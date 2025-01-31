Этой зимой из-за малоснежья некоторые горнолыжные курорты оказались на грани разорения. Потому что весь «мировой запас» снега выпал нынче в другом месте – на территории Коми. Так, в Сыктывкаре январская норма снега превышена в два раза. В столице Коми возник дорожный коллапс: завалило дворы и улицы, а сугробы – почти такие, как в Воркуте.

И все же нас, северян, снегом не удивишь. Удивляются только работники коммунальных служб, которые почему-то считают снегопад неожиданным стихийным бедствием. Хотя на самом деле снег выпадает на всех континентах, включая Австралию. А для неизбалованных африканских детей это вообще праздник. Правда, очень редкий…

Черный, красный, зеленый

Снег состоит из замерзших частиц воды, образующих ледяные кристаллы. Его физические свойства, такие как плотность, теплопроводность, теплоемкость, пористость, влажность и другие, постоянно меняются.

Снег на самом деле не белого цвета. Он скорее полупрозрачный и имеет форму мелких кристаллов льда. А белыми они кажутся из-за отражающегося от них солнечного света. Когда свет проходит сквозь снежинки, он преломляется и отражается от каждого кристалла.

Однако были случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. А в Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снежный покров. Это обусловлено распространением в этой зоне зеленой водоросли – хламидомонады снежной.

Неповторимые

В центре каждой снежинки находится пылинка. Во время падения на землю вокруг нее образуются кристаллики льда, их форма зависит от температуры, скорости ветра и влажности. Мокрый снег состоит из замерзших капель дождя.

Ни у одной снежинки нет точной копии. Американский физик Джон Нельсон уверен, что вариантов их геометрических форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной.

«Я занимался снегом в Антарктиде – из-за огромных морозов там выпадают снежинки в виде столбиков, – писал российский академик Владимир Котляков. – В не очень морозную, но с сильной влажностью погоду также могут выпадать красивые шестилучевые снежинки. Но по мере того, как температура понижается, они становятся другими».

Стандартный диаметр снежинки – 5 мм, вес – 0,004 грамма. В одном кубическом метре снега – около 350 миллионов снежинок.

В 1887 году в штате Монтана (США) зафиксирована снежинка-рекордсмен: длина ледяного кристалла достигла 38 см. В апреле 1944 года возможность любоваться снежинками-гигантами получили и москвичи. Тогда российскую столицу накрыл необычный снегопад: снежинки были размером с человеческую ладонь и походили на страусиные перья.

Фобия_________________________________________________________ Необычный страх Боязнь снега называется хионофобия. Она может быть вызвана какой-либо психологической травмой. Например, у кого-то может развиться острый страх оказаться в ловушке или быть заживо погребенными под снегом. Подобный страх может возникнуть также после обморожения. _______________________________________________________

Эскимосы «подсели» на иглу

Наличие воздуха делает снег хорошим теплоизолятором. Поэтому многие звери и птицы зарываются в снег, чтобы не замерзнуть. А эскимосы издавна строили из снежных блоков теплые жилища – иглу.

Снежный покров способен поглощать звук, поэтому в снежный день все кажется тише. А хрустит снег из-за того, что его кристаллы ломаются под ногами, а происходит это только при минусовых температурах. Характер хруста зависит от температуры снега. Чем она ниже – тем громче звук.

Почему в США запретили снег?

Форма снежинок зависит от температуры и влажности воздуха в момент образования. Американский ученый Кеннет Либбрехт из Калифорнийского технологического института выделяет 35 типов снежинок, японский профессор Накайя Укисиро – 41, а метеорологи Чожи Магоно и Чунг Ву-Ли насчитали 81 тип снежинок.

На японском острове Хоккайдо открыт музей, посвященный снежинкам. Залы оборудованы в ледяных пещерах, экспонаты представлены в виде фотографий снежинок и снежных инсталляций.

В конце прошлого века в США был введен закон о запрете снега. В Сиракьюсе (город в штате Нью-Йорк) в 1992 году выпало рекордное количество снега – почти пять метров за зиму. После очередного обильного снегопада городской совет объявил, что с 30 марта по 24 декабря 1992 года снег будет под запретом. Правда, на количество осадков это никак не повлияло.

