Как живет сельский район после сенсационного ареста главы?

Июнь 14, 2018 - Актуально

25 мая в центре Сыктывкара сотрудники ФСБ задержали главу администрации Корткеросского района Василия Гончаренко. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Его подозревают в получении взятки на сумму 500 тысяч рублей.
Что же сейчас происходит в «обезглавленном» Корткеросе? Об этом мы побеседовали с Александром Артеевым, который на экстренном заседании районного Совета был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. До этого господин Артеев работал заместителем Гончаренко, был, так сказать, его правой рукой…

Артеев занял место на «капитанском мостике».

Бывший «капитан» Василий Гончаренко.

«Увы, такова жизнь…»

— Александр Анатольевич, корткеросцы, наверное, в шоке?
— Район живет, ничего не поменялось, разве что место на капитанском мостике занял другой человек. А население, возможно, даже и не заметило ничего, – считает Александр Артеев. — За прошедшие годы нам удалось создать слаженную команду управленцев, которая способна выполнять намеченные задачи.
— И что же это за задачи?
— Основная — подготовка к зиме и к началу нового учебного года. Нужно в максимально короткое время подготовить сети, коммуникации, заготовить корма, отремонтировать школы и детсады.
— Одна из самых больших проблем — дороги, по которым большегрузы везут лес. Как только в августе закончатся ремонтные работы, осенью дороги опять разобьют те самые многотонники.
— Увы, такова жизнь: получается, что разрушаем больше, чем строим. Пока изменить ситуацию не получается. Нужно устанавливать весовые установки и соблюдать правила нагрузки на дорожное полотно.
— Но ведь району не под силу остановить поток большегрузов.
— Тем не менее, сделано очень много. В прошлом году дороги были разбиты повсеместно, сейчас ситуация совершенно другая — проехать можно везде. Хорошо знаю, какова дорожная обстановка в других районах, поэтому язык не повернется предъявить претензии к руководству республики. У меня сестра живет в Ижемском районе, где дорога Том—Керки уже много лет проезжей бывает только зимой. А в Троицко-Печорском районе до Приуральска нужно добираться целый день, да и то на вездеходе. Так что нужно смотреть на реалии: карман-то у республики один, и если я буду тянуть только к себе – значит, отниму средства у брата или сестры.
— Наши читатели жалуются на понтонные мосты. В Нившере переправа не работает уже два месяца…
— Проблемы с переправами есть, но ситуация выправляется. Наплавные мосты функционируют весь сезон и снимаются только во время половодья. В этом году аномально высокая вода, вторая волна паводка догнала первую, в Аныбе подмыло дорогу. Как только дорожники отремонтируют аварийный участок, переправа заработает. К установке моста все готово, нужно, чтобы река вошла в берега.

На что жалуемся?

— В прошлом году в «Трибуну» было много обращений от корткеросцев по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья. Люди жаловались на сроки, качество работ.
— Если говорить в целом, программа закончена, сейчас выполняется ее пятый этап: для жителей Усть-Локчима достраиваем три дома в Корткеросе. Думаю, с недоделками мы справимся, заставим строителей исправить огрехи, где они еще есть. А вот на будущее систему нужно менять.
— Что имеется в виду?
— В тех же лесных поселках есть люди, проживающие в собственных домах или в квартирах, которые не признаны аварийными, но они уже старые. Те, кто содержал и ремонтировал свое жилье, остались «за бортом» переселения. На днях я получил письмо «из мест не столь отдаленных». Житель Корткероса, отбывающий срок, во время «отсидки» получил квартиру в новом доме, его развалюху снесли. И теперь он требует, чтобы ему дали жилье не на окраине села, а в центре, ссылается на Конституцию и другие законы. Вот и выходит, что некоторые получают квартиры на халяву, совсем незаслуженно.
Государство задумало программу переселения для нуждающихся, а в жизни получается, что многим жилье вовсе не нужно. Я недавно поинтересовался заселением нового дома в селе: из 14 квартир только в четырех люди живут, остальные пустуют.
— Я знаю, что вы критикуете и другую программу — по закреплению специалистов на селе.
— На мой взгляд, программы «Земский доктор», «Миллион специалисту» не работают в полной мере. Люди приезжают на работу по контракту, но выделенные им деньги тратят не в селе, а в городе, приобретая там квартиру. Отработав срок, уезжают, а село снова остается без специалиста. Я думаю, нужно сделать по-другому: составить списки тех специалистов, что нужны в селе, и уже от полученных цифр строить планы строительства жилья.
Располагая жильем, руководитель района может либо послать в институты своих стипендиатов, либо пригласить выпускников лучших вузов в село, предлагая им жилье, подъемные и достойную зарплату, чтобы после восьми лет отработки они могли его выкупить. Уверен, что специалист, получив дом и обеспеченное будущее, будет думать только о работе, а не об ипотеке или кредитах.
Кстати сказать, здесь ничего нового нет: все это было каких-то полвека назад. Именно так заселялся Север, так закреплялись кадры и строились города, создавались совхозы и леспромхозы.

«Мусорные» страдания

— Еще одна проблема, о которой часто пишут жители района, — это свалки. Засоряются леса, окрестности сел и поселков. Полигон в Сторожевске не действует…
— Проблема эта в первую очередь требует решения на государственном уровне. На мой взгляд, пора принимать упрощенную схему по переводу земель из Гослесфонда в земли поселения, поскольку сейчас практически все свалки находятся именно на землях гослесфонда, т. е. на федеральных. Вот недавно нас заставили убрать свалку в Подтыбке. Но куда вывезти отходы? У нас в районе 60 свалок. Сами сельские поселения убрать их не смогут — нет средств.
Работы на полигоне в Сторожевске сейчас закончены. Но дело в том, что проектировщики допустили ряд ошибок, нужна новая экспертиза. А ее некому делать ни в республике, ни в других регионах. В результате Росприроднадзор отказывает в приемке, все остановилось. Выход один — принимать проектное решение по рекультивации существующих свалок.
— Вы семь лет работали заместителем, теперь вот — и.о. главы. Впереди выборы. Будете выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя района?
— Процедура эта довольно сложная и длительная. К тому же я подумывал о смене работы: семь лет на одной должности — большой срок. Но случилось то, что случилось. Меня попросили взяться за исполнение обязанностей главы администрации. И я согласился. Вообще-то я человек команды. Если она решит, что я нужен — готов поработать. Но у меня нет стремления во что бы то ни стало занять эту должность.

Записал Анатолий ПОЛЬКИН.

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