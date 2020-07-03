Как уплыть от коронавируса? Все очень просто: достань насос, надуй доску…

У сыктывкарцев появилось новое спортивное увлечение – плавание по реке на надувных серфах-досках.

«Речной» серфинг – пока экзотика. Ведь серферы покоряют крутые волны. Этот вид спорта привычнее для южных стран с морским побережьем. Тем не менее, девушка с веслом и серфом (пусть даже надувным) хорошо смотрится и на нашей северной Вычегде.

Тихим «сапом»…

Сап-серфинг безопаснее, чем обычный серфинг. «Пусть молодые экстремалы гоняют на своих пластиковых досках по крутым волнам, а нам и здесь хорошо», – говорят сыктывкарские энтузиасты. Надувной сап – для спокойных путников. Для тех, кому важны не скорость и адреналин, а отдых на природе.

Тем не менее, это все-таки спорт, потому что одновременно развивает умение балансировать на воде, управлять своим телом, а также выносливость и терпение. На сапе можно даже заниматься йогой. Вернее, проходить испытание – «попробуй сохранить равновесие». А вот медитировать на сапе крайне сложно. Падать, шлепаясь об воду, придется до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать свой «транспорт».

Новое увлечение, наверное, «надуло ветром», долетевшим до нас с Гавайских островов. Именно там и зародился столь завораживающий вид спорта. При этом сап-серфинг – достаточно молодой, ему всего 20 лет. Появился он как альтернатива скоростному скольжению. Многие серферы поддержали эту идею и стали использовать надувную доску для своих тренировок в дни, когда волн для классического серфинга было недостаточно.

В 2004 году новый вид спорта заявил о себе на весь мир в знаменитом шоу гавайских олимпийских игр по серфингу «Buffalo’s Big Board Classic». Немало своих поклонников он нашел и в России. Так, в Санкт-Петербурге уже несколько лет подряд проводится яркий карнавальный фестиваль «Фонтанка-SUP» – не только фееричный, но и самый большой в Восточной Европе! В рамках фестиваля участники преодолевают маршрут в 8-10 километров по рекам и каналам исторического центра города. Жюри оценивает не только скорость и мастерство спортсменов, но также оригинальность костюма и оформление доски.

Девушка с веслом

– «Мы за ЗОЖ: коронавирус – не пройдешь!» – таково мое кредо в социальных сетях, – рассказала «Трибуне» сыктывкарская поклонница сап-серфинга Татьяна Кузнецова. – Я занимаюсь «моржеванием» и провожу занятия на сап-борде. А познакомил меня с этим видом спорта Василий Триндюк, председатель нашего клуба «Речные котики». Именно он поделился со мной своим богатейшим опытом и многими секретами здорового образа жизни. Помню, компания «Коми гор» снимала ролик, где он в парике изображал коронавирус, а коллеги по клубу «топили» его, чтобы защитить республику от пандемии – такова была идея. Я присутствовала на съемках и именно тогда осознала, что человеческие возможности безграничны. Нужно пробовать что-то новое! Так я оказалась на сап-доске.

Не могу назвать эти занятия спортом, скорее – это стиль жизни. Сап и «моржевание» (то есть еженедельные купания в проруби) дарят ощущение свободы, уверенности в себе. Когда вы привыкаете купаться в ледяной воде, то получаете драйвовые эмоции. Сейчас реки становятся теплыми и достаточно комфортными для плавания. И чтобы по-прежнему испытывать завораживающий эффект от укрепления своего здоровья, можно переходить на sup-серфинг. Это потрясающая кардиотренировка! Если ты хочешь плыть – надо хорошо постараться, приложить максимум усилий.

Вдоль по Вычегде-реке

Сам сап в сдутом виде может уместиться даже в небольшой дамской сумке. Первая покупка будет немного затратной.

Надувная доска стоит от 17 до 30 тысяч, весло – примерно 2-3 тысячи рублей. Гидрокостюм необязателен, но в нем комфортнее, не страшен холодный ветер. А вот спасательный жилет нужен точно.

Вполне возможно постичь эту технику плавания самому, но безопаснее – с инструктором. Большая река с сильным течением, заводями и водоворотами может испугать неопытных пловцов. И не катайтесь на доске в одиночку! Помните, что вода – место повышенной опасности.

Татьяна Кузнецова рассказала, что плавает на сапе вместе со своей подругой. Девушки уже «опробовали» Вычегду в районе Красной горы и в Максаковке, а также озеро в Выльгорте.

– У нас есть группа «Sup Surf», где обучают юных водных исследователей управлять надувной доской и находить гармонию со своим телом, – продолжает Татьяна. – Старт таких сап-приключений берут в окутанном утренним сливочным туманом Красном Затоне, а финишируют на закате у столичной набережной в Кировском парке.

«Всю жизнь тут живу и не знала, что в Сыктывкаре столь очаровательная природа!» – призналась одна из участниц такого похода.

И правда, такие моменты незабываемы. Тут вам и чайки с пиявками, и запах черемухи, и приятный холодок речной воды. А еще облака, напоминающие разбросанные по небу перья фламинго…

Ева ПОТАПОВА.