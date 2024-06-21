Как живете вы, сестры? Женский монастырь – это всегда интересно

– Монастырь у нас маленький, молоденький, ему всего 28 лет, – рассказывает настоятельница Серафимовской женской обители.

Игуменья и сама еще молодая (по меркам церковной иерархии). Матушке Серафиме чуть за сорок. А выглядит, не удержусь от комплимента, максимум на 25. Монахиня возглавила обитель совсем недавно, два месяца назад. Раньше была здесь простой насельницей. И конечно, знала, что монастырское хозяйство сложное и хлопотное. Но масштаб проблем сильно впечатлил новую руководительницу.

Кредит-дебет

Выяснилось, что на счету монастыря (самостоятельное юрлицо) всего 110 тысяч рублей. А долгов только за электричество накопилось свыше 80 тысяч. Что же касается таких контор, как Энергосбыт, то ему что Божий храм, что ресторан – вынь да положь. Никакого христианского прощения должникам.

Вопреки расхожему мнению, епархия не финансирует это богоугодное заведение. И каких-либо специальных льгот от государства у него нет.

Все, что монастырь имеет, это либо скромные пожертвования от мирян, либо еще более скромные доходы от собственной деятельности. На свечках или поминальных записочках не разбогатеешь.

Крупные монастыри, особенно мужские, пробавляются сельским хозяйством. На полях у них работают трактора, на подсобных участках – десятки трудников (по-нашему, наемных рабочих) и послушников (добровольных монастырских помощников) плюс побочное производство (церковный инвентарь, иконопись, книгопечатание и т.д.).

А кого может вывести «в поля» Серафимовский монастырь? В обители семь сестер. Из них три – болезных. То есть «на ногах», получается, всего четыре монашки.

Монашки в валенках

Кроме теплиц, где растет огородная мелочовка, подкормиться здесь нечем. Чтобы поправить экономику монастыря, нужна рабочая сила, желательно мужская. Но для этого трудников и послушников на время работ надо обеспечить жильем. А его нет даже у самих монахинь: келейный корпус сгорел еще в 2018 году. С тех пор монашки ютятся в трапезной (по-нашему – в столовой), совмещенной с кухней. Поэтому зимой насельницы имеют весьма «затрапезный» вид: ходят в верхней одежде и валенках – здесь собачий холод. Печка (зимой ее топят круглосуточно) помогает мало – трапезная давно прохудилась, стены прогнили, полы проваливаются…

Многие думают, что монастырь – это типа уютной богадельни, где на старости лет можно отдохнуть, расслабиться. На самом деле будни монашек суровы, у них жесткий график, расписанный по минутам. Каждый день проходит в длинных молитвах и хозяйственных хлопотах. Они носят дрова, топят печи, трудятся в огороде. Да еще и принимают паломников, экскурсантов и просто любопытствующих гостей.

Монахини-«серафимовки», конечно, не ропщут – они на вечной, до гроба, службе. Сами выбрали сей трудный путь. Однако «пытка» зимними холодами – это, пожалуй, уже лишнее. Дополнительное испытание, от которого избавлены обитатели других монастырей.

Все сгорело дотла

Пожар, случившийся 30 ноября 2018 года, уничтожил двухэтажную «деревяшку», где находились не только кельи монахинь, их личные вещи, но и просфорную, швейное помещение, канцелярию (сгорели все монастырские документы).

Погорельцам вызвались помочь многие. Но реальную помощь оказало лишь ООО «Лузалес»: от «бытовок» и дизель-генераторов до мелкого инвентаря.

«Лузалесцы» даже завезли кирпичи и другие стройматериалы (доски, брус и т.д.) для нового келейного корпуса. Однако сам «Лузалес» строить здание не мог (на тот момент у предприятия не было соответствующей лицензии). И тогда монастырь и епархия решили сами найти подрядчика. Их тут же попытались обмануть, сильно завысив стоимость работ.

