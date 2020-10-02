Какие доходы дают отходы? Республика крепко влипла в сомнительную «мусорную историю»

1 ноября республика отметит довольно мрачную дату. Два года назад в этот день в Коми официально стартовала так называемая «мусорная реформа». Причем у нас она началась на два месяца раньше, чем в других регионах. О чем тогдашний губернатор Сергей Гапликов бодро отрапортовал федеральным властям. Гапликова в Москве похвалили «за инициативность», а вот жители Коми до сих пор расхлебывают эту грязную «мусорную» историю.

Теперь можно подвести двухлетние итоги «реформы», реализовать которую чиновники поручили частной компании ООО «Ухтажилфонд».

Напомним, что статус регионального оператора эта мелкая ухтинская фирма получила на основании соглашения с правительством республики в октябре 2018 года. Малоизвестная доселе «управляшка» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сделала гигантский рывок: судя по отчетам, ее валовая выручка достигает два с половиной миллиарда рублей в год! Эти данные можно найти на официальном сайте «Ухтажилфонда». В опубликованном в июне с.г. отчете отражены итоги работы компании за 2019 год, а также бухгалтерский баланс с пояснительной запиской. Информация позволяет сделать выводы о том, как идут дела у монополиста – единственного оператора республики.

«Кубическая» сила

Совместным приказом Минприроды и МинЖКХ от 11 декабря 2019 года утверждена Территориальная схема обращения с ТКО до 2029 года. Согласно расчетам, ежегодно на территории региона образуется 2,6 млн кубометров отходов. В соглашении прописано, что приказом МинЖКХ № 6/1-Т предусмотрен вывоз мусора в объеме 2,5 млн «кубов», то есть на 100 тыс. «кубов» меньше, чем образуется отходов за год. Далее в отчете указывается, что «Ухтажилфонд» принял от жителей и юридических лиц республики 2,2 млн «кубов». В итоге получается, что «мусорщик» за 2019 год не принял от потребителей 300 тыс. кубометров мусора, а этот объем равняется объему ТКО, образующихся в Усть-Цилемском, Ижемском, Троицко-Печорском и Сосногорском районах!

В пояснительной записке руководство регоператора поясняет причину провала производственной программы довольно оригинально. Поскольку договоры с потребителями на 2019 год заключены не в полном объеме (и в целях соблюдения принципа соответствия расходов и доходов), необходимо было определить объем вывезенных и предъявленных ТКО, затраты отразили как незавершенное производство. Здесь следует отметить, что законодательством установлено, что ТКО переходит в собственность мусорщику в момент погрузки в мусоровоз, с этого момента он несет ответственность. Простому смертному объяснить подобное невозможно, а фактически мусор остался не вывезенным и по закону принадлежит потребителям. Такой подход присвоения мусора является сомнительным.

Куда выносить мусор?

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2018 г. № 1572 предусмотрено, что расходы «Ухтажилфонда» на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной год регулирования.

«Мусорщик» обязан был приобрести контейнеры на 21 млн рублей. В 2019 году введено основных фондов на 1,6 млн рублей, при этом не приобретено ни одного контейнера – так гласит бухгалтерский отчет. К тому же управляющие организации вторично предъявляют и взыскивают денежные средства с владельцев общего имущества домов за уборку мест накопления мусора.

Дебет с кредитом не сходится

Информация, размещенная на официальном сайте «Ухтажилфонда», содержит финансовые показатели за 2019 год. Так, выручка за вывоз и захоронение мусора на полигонах составила 1,247 миллиарда рублей, а себестоимость (или все понесенные затраты по оказанию услуг по обращению с ТКО) составила 1,549 миллиарда, при этом регоператор оказался в убытке только на 110 млн.

Такая информация нам показалась странной: цифры не сходились. Заглянув в отчет о финансовых результатах, который в составе бухгалтерского баланса подписан руководителем и представлен в налоговый орган, мы обнаружили другую «арифметику». Оказалось, что себестоимость по мусорным услугам составляет 1,09 млрд рублей, а валовая прибыль – 152 млн. К этому стоит добавить, что информация, размещенная на сайте «Ухтажилфонда», никем не подписана, что усилило наше недоумение. Возникло предположение, что информация не достоверна.

Кстати, редакция «Трибуны» получила ответ на статью «Бремя мусорных долгов», подписанный и.о. министра ЖКХ РК А. Тюрниной, в котором говорится, что правительством республики предусмотрены меры финансовой поддержки регионального оператора. Указанная помощь будет направляться на погашение им существующей задолженности перед операторами по размещению и транспортированию ТКО.

Напомним, что в июне нынешнего года депутаты Госсовета после бурного обсуждения большинством голосов приняли законопроект о выделении «Ухтажилфонду» помощи в размере 42 млн рублей. «Ковидные» деньги, столь необходимые региону в условиях пандемии, власти решили использовать в мусорных целях.

Деньги мимо кассы

Два года тому назад «Ухтажилфонд» заключил с Коми энергосбытовой компанией (КЭСК) агентский договор, согласно которому физические лица за мусор обязаны платить КЭСКу как платежному агенту. Согласно закону 103-ФЗ, КЭСК обязан принимать деньги на специальный счет, который открывается им в любом банке, причем платежи производятся только наличными денежными средствами на основании выставленных потребителям квитанций.

Однако КЭСК (с позволения «мусорщика») получает деньги от потребителей в безналичном порядке на свой расчетный счет, а в дальнейшем (по распоряжению того же «мусорщика») отправляет третьим лицам, которые могут и не участвовать в обращении с ТКО.

Сыктывкарский городской суд при рассмотрении дела 12-1355/2019 признал КЭСК юрлицом, не являющимся платежным агентом. Законом № 161-ФЗ установлена в России национальная платежная система, согласно которой сбор и перевод денежных средств могут оказывать операторы перевода денег (банки), банковские платежные агенты, организации почтовой связи и платежные агенты. Привлечение других посредников по сбору и переводу денежных средств законодательство не предусматривает. В данном случае КЭСК не является банковским платежным агентом, организацией Почты России.

Осознав, что их действия противоправны, КЭСК и «Ухтажилфонд» в апреле этого года расторгли агентский договор, но заключили новый, которым предусмотрены только оформление и доставка квитанций потребителям. Обратите внимание: в единых квитанциях указывается получателем платежа КЭСК, но тут же (в случае неплатежей) указывается задолженность КЭСКу и «Ухтажилфонду».

Таким образом, КЭСК по-прежнему является оператором по переводу денежных средств, поскольку продолжает осуществлять деятельность по сбору денег от граждан и переводить деньги третьим лицам по распоряжению «Ухтажилфонда», не имея лицензии. В народе таких называют «черными банкирами». Кстати, недавно в Сыктывкаре завершилось уголовное дело о махинациях через сети приема платежей в отношении ООО «Платежные системы».

На совместную деятельность главного «мусорщика» и КЭСК сквозь пальцы взирают и чиновники МинЖКХ, и антимонопольщики, и даже Арбитражный суд Республики Коми. Но сколько веревочке ни виться, конец когда-то будет.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.