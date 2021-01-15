Как выбраться из трущоб? Три сотни домов в столице Коми признаны аварийными

Чиновники на протяжении многих лет бодро заявляют об успешной реализации очередной программы по переселению жителей Коми из ветхого и аварийного жилья, но ситуация становится только хуже.

Сыктывкарский Лесозавод вполне оправдывает свое название – практически кругом деревянные постройки. Местные двухэтажки были построены в 60-х годах прошлого столетия, а сейчас многие пришли в полную негодность. При этом у подавляющего большинства жильцов нет возможности выбраться из этих трущоб – из-за безденежья и равнодушия чиновников.

Так жить нельзя

Типичный 12-квартирный дом по адресу Серова, 73 издали выглядит вполне сносным. По крайней мере, не скособочился и крыша не развалена. Но если заглянуть вовнутрь, то понимаешь, что так жить нельзя. Уж точно в регионе, в котором ежегодно собирается в виде налогов более 200 миллиардов рублей, из них две трети уходит в федеральный бюджет!

Первое «знакомство» с домом – это нестерпимый туалетный запах. Хозяйка одной из квартир – Анна Лобанова – поясняет: мол, сейчас зимой в морозы еще ничего, а вот летом – настоящее зловоние. Фекалии и прочие отходы жизнедеятельности сливаются прямо под дом или выносятся куда-нибудь на улицу.

Для полноты картинки отметим, что воду для бытовых нужд приходится брать из колонки, расположенной в 200-х метрах, при этом каждый раз нарушать правила дорожного движения, поскольку на дороге нет пешеходной разметки. Это еще хорошо, что полицейские попадаются понимающие, не штрафуют людей с ведрами.

Но сейчас жильцов дома больше тревожит другое – это «гирлянды» из электрических проводов, хаотично расползающиеся в разные стороны. В любом месте, хоть в коридоре, хоть в квартире, где потолки проседают, а вода просачивается по стенам, может произойти замыкание, а значит, пожар.

Никому не верят

Два года назад этот дом был признан аварийным. Жильцам предложили переселиться в так называемый маневренный фонд в Максаковке и дожидаться там лучших времен, когда столичная администрация предоставит новое жилье. Вопрос только – когда? Вроде как по плану это должно произойти в 2025 году. Но в это никто не верит, поэтому люди на свой страх и риск живут в аварийном доме, понимая, что дом до 2025 года попросту «не доживет».

На что же тогда надеются жильцы? Сложилось впечатление, что исключительно на то, что все как-нибудь рассосется само собой. Вдруг администрация выплатит какие-нибудь компенсации, на которые можно будет приобрести благоустроенное жилье. Или появится новая программа по переселению, которая точно будет реализована.

Одна в поле воин

Самое грустное в этой истории то, что только семья Анны Лобановой активно бьется за свои права. Сама она ходит по судам, обращается в администрацию, ставит конкретные вопросы перед главой администрации Натальей Хозяиновой (по интернету) и даже получает от нее какие-то разъяснения. Подключает к решению своих проблем и депутатов. Откликаются, правда, из них далеко не все, но вот на этой неделе побывали в доме представители от фракции КПРФ в Совете Сыктывкара Валерия Стрекалова и Николай Удоратин.

«Этот случай один из многих, – говорит Николай Удоратин. – На сегодняшний день в Сыктывкаре аварийными признано около 300 домов. Из них по муниципальной программе до 2025 года должны расселить всего 34. А кто подсчитывал, сколько к этому времени появится новых аварийных домов?

Конечно, проблему с переселением решить не так просто, но можно хотя бы немного улучшить жилой фонд сыктывкарцев. Тут уже вина управляющих компаний – их бездействие удивляет. Конкретно по данной проблеме мы будем обращаться в соответствующие надзорные органы, чтобы они приняли меры по факту бездействия управляющей компании…»

Делиться надо

Львиная доля налогов, собираемых в Сыктывкаре, уходит в республиканский бюджет. Логично было бы оттуда получать и соответствующую поддержку для решения вопросов по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Также очевидно, что если и дальше республиканская власть будет «сбрасывать» на муниципальный уровень ответственность за нынешние безобразия, творящиеся в жилищном комплексе не только Сыктывкара, но и всех остальных муниципалитетов, то Коми из нынешних трущоб не выберется никогда. Только еще больше завязнет.

Да, кстати, когда наконец-то появится закон о столичном статусе Сыктывкара? О важности его разработки и принятия говорят уже не одно десятилетие как в парламенте Коми, так и в самом Совете Сыктывкара, а воз и ныне там.

Сергей МОРОХИН.