Вообще, «божьим людям», видимо, трудно вникнуть в тонкости проектно-сметной документации. А между тем сложенные в штабеля кирпичи уже почти шесть лет «тупо» лежат на монастырском дворе.

«Плюсики» в карму

Паломники в Серафимовскую обитель приезжают в основном из Сыктывкара (расстояние – 56 км). Но если автобусом – это неудобно: всего два рейса, утром и вечером. Гости могли бы побывать и на вечерней службе, и на утренней. Да и в целом «напитаться» здешней атмосферой. Но заночевать им негде. Поэтому визиты к святому месту проходят суетно, в блиц-режиме. Это касается и волонтеров, и школьных экскурсий, и даже участников Крестного хода.

Крестный ход от «Стефана до Стефана» проводится ежегодно в начале мая и является главной «фишкой» Серафимовской обители. Православные пешком идут от Стефановского кафедрального собора до монастыря в Ыбе – к той самой горке, с которой средневековый миссионер Стефан однажды выступил с проповедью.

Крестоходцы, в отличие от крестоносцев, люди мирные. К походам мало приспособленные. Среди них много женщин, больных людей. И несмотря на ночной отдых в селе Пажга, это путешествие дается им нелегко. А потом участников хода (около сотни человек) принимают монахини-«серафимовки», готовят для них общую трапезу.

– Кто же это все оплачивает? За чей счет, так сказать, «монастырский банкет»? – спросил я матушку Серафиму.

– Из наших скромных средств. Кроме того, много лет нам помогают Сыктывкарский пивзавод, Зеленецкая птицефабрика и волонтеры. Хотелось бы их поблагодарить через газету.

– Надеюсь, им это зачтется? Получат «плюсики» в карму? – ляпнул я, человек в православном отношении темный, склонный к эклектичному восприятию мировых религий.

– Ну, можно и так сказать, – деликатно улыбнулась монахиня. Кстати, с юмором у нее все в порядке.

Вот такая история

Визит Стефана Пермского в одну из деревень села Ыб оказался не слишком удачным. Поднявшись на горку, он пытался просветить местных язычников. По легенде, те закидали его камнями и отказались принимать христианскую веру.

«Тут живут люди худые, – молвил огорченный миссионер. – И пусть эта деревня останется маленькой, и мужчин здесь не будет». С тех пор деревню прозвали нехорошим словом «Худэй», и у здешних мужчин действительно начались проблемы. Они рано умирали или сбегали в другие места. Впрочем, деревня потом раскаялась, приняла православие. В 1898 году на той горке построили часовню в честь Стефана Пермского. Теперь это финишная точка Стефановского Крестного хода.

А женский монастырь в селе Ыб начали строить лишь спустя 100 лет – в 1996 году. Причем его главный храм, как и саму обитель, назвали не именем Стефана (что было бы логично), а в честь другого святого – Серафима Саровского. И почему-то сей факт никого (кроме меня) не удивляет. Наверное, все привыкли. Но тут, оказывается, непростая история…

В 1985 году одной болезной сыктывкарке приснился сон: мол, отправляйся в Ыб, к святым источникам, там избавишься от тяжелого недуга. Рассказывают, что больную привели туда под руки, а обратно она ушла на своих ногах – исцелилась.

То была Серафима (Волочкова), мама будущего владыки епархии, епископа Питирима. Она особо почитала Серафима Саровского. И монастырь на Ыбской горке возник именно по ее инициативе.

«Оставайся, Катюш!»

Тут вообще много совпадений. Первую игуменью-основательницу звали матушка Серафима. Как и сегодняшнюю настоятельницу. И обе они родом с Кубани.

В 2004 году девчушка из Краснодарского края прочитала в газете о том, что в далекую Коми приглашают волонтеров для помощи новому монастырю. Она и приехала на лето в качестве послушницы. Понравилось…

– А потом матушка говорит: «Катюш (в миру меня Катей звали), оставайся на зиму!» Я и осталась, – вспоминает нынешняя игуменья.

