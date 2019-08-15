Каковы последствия грандиозных ядерных взрывов на территории Коми?

8 августа в Архангельской области случилось ЧП. Во время испытаний военной техники на секретном полигоне под Северодвинском в результате аварии погибло семь человек, в том числе пять сотрудников «Росатома», и произошел резкий выброс радиации. Эта трагедия в очередной раз напомнила о том, в каком хрупком мире мы живем. Причем радиационная угроза сохраняется даже спустя десятилетия после ядерных взрывов.

В книгах по истории Коми края, изданных в 50-60-е годы можно натолкнуться на фантастические картинки из недалекого будущего. Например, как корабли с углем в ХХI веке отшвартовываются от пристани в Воркуте и направляются вглубь необъятной Родины. Лоббисты по переброске северных рек вынашивали планы по созданию судоходного канала «Азия» (Карское море – Каспийское море – Персидский залив). Чтобы осуществить этот безумный проект, планировалось произвести около 250 подземных ядерных взрывов!

Усть-Кулом мог уйти под воду

Следы масштабных работ того времени можно еще увидеть в Усть-Куломском районе, которому в грандиозном проекте отводилось незавидное место – большую его часть ждало затопление, а сам райцентр должен был уйти под воду!

В 25 километрах от деревни Пузла сохранились остатки домов, кернохранилища, ржавый остов сооружения непонятного назначения (на снимке). Еще несколько лет назад там в достаточно большом количестве валялась металлическая посуда, причем специально продырявленная. Обычно так поступают с опасной кухонной утварью, чтобы ее не унесли и больше не использовали по прямому назначению. То есть сам по себе этот факт, а также наличие какой-то загадочной заброшенной скважины «без дна», подводит к мысли о том, что здесь, в глубинке, велись какие-то серьезные исследовательские работы, как-то связанные с ядерной тематикой и подготовкой к переброске северных рек.

Поселок Западный, в котором в благоустроенных домах жили геологоразведчики, был второпях закрыт в 70-х годах. Местные жители рассказывают, что из-за загадочных семи смертей все его обитатели были эвакуированы в течение 48 часов. Такая спешка вообще-то характерна при повышенном уровне радиации.

Благодаря пробуренной полвека назад геологоразведчиками скважине рядом с Пузлой появился единственный в Коми природный фонтан с кристально чистой и холодной водой, бьющий на высоту до четырех метров, да к тому же и не замерзающий.

«Атомное озеро»

Если взглянуть на карту, то Пузла находится недалеко от Троицко-Печорского района, где не понаслышке знают, что такое опытно-промышленные ядерные взрывы. Здесь в 1971 году на границе с Пермской областью (с 2005 года – Пермский край) в результате экспериментов над природой в интересах Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР образовалось «атомное озеро». Ядерные заряды были заложены на глубину 128 метров, но фактически их можно считать и наземными. Огромный огненный шар, образовавшийся от трех ядерных взрывов, каждый мощностью по 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, был виден на расстоянии в несколько десятков километров, были выбиты стекла в окнах домов, ощущалось сильное колебание почвы. Местность подверглась серьезному радиационному заражению. Свидетельством тому стало появление в тамошних лесах из-за мутаций и аномалий развития лосей-альбиносов.

До 1981 года «атомное озеро» было режимным объектом, куда не допускались гражданские лица, в том числе и ученые. Секретность спала с наступлением перестройки. По рассказам очевидцев, солдаты, получив в какой-то день приказ, попросту погрузились в грузовики и исчезли из этих мест.

Ядерный взрыв на границе Коми с Пермской областью не достиг главной цели. Песчаную возвышенность между Печорой и Камой не удалось снести под корень, тамошние болота не расступились, воды северных рек не потекли на юг.

Есть предположение, которое так никто официально и не опроверг, что не все заряды тогда взорвались, и сейчас они покоятся где-то в глубинах рукотворного «атомного озера» или в забетонированных ядерных шахтах.

