновников. В 2011 году был издан указ главы республики, в соответствии с которым до 01.10.2011 года предполагалось сократить 5%, до 31.03.2012 года — 10%, до 31.03.2013 года — 20% чиновников. Всего предполагалось сократить 1450 чиновников всех уровней.

Где сейчас находится Гайзер, мы знаем, а вот какова судьба его указа — не знаем, а хотелось бы.

Как сообщает Комистат, по итогам 1 квартала 2016 года среднесписочная численность работников органов госвласти в республике составила 13903 человека. Продолжает расти число муниципальных служащих и работников местных администраций. Если на начало 2016 года их было 4407 человек, то на 1 апреля 2016 года – уже 4599 человек. То есть всего за три месяца их число возросло на 192 человека.

Если и дальше такими темпами будет расти количество чиновников, никаких денег не хватит на их содержание. Сегодня продолжается процесс, в результате которого наша республика превращается в регион чиновников, вахтовиков и заключенных. Остальные просто не нужны.

Для того, чтобы навести порядок в расходовании средств на содержание чиновников, я думаю, надо ввести подушевое финансирование муниципалитетов. Фонд оплаты труда чиновников в муниципалитетах должен зависеть от количества населения. Сокращается количество населения — пропорционально сокращается фонд оплаты труда администрации района и администрации населенного пункта. Вот пусть и решают муниципальные руководители — снижать чиновникам зарплату или сокращать их количество. Может, это подвигнет их к конкретным делам по народосбережению как одной из главных задач власти.

Распределение бюджета в соответствии с пословицей «один с сошкой, семеро с ложкой» в пользу управленческого аппарата морального здоровья нашему обществу не добавляет. Уже сейчас в нашей республике на каждые 60 человек один чиновник, и эту ситуацию надо исправлять.

Рост численности муниципальных чиновников связан, я думаю, прежде всего с их низким уровнем профессионализма, вот и берут с запасом на два места трех работников. Зарплату им платит не руководитель муниципалитета из своего кармана, а государство. А оно у нас богатое — так они считают.

Недавно Сергей Гапликов призвал чиновников к тому, чтобы услышать каждого жителя республики. Для начала я предлагаю отслеживать и проверять критические статьи и обращения граждан в газету «Трибуна» — она единственная в республике печатает такие материалы. Тогда и услышат если не каждого, то хотя бы кого-нибудь…

А на риторический вопрос «Кому в Усть-Вымском районе жить хорошо?» ответ такой — чиновникам.

Зинаида УВАРОВА,

пос. Жешарт, Усть-Вымский район.