Через год, 18 мая 2005-го, первая настоятельница почила в бозе. А Катя приняла постриг, стала монахиней Серафимой. Получила церковное образование и вот теперь, спустя почти двадцать лет, возглавила монастырь.

Задумки у матушки, по мирским понятиям, весьма амбициозные. Помимо келейного корпуса (стоимость проекта – 28 миллионов – поразила даже меня), гостевой домик для приезжих, беседка для отдыха, монастырская пекарня (хлеб, булочки, просфоры), свечная лавка и прочая, так сказать, инфраструктура.

– И тогда у нас будет своя денежка. Но главное, чтобы люди захотели к нам приезжать. И монастырь, который уже и сегодня выполняет социальные функции (в том числе по воспитанию детей, молодежи), сможет стать настоящим форпостом духовности, точкой притяжения православных.

Игуменья поделилась и своей голубой мечтой о свечном заводике. (Ассоциации с отцом Федором неуместны: речь идет о монастырском заводе). «Я понимаю, что будет это нескоро, лет через двадцать, – смущенно добавила она. – А пока я мечтаю, чтобы нам подарили трактор».

Но все это в планах, причем дальних. Сейчас же основная забота матушки Серафимы – подготовка к зиме. Главный храм монастыря отапливается с помощью электрокотла. Это и дорого, и ненадежно. Зимой провода часто перемерзают, рвутся, свет отключают, насос останавливается. И чтобы не полопались трубы, сестрам приходится дежурить по ночам. Так было, например, совсем недавно, 9 мая. Весь день монахини сидели в холоде, без воды, по колено в снегу. По идее, все помещения обители надо утеплять. А возможно, и менять схему теплоснабжения. Тут работы немерено…

– Нам бы бригаду рукастых мастеров, – вздыхает настоятельница.

Но где их найдешь – «рукастых»? Им же надо платить. Найти истопника для монастыря – и то проблема. Прежний умер, других желающих пока нет.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. Однако игуменья считает свои планы вполне реальными. Если, конечно, все делать с умом, постепенно двигаясь к цели.

Будем продвигать?

С точки зрения маркетинга, Серафимовский монастырь обладает всеми преимуществами для продвижения столь специфического «товара», как пища духовная.

Во-первых, козырное место: близость к столице Коми и живописные окрестности (летом тут настоящий рай на земле). А рядом еще и Финно-угорский этнопарк (почему бы его посетителям попутно не заглянуть в монастырь?).

Во-вторых, прославленные целебные источники села Ыб. Их больше десятка, один из них (Стефановский) находится прямо за оградой монастыря. Говорят, будто эти природные родники помогают даже парализованным, лечат кожные, глазные и другие болезни. Правда, есть одно важное условие: надо посетить местный храм, помолиться. Иначе это «не работает». «Если человек не верит, то хоть облейся водой – не поможет», – уверена матушка Серафима.

В-третьих, монастырские святыни. В том числе знаменитая икона Святителя Стефана Пермского. А также удивительная икона Серафима Саровского, которая мироточит уже много лет, начиная с 2006 года. Только ради одного этого чуда стоит посетить местный храм. После чего в вашей судьбе могут наступить удивительные перемены…

– Это значит, что Господь коснулся твоего сердца, он тебя зовет, – пояснила игуменья. – У каждого человека бывает в жизни свой шанс встретить Бога.

Идеальная картинка

А теперь давайте представим, что все получилось. И матушкины мечты сбылись. Серафимовская обитель становится одним из паломнических центров России.

