Как у нас отбирали регионального оператора по обращению с ТКО

У властей Коми есть свои аргументы по поводу претензий фирмы «Экопром» и ее представителя А. Пономарева, оспаривающих результаты конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ниже мы публикуем (с небольшими сокращениями) комментарий Министерства энергетики, жилищного хозяйства и тарифов РК.



«Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся по 31.05.2018 г. На участие в конкурсном отборе заявились две организации – ООО «Ухтажилфонд» и ООО «Экопром».

Из представленной ООО «Экопром» Декларации стоимости и приложенного к ней расчета необходимой валовой выручки и приведенной стоимости услуг регионального оператора следует, что приведенная стоимость в размере 17,1 млрд руб. рассчитана для территории Забайкальского края.

Таким образом, ООО «Экопром» в нарушение пункта 3.6.7 документации об отборе не предоставило расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора в Республике Коми.

4июня с.г. в рассмотрении министерством поступивших заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Коми представители ООО «Экопром» участия не принимали, в связи с чем доводы об ошибках в пакете конкурсной документации, представленной ООО «Экопром», перед членами конкурсной комиссии представители ООО «Экопром» не озвучивали. Расчет приведенной стоимости представлен ООО «Экопром» в конкурсной документации без расшифровки затрат. Что не позволило проанализировать представленные материалы на предмет возможных технических ошибок.

Следует добавить, что сведения о том, что в заявленную стоимость услуги регионального оператора входит инвестиционная составляющая на создание мусоросортировочных и мусороперерабатывающих площадок из собственных финансовых ресурсов, конкурсная заявка ООО «Экопром» не содержит.

Соответственно, включение в стоимость услуги регионального оператора ООО «Экопром» расходов на финансирование капитальных вложений (инвестиции) приведет к ее повышению.

Согласно конкурсной заявке ООО «Экопром» максимальная стоимость услуги регионального оператора в 2018 году, без учета инвестиционной составляющей, составляет 780,77 руб. за 1 куб.м, а не 100 руб. за 1 куб.м, как заявляет А.С. Пономарев (соответственно, плата граждан в МКД на одного проживающего составила бы 145,87 руб., в домах с печным отоплением — 63,72 руб.).

Учитывая вышеизложенное, ООО «Экопром» обоснованно не было допущено конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе.

Необходимо отметить, что занижение стоимости услуг регионального оператора в рамках конкурсных процедур могло после утверждения соответствующего тарифа привести к недостаточности средств на осуществление деятельности региональным оператором и, соответственно, возникновению проблем с вывозом отходов из населенных пунктов вплоть до угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

6 июля с.г. состоялся конкурсный отбор, по результатам которого победило ООО «Ухтажилфонд».

ООО «Экопром» обратилось в ФАС с жалобой на действия конкурсной комиссии. ФАС России, рассмотрев жалобу ООО «Экопром», не выдала предписания организатору конкурса. Указанное обстоятельство дополнительно подтверждает законность и обоснованность решения конкурсной комиссии и заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Коми от 22.06.2018 г., заключенного с ООО «Ухтажилфонд».

ПОСТСКРИПТУМ

«Процесс затянулся на четыре месяца»

А вот мнение представителя ООО «Экопром» Александра Пономарева:

— В ходе проведения торгов нашу компанию не допустили к участию по формальным признакам, что признано ФАС России и о чем прекрасно знало Министерство энергетики и ЖКХ Коми. Однако оно подписало соглашение с ООО «Ухтажилфонд», предоставив этой фирме карт-бланш, и тем самым нарушило закон. В данный момент мы оспариваем итоги конкурса в Арбитражном суде Республики Коми, требуя аннулировать результаты торгов. Процесс тянется уже четыре месяца, и мы предполагаем, что это делается намеренно под благовидными предлогами. Это играет на руку министерству и ООО «Ухтажилфонд», а население и предприятия вынуждены платить живые деньги по завышенным тарифам.

Что касается сделанных министерством расчетов по плате граждан, которая якобы может увеличиться до 145 рублей вместо 100, то министерство само себя и опровергает. Оно указывает, что расчет не включает инвестиционную составляющую, а это не верно. Между тем расчет приведенной стоимости предложения, поданного на конкурс, был сформирован на основании требований, изложенных в постановлении правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», и является единым для всех подобных конкурсных процедур.

Мы уверены, что после рассмотрения дела в суде все встанет на свои места.