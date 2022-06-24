Как сварить «кашу из топора»? Корткеросцы знают рецепт этого старинного сказочного блюда

18 июня в корткеросском селе Маджа состоялся первый в истории Коми турнир кашеваров. В состязаниях участвовали десять команд. В больших кастрюлях и котелках варили кашу гречневую, перловую, пшенную, с изюмом, с орехами, с мясом и даже из топора. Голодным никто не остался. На празднике кашеваров не обошлось и без песен под гармонь.

Как рассказала «Трибуне» глава села Маджа Галина Ястребова, идея такого турнира возникла еще пару лет назад, когда вместе с Татьяной Кашаповой (работает в корткеросском Центре коми культуры) они решили организовать туристический экскурсионный маршрут по селу. Начать маршрут планировали с озера Юркаты, где туристов предлагалось угостить кашей. Тогда эти планы нарушила пандемия, зато возникла другая идея – провести соревнования кашеваров. Ведь каша могла бы стать своего рода «брендом» этого старинного села, окутанного легендами. Не зря же маджинцев прозвали «кашеедами»…

Вы зачем богатыря утопили?

Юркаты – это самое знаменитое озеро в Корткеросском районе. Есть легенда о богатыре, в честь которого и названо озеро. Мифический Юрка Шешуков был односельчанином маджинцев. Он обладал необыкновенной силой: вырывал с корнем столетние сосны и играл ими, как щепками. Сначала Юрка был мирным жителем и, как и все, занимался охотой. Но потом вдруг занемог и не смог охотиться. Родители Юрки к тому времени постарели и не могли прокормить сына. Тогда Юрка стал красть скот у своих же соседей, причем никто не подозревал, что это делал именно он. Похищенное мясо он переносил в огромном мешке или пестере, а на вопросы встречных «Что там?» отвечал, что он несет домой грибы.

Чтобы узнать, кто крадет скот, жители Маджи обратились к крестному отцу Юрки. Тот и указал на него. Маджинцы решили извести богатыря. Но как такого сильного человека одолеть? Крестный Юрки посоветовал сварить пиво (сур), после он позвал богатыря к себе домой и напоил его. Тогда со всех сторон сбежались с веревками маджинцы, связали Юрку, погрузили в лодку, вывезли на середину озера и утопили, привязав на шею камень.

После этого все сельчане сварили кашу, и каждый съел по ложке, что символизировало то, что они якобы разделили грех за убийство на всех поровну. Кашу ели три дня, кормили насильно даже тех, кто не хотел есть. Конечно, трехдневная каша была остывшая, поэтому у маджинцев появились прозвища «кашееды» или «холодную кашу едящие». В качестве расплаты, так сказать, за «первородный грех».

Праздник живота

Но в этот раз, конечно, никто не ел холодную кашу. Участникам турнира из разных сел предлагали посоревноваться между собой в теоретической и практической части кашеварения. Команды поваров готовили кашу по авторским рецептам – гречневую с мясом и луком, пшенную с маслом и т.д. Дегустацию проводила специальная комиссия, которая принимала во внимание не только вкус и подачу кушанья, но и то, насколько слаженно сработала поварская команда.

– Участники турнира подготовились очень хорошо. Было пять номинаций: «Солдатская каша», «Каша-сладкоежка», «Бабушкина каша», «Каша-витаминка» и «Каша из топора». Настоящее разнообразие вкуса! Слоеные, с изюмом, с орехами, с добавлением лесных ягод, мяса, рыбы. Кстати, сами маджинцы сварили кашу с щукой, – рассказывает Галина Владимировна.

– А разве это вкусно?

– Я тоже сначала сомневалась: как может быть каша с рыбой? Оказалось, очень даже вкусно! Всех поразило блюдо, приготовленное командой из села Важкурья: изумительно вкусная каша – слоями из пяти круп. Первое место в номинации «Каша из топора» заняли «Старушки-веселушки» из Корткероса. В общем, гастрономический праздник удался. Все, что приготовили, тут же съели – десять котлов быстро опустели.

«Пальчики оближешь»

Уникальным рецептом «каши из топора» поделилась с «Трибуной» руководитель команды «Старушки-веселушки» Антонина Елфимова.

– Вы правда ее варили как в русской народной сказке, где основной ингредиент – топор? – спрашиваю ее.

– Конечно! – отвечает Антонина Геннадьевна. – Все помнят эту сказку об остроумном солдате. Жадная старуха не хотела кормить солдата, однако он ее перехитрил и получил вкусную кашу с маслом. Вот и наша команда сделала инсценировку народной сказки. Надели костюмы бабки, деда, солдата. Были у нас чугунок и, конечно, топор. Варили пшенную кашу с молоком. Добавили туда белый изюм, грецкий орех, курагу и сливочное масло. Вкусно – пальчики оближешь!

Велотур до Юркаты

К турниру кашеваров приурочили и велотур. Стартовали от Центра коми культуры села Корткерос и доехали до Маджи, аккурат к гастрономическому празднику. К велосипедистам присоединился ретро-автомобиль, в кузове которого сидели иностранные студенты СГУ им. Питирима Сорокина. Экскурсовод Надежда Елфимова рассказала легенду о Юрке и провела экскурсию по природным достопримечательностям села Маджа.

– Студенты съездили до Юркаты, подходили к ключам (в Мадже два ключа, вода не промерзает круглый год, за ними ухаживает местный житель), спускались к старой мельнице (сохранились порог и два жернова), ездили в Куръядор, где угощали пирогами и местной молочной продукцией. Провели для гостей мастер-класс, где учили делать чиблег (ковшик из бересты). Такие яркие и интересные мероприятия вызывают большой интерес у жителей республики и многочисленных гостей. Гастрономический праздник подарил всем незабываемые и яркие впечатления, – считает Галина Ястребова.

По словам главы Маджи, турнир кашеваров планируют сделать традиционным и проводить раз в два года.

Екатерина МАКАРОВА.