Какой-то мужик с фальшивой бородой помог чиновникам освоить казенные средства

31 марта с.г. «Трибуна» рассказала о том, с каким размахом проводились массовые гулянья, организованные в маленькой печорской деревеньке Бызовая. Так, один только праздник «Рыбного пирога» обошелся налогоплательщикам в миллион рублей.

Но тема, как выяснилось, далеко не исчерпана. Со временем открываются все новые удивительные факты расходования бюджетных средств на увеселительные мероприятия, что проводились под эгидой Управления культуры и туризма МР «Печора» в д. Бызовая. Эти факты, на наш взгляд, заслуживают внимания правоохранительных органов.



Визит неизвестного «дедушки» обернулся скандалом.

Почувствуйте разницу

Накануне 2015 года администрация МР «Печора» преподнесла жителям района новогодний подарок, объявив о создании МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая». Печорское Управление культуры и туризма утвердило Устав нового учреждения. Кроме основной деятельности — туризма — там прописано еще 20 видов, вплоть до деятельности ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах.

Предполагалось, что часть средств ЭП «Бызовая» будет получать в виде субсидий из районного бюджета, остальное же этнопарк заработает сам и направит эти деньги исключительно на развитие туризма.

Помимо оплаты за услуги гостиницы и аренды конференц-зала, одним из главных источников пополнения «этнокультурного кошелька» является платное посещение этнопарка. Но эта статья доходов почти сразу «сошла на нет». Так, в 2015 году лишь 267 посетителей (из 924-х) этнопарка купили входные билеты. Остальные прошли бесплатно. Между тем, согласно муниципальному заказу, целевая субсидия, выделенная на обслуживание 1000 посетителей парка, еще за полгода до официального открытия ЭП «Бызовая» составила 4,2 млн рублей.

4 миллиона — сумма для Печоры немаленькая. Причем вскоре она была скорректирована и достигла уже 6,6 млн руб. «Лишние» миллионы были получены за счет жесткой экономии в других учреждениях районной культуры. А вот доходы самого этнопарка за счет платных услуг в 2015 г. составили всего 195 тысяч рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

То есть схема довольно простая. Районная казна тратила миллионы, парк зарабатывал по сути копейки. А чтобы понять, как это конкретно происходило, приведем красноречивые факты на примере двух больших мероприятий.

Деньги — в «Костер»

Посидеть ночью у костра — что может быть романтичнее? Дело вроде нехитрое, а главное, не требующее особых затрат. Впрочем, смотря как подойти. Одно дело — ночные посиделки для туристов-любителей, то есть отдых на природе для всех желающих. И совсем другое — для узкого круга «избранных».

В сентябре 2015 года печорские власти решили организовать в этнопарке туристический конкурс «Встречи у костра» (раньше конкурс проводился в заказнике «Скалы Каменки»). Участники — семь команд, среди них — газпромовский «Факел», «Бременские туристы», «Огонек» (туристы из воинской части) и другие.

Что касается самих команд, то за них можно только порадоваться. Они прошли отборочные туры и честно заслужили право на «Встречи у костра». Смущает лишь то, что эти романтические «встречи» обошлись печорскому бюджету в 320 тысяч рублей.

Для уточнения следует привести несколько скучных цифр. Первоначальная смета расходов только на I тур конкурса была утверждена директором этнопарка на сумму 166,7 тыс. руб. Фактические же расходы составили 180,7 тыс. руб. Помимо прочего из этих денег 29 тыс. руб. потрачено на подарочные сертификаты для десяти участников, 58 тыс. руб. — на «обустройство полосы препятствий». А чтобы туристы чувствовали себя у костра комфортнее, было установлено 10 светильников (а к ним приобретен кабель) на сумму 36 тыс. руб.

Потом последовал второй тур праздника и вытекающие из него расходы (питание участников,

«обустройство полосы» и т. д.). И наконец, кульминация — сам праздник «Встречи у костра». На все про все, как уже было сказано, было истрачено свыше трех сотен тысяч бюджетных рублей.

Надо отметить?

Фантазии печорских деятелей культуры, похоже, не знают границ. Вот чем, например, может обрадовать печорцев серенький день календаря — 18 ноября? А это, оказывается, день рождения Деда Мороза. Так во всяком случае утверждают на его «исторической родине» — в Великом Устюге. Тамошние жители считают, что именно в этот день в Устюг приходит настоящая зима. В северную Печору зима приходит гораздо раньше. Но «личность» Деда Мороза, которого расторопные устюжане давно сделали своим брендом, вызывает горячие симпатии у печорских чиновников. Они решили: это дело надо отметить!

Конечно, работники ЭП «Бызовая» не могли остаться в стороне. В 2015 г. они решили провести праздничное мероприятие «День рождения Деда Мороза». Правда, не 18 ноября (в этот день «дедушку» поздравляли в В. Устюге), а 21 ноября. Хотя в принципе какая разница? Ведь дата весьма условная, как, впрочем, и сам этот сказочный персонаж.

