Как защитить растения от вредителей

Ученые-биологи Коми наблюдают нашествие вредителей на своих опытных участках. На ягодах клубники уже появилась серая гниль. Этому способствует погода — ветры, частые дожди, высокая влажность, сообщает Комиинформ со ссылкой на «Коми гор». Больные ягоды надо снимать и утилизировать.

На кусты жимолости в этом году напала листовертка: в каждом скрученном листике зеленая гусеница или куколка. По словам биологов, сейчас важно поскорее собрать ягоды, а уже после бороться с вредителем. У черной смородины в этом году сразу несколько напастей. Сначала растения повредила тля, а после ей на смену пришел пилильщик. Смородинный ягодный пилильщик во взрослой стадии представляет собой насекомое длиной около 4 мм, желто-коричневого цвета. Личинки достигают длины в 11 мм, на цвет белые, морщинистые. Личинки пилильщика соскабливают верхнюю часть листа, лист засыхает. Пятна, похожие на ржавчину, это и есть результат «работы» пилильщика.

На красной и белой смородине видны следы пребывания красногалловой тли. В июне тля высасывает сок из листьев, они деформируются, краснеют или желтеют. Потом тля уходит на молодые растения, к сорняку, а осенью обратно возвращается, откладывает яйца и на следующий год картина снова повторяется.

Обрабатывать кустарники от красногалловой тли нужно весной и осенью. Пока визуально вредители не видны только на малине, но рано делать утешительные выводы, говорят специалисты. Когда ягоды созреют, внутри могут оказаться личинки малинных жуков. Для того, чтобы вредители не распространялись, при сборе важно не выбрасывать поврежденные ягоды, поскольку жуки отлично зимуют в почве.

Для профилактики распространения всех вредителей специалисты советуют своевременно избавляться от сорняков на участке.