Кумжа в огне

Неудачей обернулся и другой ядерный эксперимент под названием «Пирит», осуществленный чуть севернее границы Коми, в дельте Печоры в Ненецком автономном округе. В мае 1981 года на глубине около полутора километров был произведен ядерный взрыв мощностью 37,6 килотонн на Кумжинском газоконденсатном месторождении для подавления гигантского газового фонтана. Здесь в 1980 году на скважине Кумжа-9 произошел неконтролируемый выброс газа и начался пожар.

Намереваясь сдвинуть геологические пласты, специалисты допустили ошибку при определении места для подземного взрыва. Понадобилось еще шесть лет, чтобы заглушить аварийную разведочную скважину, которая ежесуточно выдавала «на-гора» порядка двух миллионов кубометров газа и сотни тонн конденсата.

Четыре испытания

Во времена Советского Союза подземные ядерные взрывы активно использовались для разведки недр, поиска нефтяных и газовых месторождений. Благодаря огромной мощности взрывов нужные технические параметры фиксировались приборами, установленными даже за тысячи километров. Такой способ получения данных считался гораздо эффективней тех, что обычно применяли геологоразведчики.

Непосредственно на территории Коми было проведено четыре промышленных ядерных взрыва. Согласно официальным данным, все они прошли в штатном режиме.

Первый взрыв был произведен в июле 1971 года в 20 километрах от Воркуты на глубине 542 метра (мощность 2,3 килотонны). Спустя три года там же, в Воркутинском районе, недалеко от железнодорожной станции Сейда, также на глубине более 500 метров был осуществлен второй взрыв (мощность 7,6 килотонны).

В июле 1971 года на глубине 465 метров был осуществлен взрыв (мощность 2,3 килотонны) в 20 километрах от железнодорожной станции Лемью (Сосногорский район).

Самый мощный взрыв на территории Коми, также в интересах Министерства геологии СССР, прогремел 11 августа 1984 года в 80 километрах от Печоры, на границе с Ижемским районом. На глубине 759 метров было взорвано устройство мощностью 8,5 килотонны.

Царь-Ужас

Чтобы у читателей сложилось хотя бы приблизительное понимание о масштабности упомянутых выше ядерных проектов, напомним, что мощность атомного взрыва, произведенного американскими военными в августе 1945 года в японской Хиросиме, составляла порядка 14 килотонн в тротиловом эквиваленте.

А самая мощная в истории человечества термоядерная авиационная бомба, ее еще называют «Царь-бомбой», была взорвана посредством сброса с самолета в 1961 году на архипелаге Новая Земля в 700 километрах от Воркуты. Ее мощность составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте! Это в 1500 раз мощнее ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, и в 10 раз этот мега-взрыв превышает силу всех боеприпасов, израсходованных во время Второй мировой войны! Его последствия самым негативным образом сказались на экологии северных территорий Коми и НАО.

Опасность под ногами

Теперь о самом важном. Общеизвестно, что подземные испытательные полигоны заражены большим количеством изотопов цезия-137, стронция-90 и плутония-239. Радиоактивный цезий в составе подземных грунтовых вод из-за своей хорошей сорбируемости мигрирует лишь на небольшие расстояния, его полураспад, как и стронция, длится порядка 30 лет, поэтому стоит особо опасаться неприятных сюрпризов в обозримом и далеком будущем от плутония, который свои токсичные для человеческого организма свойства сохраняет на протяжении многих тысячелетий.

Образующиеся в эпицентре подземных ядерных взрывов большие полости с законсервированными в них радионуклидами теоретически могут просочиться в грунтовые воды и даже проникнуть на поверхность. Непреднамеренно их могут высвободить в ходе буровых работ или какой-либо другой хозяйственной деятельности, которая активно ведется на всей территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Получается, что все мы фактически живем на «пороховой бочке». Поэтому главное – всегда помнить об этом.

Сергей МОРОХИН.