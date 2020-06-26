В поселке Озерный Печорского района закрывается единственный детсад. Районные чиновники отправляют дошколят за 8 км – в садик села Кожва. При этом автобус на подвоз детей в Кожву и обратно местные власти не выделили – предлагают возить на рейсовом.

– 20 июня родителей поставили перед фактом, что детсад будет закрыт на основании заключения экспертной комиссии, которая признала существующее здание непригодным для эксплуатации. Таким образом наши дети лишаются права на дошкольное образование по месту жительства. А дошколят в поселке сейчас 46 человек. Кроме того, без работы остаются и 14 сотрудников местного садика, – рассказала «Трибуне» мама троих детей Светлана Гусева.

– С нами встречался исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального Печорского района Роман Грибанов и посоветовал возить детей в Кожву, – продолжает Светлана. – Но мы не хотим. Во-первых, Озерный находится в 8 километрах от Кожвы. А это федеральная трасса, там большой поток машин. Да и дорога разбитая, зимой ее плохо чистят. Как могут преодолевать такое расстояние туда и обратно дошколята, среди которых есть и полуторагодовалые? Во-вторых, мы, родители, не будем успевать туда и обратно съездить до работы. К тому же это затратно.

А где же два миллиона?

По мнению родителей, на протяжении многих лет власти убивают жизнь в поселке. 11 лет назад в Озерном закрыли школу (кстати, здание школы до сих пор не убрали, так и стоит бесхозным). Школьников теперь возят в Кожву, причем в три рейса. А теперь взялись и за детсад. Родители считают, что его можно отремонтировать.

– Для ремонта детского сада уже были заложены деньги в размере более двух миллионов рублей в бюджет на 2020 год. Однако нынешней власти денежки понадобились на что-то другое, видимо, на более важное, чем наши дети. По результатам быстренько проведенной экспертизы садик признан аварийным. Хотя внутри очень уютно и тепло, вся мебель здесь новая, игрушки – подарки родителей. Куда это все, кому? Недавно для старшей группы покрасили игровую площадку – значит, о закрытии даже не думали.

Руководителю райадминистрации мы задавали очень много вопросов. Но у Романа Игоревича один ответ: «Ничего не обещаю, нет денег…».

– А куда они якобы потратили выделенные на ремонт вашего детсада миллионы? – спрашиваю у жителей Озерного.

– Грибанов ответил, что средства пойдут на ремонт других детских садов. Но это же нечестно! Ведь деньги «выбили» именно для нашего детского сада, – возмущены озерцы.

Жители Озерного записали видеообращение. Они надеются, что их услышат руководитель региона Владимир Уйба и президент России Владимир Путин.

Екатерина МАКАРОВА,

Печорский район.