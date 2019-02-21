Какова сегодня «мэрская доля» в скромном бюджете Печоры?

Реальные доходы простых россиян падают уже шестой год подряд. Сегодня в стране свирепствует инфляция, спровоцированная в первую очередь повышением налогов и других фискальных сборов. Крохотные добавки к пенсиям и зарплатам бюджетников не компенсируют скачка цен и тарифов. Зато у наших чиновников все хорошо — их не мучит вопрос о том, как дотянуть до получки…

«Сделали это по-быстрому»

Ровно год назад Наталья Паншина, экс-депутат Госсовета Коми, возглавила муниципальный район «Печора». Она сменила на этом посту весьма одиозного Андрея Соснору, «героя» многочисленных публикаций в «Трибуне». Однако надежды на то, что с приходом Натальи Николаевны ситуация в Печоре заметно улучшится, для многих обернулась разочарованием.

Более того, к Наталье Паншиной появились весьма неприятные вопросы. Некоторые из них озвучила на портале «7х7» известная печорская активистка Людмила Мартынова.

«На содержание главы района в местном бюджете на 2018 год было заложено 4,433 млн руб., на 2019-2021 годы — по 5,753 млн руб., — сообщает Л. Мартынова. — Цифры, сравнимые с губернаторским содержанием, в разы выше всех скромных предшественников, невзирая на отсутствие выслуги лет у нового главы (по декларации о доходах Сосноры А.М. за 2016 год его доходы составили 2,523 млн руб.)».

Следует отметить, что в содержание главы муниципалитета входит не только зарплата. И все же если разделить 5,753 млн руб. на 12 месяцев, получается, что на содержание мэра Печоры тратится в среднем 479 тысяч казенных рублей.

По мнению Мартыновой, более всего печорцев обидело, что «закладка» кормления в бюджет производилась довольно хитро.

Вот что рассказал «Трибуне» представитель депутатского корпуса Печоры:

— Да, бюджет мы принимали. Но все это делалось быстро и постатейно: эта сумма — на образование, эта – на жилищно-коммунальное хозяйство, эта — на развитие физической культуры и спорта… Особо в деталях ничего не выделяли, конкретная сумма на содержание главы не звучала. В прошлом году дважды — в феврале и апреле — принимали решение о повышении должностного оклада главе администрации. Правда, повышение оба раза было незначительным, где-то по тысяче рублей. Но кто знал, во что это выльется?

Градоначальница хранит тайну

Итак, согласно документам (решение Совета муниципального района «Печора» от 15 февраля) оклад главы в феврале 2018 года был весьма скромен — 17574 рубля. Но в решении также есть и такие строки:

— размер ежемесячного денежного поощрения — 3,9 оклада;

— надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в предельном размере в соответствии с уровнем допуска (конкретной суммы в документе нет — Ред.);

— районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера…

В апреле оклад снова повысили — до 18277 рублей. Однако к уже означенным в феврале прибавкам (смотри выше) добавилась еще одна существенная строка:

— премия в размере десяти окладов (в расчете на финансовый год) с учетом ежемесячного денежного поощрения и надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (решение от 24 апреля).

Общая сумма расходов на содержание мэра Печоры есть также и в документе, именуемом «Сведения о расходах бюджета муниципального района «Печора» по разделам и подразделениям классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год». В этом документе, собственно, и фигурируют цифры в 4,433 млн руб., а на 2019-2021 годы — по 5,753 млн, на которые ссылается Людмила Мартынова.

На газету не хватило

Налогоплательщики не то чтобы очень щедрые – просто их никто не спрашивает. При этом если на содержание мэра Печоры тратятся внушительные суммы, то на муниципальную газету денег почему-то хронически не хватает.

Как мы уже сообщали, 31 января с.г. в связи с финансовыми проблемами было закрыто МУП «Печорское время». Взамен для издания газеты предлагалось создать МАУ — муниципальное автономное учреждение. Пару кабинетов для нового коллектива выбрали на втором этаже в помещении городского рынка, где стойко пахнет рыбой. Но зарегистрировать новое издание пока не удалось, газета в Печоре до сих пор не выходит. Лишившись старой, новую жители района не получают, хотя некоторые из них уже оплатили подписку.

Конечно, без газеты сами чиновники в принципе обойдутся. Но любые нормативно-правовые акты, которые принимает районная власть, обязательно должны быть опубликованы, иначе они просто нелегитимны. Об этом говорится и в Уставе МР «Печора».

Размер имеет значение

В условиях жесткой экономии не все главы муниципалитетов ведут себя одинаково. Так, мэр Воркуты Игорь Гурьев в декабре на личной странице «ВКонтакте» объявил о снижении своей зарплаты из-за сократившегося бюджета города и предложил воркутинцам самим решить, сколько платить градоначальнику.

Инициатива господина Гурьева вызвала бурную полемику в соцсетях. Многие воркутинцы считают, что мэр «депрессивного города» не должен получать более 100 тысяч рублей. Это, конечно, вопрос спорный, но примечателен сам факт его обсуждения в публичном пространстве.

В декабре 2018-го И. Гурьев заявил «Комиинформу», что по итогам года его доход в среднем в месяц – около 300 тысяч рублей. Сюда входит не только зарплата, но и полученная им компенсация за длительное время неиспользованные периоды отпусков.

Кстати, напомним, что число жителей в заполярном городе в полтора раза больше, чем в Печоре.

Людмила КУДРЯШОВА.