Зато смета расходов, запланированная директором парка на это мероприятие, была вполне конкретной. Потратив 104,4 тыс. руб. только на новогоднюю атрибутику и призы, работники культуры принялись с энтузиазмом осваивать «праздничный бюджет».

Тут, правда, вмешалась сама природа. Погода в Печоре 21 ноября 2015-го испортилась, торжество пришлось отменить «по метеоусловиям».

Но деньги-то уже потрачены! Нельзя же их просто списать? Вновь проявив творческий подход к делу, организаторы не только перенесли дату мероприятия на 28 ноября, но и заявили его под креативным названием «Приезд Деда Мороза».

Устюжане на новогоднем бренде зарабатывают десятки миллионов рублей в год. А вот «наивной» Печоре мероприятие принесло одни убытки. Израсходовав более 100 тысяч рублей, этнопарк продал всего 32 билета и заработал лишь 8 тысяч рублей.

«Елочка, зажгись!»

Тем не менее, финансовые чудеса в Печоре продолжились. Но уже — как «Чудеса под Новый год» — праздничная акция, назначенная на 17 декабря 2015-го, с участием теперь уже «совсем настоящего» Деда Мороза. Глубинная цель — освоение этнопарком еще 120 тысяч бюджетных рублей — конечно, широко анонсировалась, именно эту сумму утвердила «массовикам-затейникам» администрация МР «Печора».

Дальше — еще «чудеснее». Для оказания услуг по проведению новогодних празднеств между МАУ «ЭП «Бызовая» и неким предпринимателем из Кирова заключается договор на 99 тыс. руб. Согласно договору, исполнитель брал на себя организацию праздника, а также запись видеообращения, с которым «дедушка» должен был выступить перед печорцами. Оставшаяся часть денег ушла, как вы уже поняли,.. на подарки, питание и билеты для «деда» и его помощника.

Еще до приезда Деда Мороза в Печору кировский предприниматель в виде предоплаты получил 29 тысяч рублей. А тем временем печорские работники культуры готовились к «исторической встрече», репетировали массовку и «широко информировали население» о предстоящем визите.

Визит действительно состоялся. Правда, проходил он довольно скромно. «Настоящий» Дед Мороз (на самом деле — неизвестный мужик с фальшивой бородой) приехал в Печору, встретился с доверчивыми ребятишками и их родителями, произнес волшебные слова «Елочка, зажгись!» перед главной городской елкой на Юбилейной площади и укатил восвояси.

Детишкам, конечно, радость. Но взрослых ответственных печорских культорганизаторов ожидал неприятный сюрприз. Вскоре из Великого Устюга, где, как полагают устюжане, проживает истинный Дед Мороз, в Печору пришло официальное письмо. Его отправитель — Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза». В письме утверждалось: никаких договоров ни с ЭП «Бызовая», ни с частным бизнесменом из Кирова КПЦ «Дом Деда Мороза» не заключал. Из чего следовало, что «дедушка», которого завез в Печору ушлый кировский предприниматель, не является «аутентичным». То есть это «левый» дед, «небрендовый». Грубо говоря, самозванец.

«Чудеса Деда Мороза» обошлись печорской казне в 120 тысяч рублей. Проверить в точности, как расходовались деньги, уже нельзя. Хотя бы потому, что «дедушка» получил гонорар наличными и нигде не расписывался.

Кстати, личность человека с приклеенной бородой, сыгравшего роль Деда Мороза, неожиданно заинтересовала полицейских. Они не поленились приехать в деревню Бызовая (20 км от Печоры) для проверки документов.

«Полиция проверила документы Деда Мороза, аргументировав, что проходит антитеррористическая кампания, но дело скорее всего политическое», — заявила тогда «Комиинформу» начальник районного Управления культуры и туризма Татьяна Котвицкая.

Почему это дело — «политическое», кто его организовал, а главное — зачем, чиновница не уточнила. Но было понятно, что в Печоре нашлись некие враждебные силы, которые пытались омрачить встречу новогоднего волшебника с местными детишками. Покусились, так сказать, на святое.

Среди печорских депутатов действительно были противники этого визита. Они рассуждали здраво: если в Печору приехал не «главный Дед Мороз страны», а какой-то «левый» мужик, пусть даже и с устюжской пропиской, зачем нужны такие расходы? Гораздо дешевле нанять местного культработника и зажечь новогодние огни накануне праздничной даты.

В общем, неприятный остался осадочек. Причем не только после этой скандальной истории, но и после других, связанных с финансированием этнопарка, где за несколько лет сменилось несколько директоров и замов. И теперь новому руководству придется возвращать в районную казну 1,6 млн руб., полученных в качестве субсидий. А для этого надо научиться сводить «дебет с кредитом», чтобы этнопарк в Бызовой не превращался в бездонную дыру, в которую уходят бюджетные деньги.

Наталья НИЗОВЦЕВА,

депутат Совета МР «Печора», Виктор СЕМЕНОВ.