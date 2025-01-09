Какой же праздник без мордобития? (Криминал от 10 января)

Частыми поводами для обращения жителей Коми к медикам в новогодние праздники стали различные травмы.

Травмы были получены в основном в результате избиений, а также падений на улицах или с ледяных горок. Только за первые три дня помощь медиков понадобилась 2,5 тысячи граждан. Многие из них жаловались на сердечные приступы, скачки давления после приема алкоголя.

Поножовщина в поселке Зимстан

В Усть-Куломском районе расследуется кровавое убийство.

В поселке Зимстан, рядом с кафе, произошла пьяная ссора между 34-летним и 18-летним местными жителями. В ходе конфликта первый несколько раз ударил второго ножом. Пострадавший, раненный в грудь и живот, скончался от потери крови. Подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками полиции.

Однажды в поездке мотор отказал

В Рождество в Прилузье эвакуировали детей из сломавшейся машины.

Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» выезжал на эвакуацию людей из сломавшегося автомобиля.

Вечером 6 января в службу спасения поступило сообщение о том, что в 60 км от Объячево на трассе Сыктывкар – Киров заглохла машина, в которой ехали женщина 1990 г.р., мужчина 1976 г.р. и трое несовершеннолетних детей. На место выехали спасатели, которые доставили людей в Объячево, медицинская помощь никому не потребовалась.

Оштрафовали за вызов полиции

Интинец решил отомстить соседке и пожаловался, что она громко слушает музыку. Женщины в это время даже не было дома.

Жилец дома написал заявление на имя начальника полиции о привлечении соседки с первого этажа за громкую музыку. Из письменных объяснений женщины следует, что в указанное время она находилась на работе и не могла слушать музыку в ночное время. Интинец в итоге сознался, что совершил ложный вызов в отместку соседке, так как ранее она на него вызывала полицию из-за шума и ему был назначен штраф – 1 тыс. рублей.

Семейная драма в Ижме

Ижемский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 27-летней матери, которую подозревают в истязании малолетней дочери.

По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она неоднократно наносила девочке побои и совершала другие жестокие поступки. Несовершеннолетняя изъята из семьи и помещена в реабилитационное учреждение. А ее мать, вероятно, предстанет перед судом.

В Воркуте погиб молодой шахтер

8 января на шахте «Воркутинская» произошла трагедия. Это случилось во время утренней смены в момент выгрузки из клети горно-шахтного оборудования на горизонте 780 метров.

21-летний горнорабочий Владимир Чупров попытался вручную поправить груз, зацепившийся за грунт выработки. Но парня придавило металлической балкой. Пострадавшего доставили в Воркутинскую больницу. Однако травма оказалась слишком тяжелой – горняк скончался в реанимации. Надзорные органы проводят проверку всех обстоятельств несчастного случая.