NB!_____________________________________________________________ Есть ли снег на Марсе? Летом на севере этой планеты вполне могут быть внезапные, сильные снежные бури. На планете есть облака и подповерхностный лед, значит, снег тоже есть. Ученые также обнаружили облако снежинок из углекислого газа над южным полюсом планеты. Снег есть и на спутнике Сатурна Титане. Правда, здесь он состоит из метана. _______________________________________________________

50 оттенков белого

Раньше считалось, что слов для обозначения снега и льда больше всего в языке эскимосов – 20 терминов. У чукчей около 40 «снежных» слов, из них 17 названий оттенков белого. Причем первая заповедь, которой учат чукотских детей, гласит: «Желтый снег есть нельзя!». Но, как оказалось, в саамском языке слов для обозначения снега, льда и их разновидностей еще больше – 180!

В словарях коми языка содержится более 50 слов и их вариантов для обозначения снега в разных состояниях. «Лым» – это общее значение. Снег из крупных снежинок называется одним словом, а плотный, который метет поземка, – другим. И очень много обозначений оттенков снега.

В статье ученых-лингвистов Федюневой и Айбабиной «О происхождении некоторых названий снега в коми языке» рассмотрены 22 наименования снега в коми языке.

Коми слово «пуж» означает иней, «юж» – плотный снег или наст, «кижа» – мелкий сухой снег, падающий в морозы, «кидь» – мягкий, рыхлый снег, «кукта/тукта» – слежавшийся снег (на сучьях деревьев) или густой иней; «пакта» – мелкий сухой снег, выпадающий при сильно разряженном воздухе, «соз» – мокрый зернистый снег, «шоль» – талый зернистый снег, «в\льд» – пороша, «пужар» – свежевыпавший небольшой снег, «й\ж\д» – скрипучий снег, «бр\д» – рыхлый, глубокий снег, «нат\п» – снег, приставший к чему-либо в сырую погоду, «рапня» – мокрый снег и т.д.

Коми загадки про снег (на наш взгляд, довольно странные): «На столбе чашка со сметаной», «Снизу старый чан, сверху новый чан».

Без права на ошибку

Профессиональные синоптики существовали не всегда. Крестьяне сами предсказывали погоду на долгосрочный период. Права на ошибку у них не было – от точности прогноза зависели виды на урожай. По большому счету, это был вопрос жизни или голодной смерти. Отсюда возникло множество народных примет. Мы назовем лишь некоторые, самые популярные.

«Чем больше снега, тем больше хлеба. Зима без снега – значит, лето без хлеба. Если в первые дни зимы шел сильный снегопад, то лето начнется с проливных дождей».

«Птицы вьются в воздухе – перед снегом, садятся на снег – к оттепели, садятся на верхушки деревьев – к морозу, а если на нижние ветки – к ветру. Вороны каркают на деревьях – будут снегопад и метель».

«Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. Если закат пурпурного цвета – значит, быть большому снегу или бурану. Облака идут против ветра – к снегу».

А ну-ка, девушки!

Гадания на снегу – романтическая возможность для девушек заглянуть в свое будущее и узнать о своем грядущем избраннике.

1. Нужно лечь навзничь на снег, затем сразу подняться и уйти, не оглядываясь. Утром осмотрите то место, где вы ложились в снег. Если след на снегу весь как бы черточками исчерчен, муж будет грубым. Если след от тела гладкий, муж будет мягкий и добрый. Если яма глубокая, то замуж придется выйти не один раз. Если отпечаток вашего тела замело, замуж не скоро идти.

2. В полночь выйдите на улицу и возьмите пригоршню свежевыпавшего снега. Бросьте его против ветра. Если снег упадет вам на лицо – ваш будущий супруг будет молодым. Если же снег улетит в сторону – он окажется значительно старше вас.

3. Пройдитесь по нетронутому снегу, не оглядываясь назад. Утром осмотрите свои следы – если они остались нетронутыми, вас ждет спокойная и гладкая семейная жизнь. Если же следы были примяты или замело снегом – мира и покоя в браке не предвидится.

4. «Полив» снега. Выносят на снег воду и льют под столбом, приговаривая: «Полью снег и умоюсь белым». Берут горсть снега и натирают им лицо. Потом девушки, взяв горсть снега, несут его в комнату и там гадают о суженом. Если снег обычный и быстро растает, то муж будет тихий. Если снег белый и искрится при свете, это обещает счастливое супружество.

Итого__________________________________________________________ Самые снежные Самый глубокий снежный покров зафиксирован в горах Аляски – более 24 метров. А самое снежное место в России находится в районе Красной Поляны в Сочи, на горе Ачишхо: за один сезон там выпадает до 10 метров снега. _________________________________________________________

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.