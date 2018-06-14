Как живет сельский район после сенсационного ареста главы?

25 мая в центре Сыктывкара сотрудники ФСБ задержали главу администрации Корткеросского района Василия Гончаренко. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Его подозревают в получении взятки на сумму 500 тысяч рублей.

Что же сейчас происходит в «обезглавленном» Корткеросе? Об этом мы побеседовали с Александром Артеевым, который на экстренном заседании районного Совета был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. До этого господин Артеев работал заместителем Гончаренко, был, так сказать, его правой рукой…

«Увы, такова жизнь…»

— Александр Анатольевич, корткеросцы, наверное, в шоке?

— Район живет, ничего не поменялось, разве что место на капитанском мостике занял другой человек. А население, возможно, даже и не заметило ничего, – считает Александр Артеев. — За прошедшие годы нам удалось создать слаженную команду управленцев, которая способна выполнять намеченные задачи.

— И что же это за задачи?

— Основная — подготовка к зиме и к началу нового учебного года. Нужно в максимально короткое время подготовить сети, коммуникации, заготовить корма, отремонтировать школы и детсады.

— Одна из самых больших проблем — дороги, по которым большегрузы везут лес. Как только в августе закончатся ремонтные работы, осенью дороги опять разобьют те самые многотонники.

— Увы, такова жизнь: получается, что разрушаем больше, чем строим. Пока изменить ситуацию не получается. Нужно устанавливать весовые установки и соблюдать правила нагрузки на дорожное полотно.

— Но ведь району не под силу остановить поток большегрузов.

— Тем не менее, сделано очень много. В прошлом году дороги были разбиты повсеместно, сейчас ситуация совершенно другая — проехать можно везде. Хорошо знаю, какова дорожная обстановка в других районах, поэтому язык не повернется предъявить претензии к руководству республики. У меня сестра живет в Ижемском районе, где дорога Том—Керки уже много лет проезжей бывает только зимой. А в Троицко-Печорском районе до Приуральска нужно добираться целый день, да и то на вездеходе. Так что нужно смотреть на реалии: карман-то у республики один, и если я буду тянуть только к себе – значит, отниму средства у брата или сестры.

— Наши читатели жалуются на понтонные мосты. В Нившере переправа не работает уже два месяца…

— Проблемы с переправами есть, но ситуация выправляется. Наплавные мосты функционируют весь сезон и снимаются только во время половодья. В этом году аномально высокая вода, вторая волна паводка догнала первую, в Аныбе подмыло дорогу. Как только дорожники отремонтируют аварийный участок, переправа заработает. К установке моста все готово, нужно, чтобы река вошла в берега.

На что жалуемся?

— В прошлом году в «Трибуну» было много обращений от корткеросцев по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья. Люди жаловались на сроки, качество работ.

— Если говорить в целом, программа закончена, сейчас выполняется ее пятый этап: для жителей Усть-Локчима достраиваем три дома в Корткеросе. Думаю, с недоделками мы справимся, заставим строителей исправить огрехи, где они еще есть. А вот на будущее систему нужно менять.

— Что имеется в виду?

— В тех же лесных поселках есть люди, проживающие в собственных домах или в квартирах, которые не признаны аварийными, но они уже старые. Те, кто содержал и ремонтировал свое жилье, остались «за бортом» переселения. На днях я получил письмо «из мест не столь отдаленных». Житель Корткероса, отбывающий срок, во время «отсидки» получил квартиру в новом доме, его развалюху снесли. И теперь он требует, чтобы ему дали жилье не на окраине села, а в центре, ссылается на Конституцию и другие законы. Вот и выходит, что некоторые получают квартиры на халяву, совсем незаслуженно.

Государство задумало программу переселения для нуждающихся, а в жизни получается, что многим жилье вовсе не нужно. Я недавно поинтересовался заселением нового дома в селе: из 14 квартир только в четырех люди живут, остальные пустуют.

— Я знаю, что вы критикуете и другую программу — по закреплению специалистов на селе.

— На мой взгляд, программы «Земский доктор», «Миллион специалисту» не работают в полной мере. Люди приезжают на работу по контракту, но выделенные им деньги тратят не в селе, а в городе, приобретая там квартиру. Отработав срок, уезжают, а село снова остается без специалиста. Я думаю, нужно сделать по-другому: составить списки тех специалистов, что нужны в селе, и уже от полученных цифр строить планы строительства жилья.

Располагая жильем, руководитель района может либо послать в институты своих стипендиатов, либо пригласить выпускников лучших вузов в село, предлагая им жилье, подъемные и достойную зарплату, чтобы после восьми лет отработки они могли его выкупить. Уверен, что специалист, получив дом и обеспеченное будущее, будет думать только о работе, а не об ипотеке или кредитах.

Кстати сказать, здесь ничего нового нет: все это было каких-то полвека назад. Именно так заселялся Север, так закреплялись кадры и строились города, создавались совхозы и леспромхозы.

«Мусорные» страдания

— Еще одна проблема, о которой часто пишут жители района, — это свалки. Засоряются леса, окрестности сел и поселков. Полигон в Сторожевске не действует…

— Проблема эта в первую очередь требует решения на государственном уровне. На мой взгляд, пора принимать упрощенную схему по переводу земель из Гослесфонда в земли поселения, поскольку сейчас практически все свалки находятся именно на землях гослесфонда, т. е. на федеральных. Вот недавно нас заставили убрать свалку в Подтыбке. Но куда вывезти отходы? У нас в районе 60 свалок. Сами сельские поселения убрать их не смогут — нет средств.

Работы на полигоне в Сторожевске сейчас закончены. Но дело в том, что проектировщики допустили ряд ошибок, нужна новая экспертиза. А ее некому делать ни в республике, ни в других регионах. В результате Росприроднадзор отказывает в приемке, все остановилось. Выход один — принимать проектное решение по рекультивации существующих свалок.

— Вы семь лет работали заместителем, теперь вот — и.о. главы. Впереди выборы. Будете выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя района?

— Процедура эта довольно сложная и длительная. К тому же я подумывал о смене работы: семь лет на одной должности — большой срок. Но случилось то, что случилось. Меня попросили взяться за исполнение обязанностей главы администрации. И я согласился. Вообще-то я человек команды. Если она решит, что я нужен — готов поработать. Но у меня нет стремления во что бы то ни стало занять эту должность.

Записал Анатолий ПОЛЬКИН.