Пилигримы едут в Ыб со всей страны. Гости монастыря оставляют здесь свои деньги и тем самым поднимают экономику села (его можно переименовать в Нью-Ыб) и всего Сыктывдинского района. Парковки вокруг обители забиты экскурсионными автобусами. Местные гостиницы переполнены. Воскресная школа работает в две смены, свечной заводик – в три (слишком много заказов). На пути к целебным источникам открыт ортопедический павильон «Костыли напрокат». Они нужны лишь для того, чтобы доковылять до святой воды. Обратно люди идут здоровым упругим шагом. И, разумеется, прямиком – в храм.

Дальше – больше. Благодаря новому духовному центру в Коми происходит религиозный бум, резко снижаются коррупция и бытовая преступность, падает число абортов и суицидов. И жители республики ставят губернатору благодарственные свечки за успехи на ниве православия.

Насчет губернатора это, конечно, перебор. Но в целом тут есть о чем пофантазировать.

А если серьезно… «По пути к нашему монастырю до сих пор нет даже дорожных указателей, – сетует матушка Серафима. – И вообще, о нас пока мало знают. Но с чего-то ведь надо начинать?»

С чего именно, она уже сказала: с подготовки к зиме. И эта зима для Божьей обители опять будет долгой и очень трудной…

Постскриптум

«Души здесь расцветают!»

Личные впечатления от беседы с монашенкой

Как я себе представлял начальницу монастыря? Как почтенную матрону с неизбывной скорбью в глазах. Черную старуху с каменным лицом, которая постоянно крестится и бормочет что-нибудь типа: «Ох, грехи наши тяжкие…»

Но Серафима оказалась довольно странной, на мой взгляд, служительницей древнего культа. Молодой, веселой, энергичной. Бойкая на язык, во время нашей беседы матушка успевала заглядывать в смартфон, попутно общаясь с кем-то на своей страничке «ВКонтакте». Если б не монашеская одежда, я бы принял ее за девушку из нашего заурядного мира, а вовсе не из другого – таинственного и печального.

– Не понимаю, про какую печаль вы толкуете? – удивилась она. – Если про монастырь, то зря. Это место светлое, радостное. Души здесь расцветают!

Но я упрямо пытался выяснить: как же так вышло, что она заточила себя в суровой обители? Отказалась от простых женских соблазнов. Например, от регулярных визитов в дамскую парикмахерскую. Лишь раз постриглась – и навсегда. Загубила, так сказать, свою молодость, да и всю оставшуюся жизнь.

– Это вы ее губите! – рассмеялась матушка Серафима. – А мы, наоборот, спасаемся. Да еще и вам, светским людям, помогаем спастись – молимся о вас ежедневно.

Светский – от слова «свет». Но почему-то нет света в моей душе. Да и в других мирянах я что-то не вижу особой благости. Время нынче жестокое, люди злы, агрессивны. Кругом паника, страх, уныние. Зато монашкам – хоть бы что. Они – под защитой, в «домике». Сидят себе там тихонько, спасаются…

Ну и спасутся, конечно, с завистью подумал я. Кто, как не они? А также дети маленькие, невинные. И еще, может, чистые (до поры до времени) юноши и девушки – те самые бескорыстные волонтеры, о которых с такой теплотой отзывается матушка: «Ребята у нас хорошие, слава Богу!»

И вовсе не обязательно, чтобы молодые люди воспитывались именно в православном духе. По мне, пусть хоть в буддисты потом запишутся. Главное, чтобы добро сохранили в сердце.

Владимир СУМАРОКОВ.

NB! ________________________________________________________________

Размещаем реквизиты для желающих внести пожертвования. Все собранные средства будут направлены на благоустроение монастыря и строительство келейного корпуса.



Серафимовский женский монастырь с. Ыб

«Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

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Настоятельница игумения Серафима (Кривова)

В монастыре еженедельно проходят Богослужения в субботу и воскресенье.

Начало в 8:30.

Записочки о здравии или об упокоении Вы можете написать по номеру телефона через WhatsApp и Telegram

89121348328 матушка Серафима.

89042304598 матушка Сергия.

электронная почта монастыря poschta13@mail.ru