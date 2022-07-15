Какого цвета любовь? В Национальной галерее Коми – «Макушка лета», Васильева и Самолет

15 июля в Нацгалерее откроется персональная выставка Заслуженного художника России Татьяны Васильевой.Этот автор, конечно, хорошо знаком всем любителям искусства в Коми. Немало ее работ украшают кабинеты чиновников всех рангов. Подарить картину Васильевой считается бонтоном. Это говорит об учтивости дарящего и изысканном вкусе принимающего подарок.

По профессии Васильева дизайнер, но зрителям известна прежде всего как художник-график и мастер акварели. Ее картины экспонировались на международных выставках: в Венгрии и Финляндии, Германии,Чехии, Париже…

Авторский стиль

Сегодня Татьяна Васильева живет в Москве, но своим главным городом на земле считает Сыктывкар. Здесь находится ее мастерская, живут ее близкие друзья и проходило ее творческое становление.

Как отмечает куратор выставки Людмила Кочерган, в творчестве Татьяны Васильевой пересекаются два начала, сформировавшие ее хорошо узнаваемый индивидуальный стиль. К первому из них относится советское художественное образование, настраивавшее на самый высокий профессионализм. Вторая основа определяется авторским кредо: писать мир таким, каким его видишь и чувствуешь. Полнота испытываемых человеком чувств делает его живым, а умение передать эту полноту через форму и цвет отправляет авторское звучание в мир, создавая волну, которую зритель воспринимает на уровне своих эмоций.

Новая выставка Васильевой получилась долгожданной – юбилейный для автора 2021 год (что скрывать – художница отметила 75 лет!), в силу сложившихся обстоятельств, отмечается выставкой только сейчас. Приуроченность к юбилею не внесла изменений в авторскую традицию – показывать на персональных экспозициях преимущественно новые работы, показывать зрителю то, что наполняет душу художницы в данный момент.

Любовь может быть разной по цвету, считает автор. Любовь к Богу учит смирению, принимать жизнь такой, какая она есть, любовь к людям – пониманию доброты, любовь к профессии – возможности почувствовать свою нужность и увидеть плоды своего труда. Любовь к жизни делает художника открытой, восприимчивой, непоседливой, склонной к путешествиям. И каждое путешествие завершается возвращением домой, обретением вновь переживаемого чувства «я дома»… Какой цвет каждому проявлению любви определила художница, зрителям предстоит увидеть и понять самим.

«Ветер набирает силу»

16 июля «вернисажную» эстафету в Нацгалерее подхватит Самолет. Игорь Самолет – один из самых популярных современных художников.

Игорь выпускник факультета искусств Сыктывкарского университета и школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Живет и работает нынче в Белокаменной, но город своего студенчества без внимания не оставляет, участвует во всех значимых выставочных проектах региона. В 2017-м, например, в Центре культурных инициатив «Югор» прошла его персональная выставка под названием «Северная петля», которая объединила четыре проекта, связанных с путешествиями автора на Приполярный Урал, в Норвегию, в архангельские чащи и гостеприимную деревню Козловка. А те, кто побывал на I Коми биеннале современного искусства «Новое открытие Севера», наверняка запомнили масштабную инсталляцию Игоря Самолета (под нее был отдан целый зал галереи) о гулаговской Воркуте. Инсталляция представляла собой многослойную историю. На первом плане – фото с мобильного телефона современной Воркуты, с датой и временем, когда был сделан снимок. А в промежутках между фотографиями «проглядывал» пласт другой эпохи…

– Мой проект – это попытка реконструкции исторической памяти о политических репрессиях 1937 года в Речлаге. За точку отсчета взята экспедиция в Воркуту и Инту – города, формирование которых началось с освоения угольного месторождения рабским трудом невинно осужденных по политической статье. Часто их обвинения не имели под собой хоть какой-то разумной доказательной базы. Например, обвинение в попытке сделать подкоп из Ленинграда в Москву, хотя, как известно, между городами 3000 километров, – рассказывал тогда автор, поясняя свой выбор.

Игорь Самолет – финалист премии «Инновация» (2018), участник Европейской биеннале современного искусства и грантовой программы Музея современного искусства «Гараж». В этот раз он представит в Сыктывкаре свой новый проект «Ветер набирает силу». В основе проекта фото- и видеоматериал его поездки в Дербент.

Инсталляция «Ветер…» покажет уязвимость современного человека внутри гигантского цифрового пространства, его неспособность адаптироваться под агрессивный мир новых технологий коммуникации. Вновь один из залов галереи будет преобразован в единое пространство с большим экраном и трехканальным звуком-криком автора. Он попробует доказать, что событие, важное «лишь для личной истории отдельно взятого человека, может стать лейтмотивом целого поколения…».

Зритель может согласиться или поспорить с автором. Либо на открытии выставки, либо 17 июля в рамках летнего фестиваля «Макушка лета», на встрече-лекции Игоря Самолета «The artist says. Художник говорит».

Море, горы, солнце…

«Макушка лета» – это фестиваль, на котором участников ждет множество интересных мастер-классов. На одном из них вы сможете создать значок на тему летних путешествий. Море, горы, активный отдых или солнечные ванны на пляже, приятные впечатления и эмоции – все это вы сможете сохранить в своем личном значке.

Стоимость билета – 200 рублей для взрослых, 100 – для школьников (действует «Пушкинская карта»), бесплатно для детей до 7 лет.