Как учиться, чтоб не заразиться? Учителя и родители школьников с тревогой ждут 1 сентября

Минувшей весной учебные заведения были закрыты, школьников перевели на дистанционное обучение. Однако надежды на то, что к осени пандемия утихнет, не оправдались. Число заболевших в Коми остается стабильно высоким. И возвращение детей в школы – это дополнительный фактор риска. Причем не только для самих ребят, их родителей, бабушек и дедушек, но и для педагогов.

На линейку – не становись!

Инструкция Роспотребнадзора, на наш взгляд, носит противоречивый характер. Так, было рекомендовано не проводить общешкольные линейки (или проводить их на открытом воздухе) и другие массовые мероприятия. Но разве к таковым не относятся сами уроки, не говоря уж о переменах, во время которых ребята из разных классов активно общаются в коридорах?

Причем о строгом соблюдении масочного режима речь не идет. Всем понятно, что в реальных условиях школы контролировать его практически невозможно.

Кроме того, есть отрицательный опыт ряда европейских стран, где после возобновления учебного процесса кривая пандемии резко пошла вверх.

Несмотря на это, федеральная власть приняла решение открыть российские школы. К каким последствиям это приведет, мы узнаем уже через несколько недель.

«Ждать вакцину – терять время»

«Трибуна» обратилась за комментариями к министру образования республики Наталье ЯКИМОВОЙ.

— Наталья Владимировна, едва начнутся занятия, как в середине сентября школы снова закроют на несколько дней в связи с тем, что там находятся избирательные участки. После выборов, которые завершатся 13 сентября, в школах пройдет санитарная обработка. Может, тогда надо было сразу перенести начало учебного года на 15 сентября?

— Есть приказ федерального министерства, который мы обязаны исполнять. К тому же далеко не во всех школах располагаются избирательные участки. То есть не все школы будут нуждаться в остановке на санобработку.

— Ранее в СМИ сообщалось, что в классах ученики будут без масок, надевать их обязаны только учителя во время уроков. Теперь же говорят, что маски не обязательны.

— Мы руководствуемся инструкцией Роспотребнадзора, полученной 30 июня текущего года. В ней не содержится требования для учителя быть постоянно в маске. Учитель имеет право быть в ней, но не обязан. Про детей в инструкции не говорится ничего.

— Но наверняка будут некоторые дети (и даже взрослые), которые будут маски носить. А их надо часто менять. Как решается эта проблема?

— Этот процесс был отработан во время ЕГЭ. В каждой аудитории стояла урна-ведро с крышкой, внутри которой находился пакет для масок. Во время экзаменов заболевших не оказалось, проблем с этим не было. Также будет и сейчас.

— Сейчас много разговоров о вакцине. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии поступят именно в северные регионы. Может, стоило дождаться всеобщей прививки и со спокойной душой начать учебу? А пока продолжать занятия «на удаленке»…

— К сожалению, «удаленка» показала, что занимаются учебой в домашних условиях с полной отдачей очень немногие школьники. Нам и так придется наверстывать упущенное, повторять и даже заново изучать некоторые темы, на что потребуется время. А ждать вакцину — это как раз терять драгоценное время.

Главное – дисциплина

— Кто будет следить за происходящим в школах, будут ли там медики или какие-то контролеры, посты, представители СЭС?

— Школа — это свой мир, который живет по своим правилам. Здесь имеются обученные коллективы педагогов и других сотрудников, которые могут и потоки учащихся организовать, и дисциплину блюсти. Это отработано. На входе у учеников будут измерять температуру. В случае, если она будет выше 37 градусов, ребенок освобождается от занятий до полного выздоровления и возвращается в школу только со справкой.

Каких-то «надсмотрщиков» из СЭС, конечно, не будет, а свои медработники должны присутствовать обязательно. Будет дежурный класс (или даже группа классов в больших школах). Порядок будет соблюден.

— Педагоги сейчас на каникулах, прошли ли они обу-чение или инструктаж по действиям в период пандемии? Или все ограничится традиционным «педсоветом»?

— Каникулы для большинства учителей уже закончились, проводятся совещания с директорами, после чего будет проведена работа с педагогами. До первого сентября все пройдут соответствующую подготовку. Есть памятки, инструкции, есть интернет. Все родители также получат специальные памятки.

Интересные картинки

Как мы видим, министр образования Коми настроена весьма оптимистично. Однако вопросы все равно остаются.

Напомним, что инструкции Роспотребнадзора носят рекомендательный характер и вряд ли могут учитывать реалии каждой конкретной школы. В идеале это должно выглядеть так.

1. «Утренний фильтр». На входе в школу детям замеряют температуру (как это сделать, если учеников – несколько тысяч и большинство из них приходит за 5 минут до звонка?).

2. Отдельный кабинет нужно закрепить за каждым классом. Если кабинетов не хватает, разрешено занимать актовые залы, библиотеки и даже спортивные залы.

3. Раздельное питание в школьной столовой. На каждой переменке, по идее, должен питаться отдельный класс.

Вот такие картинки из школьной жизни рисует воображение чиновников надзорного органа. А как это будет на самом деле – мы скоро увидим.

Виктор СЕМЕНОВ.