Согласно официальным данным, в Коми прописано несколько десятков экологических организаций и служб, тем не менее, состояние окружающей среды оставляет желать лучшего. Причем есть ощущение, что многие природные объекты являются бесхозными. Например, река Мезень.

Председатель территориальной организации ветеранов села Кослан (Удорский район) Альберт Калинин прислал в «Трибуну» письмо, фотографии и копии ответов от чиновников, доказывающих, что с Мезенью происходит что-то неладное.

Удорские завалы

«В течение последних 20 лет, – пишет Альберт Прокопьевич, – я многократно обращался в надзорные органы по фактам преступного содержания реки Мезень и ее притоков. О том, что от затонувшей древесины погибает уникальная водная экосистема, прекрасно знают в администрации Удорского района, которую много лет возглавляет Николай Жилин, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в других контролирующих органах. В ответ от них получаю одни отписки.

Для сведения, только в одном завале на реке Большая Лоптюга (левый приток Мезени) перед разрушенным мостом (его возвели в то время, когда в Удорском районе заготовку древесины активно вели исправительные учреждения) – завал из древесины. В этом месте скопилось почти 100 тысяч кубометров леса! И таких завалов на местных реках и их притоках не сосчитать.

Мезень относится к рекам первой категории. То есть к ней должно быть особое отношение со стороны надзорных органов. Но на практике мы видим лишь преступную безалаберность.

Нам, избирателям, также непонятно, почему молчат депутаты Совета района. Неужели им тоже все равно, что происходит с нашей природой?».

Кто виноват?

Действительно, не так давно в Удорском районе было закрыто несколько исправительных учреждений. По словам главы администрации поселка Едва Николая Онищика (в прошлом – начальник производства в закрывшейся здесь колонии), он не разделяет точку зрения Альберта Калинина насчет пагубных последствий от деятельности исправительных учреждений. Паводковые воды, сметающие все с берегов, – главная причина завалов на реках, считает глава поселка.

Однако, судя по фото, вряд ли такой завал стал возможен благодаря исключительно природным факторам. Известно, что исправительные учреждения вели масштабную заготовку древесины в районе. Только одна колония в Едве выдавала ежегодно до 200 тысяч кубометров древесины.

Кстати, по словам Николая Максимовича, производство в колонии было многопрофильное – здесь в том числе содержалось более 1500 голов свиней, 70 коров. И вообще, колония являлась для поселка по сути градообразующим предприятием с промышленным потенциалом и местом работы для местных жителей. Когда закрыли колонию, стал угасать и поселок.

Без перемен

Но вернемся к Мезени. В ответе, полученном Альбертом Калининым из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми еще пять лет назад (с тех пор ничего не изменилось), сказано: «Захламления русел рек не являются результатом антропогенного воздействия хозяйственной или иной деятельности, а связаны с паводковыми, эрозионными и другими природными процессами».

За прошедшие пять лет ничего не поменялось не только на Мезени. Под дежурной отпиской на обращение ветерана стоит подпись все того же Романа Полшведкина, по-прежнему возглавляющего Минприроды.

Есть такая схема

Хотя чего ждать от региональных чиновников? Полномочий у них маловато, чтобы решать серьезные вопросы. Водные объекты в Коми относятся к Двинско-Печорскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов, расположенному в Архангельске. Там вся реальная власть, там нужно согласовывать любую деятельность на водных объектах не только в Коми, но и в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях и Ненецком автономном округе.

В упомянутом выше ответе Минприроды указывается, что существует приказ от 2014 года из архангельского водного ведомства об утверждении «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Мезень». Как видим, и приказ есть, и схема, и все бумаги с подписями и печатями. Но где результат?

Проблем с экологией хватает сегодня не только на Мезени, но и на той же Печоре, которая катастрофически мелеет, и никому до этого нет дела. Вычегда и Сысола также обмелели и практически обезрыбели…

Очевидно, что после развала СССР водные объекты фактически остались без хозяйского присмотра. Тревогу бьют только общественники, а чиновники молчат.

Сергей МОРОХИН.