Каникулы в ноябре (Блиц от 15 октября)

4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, поэтому нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье.

Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд, пишет «Российская газета». Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день.

Ковид играть не велит

В Воркуте снова отменили традиционные «Заполярные игры».

Спортивные игры должны были стартовать 27 октября, а завершиться 6 ноября. Проводить состязания не стали по той же причине, что и в прошлом году – из-за антикоронавирусных ограничений. На отмене мероприятия настояли республиканское управление Роспотребнадзора и Минспорта.

Конец навигации

На водоемах Ухтинского и Сосногорского районов закрывается навигация.

Планируется, что навигация будет прекращена с 31 октября. После этого инспекторский состав прекращает работу по техническому освидетельствованию маломерных судов и аттестацию судоводителей до 1 мая 2022 года. Эксплуатация маломерного судна на водоемах в период закрытия навигации влечет привлечение судоводителя к административной ответственности и штрафу до 2 тысяч рублей.

Без дров не останутся

В республике распределили субсидии по возмещению убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на твердое топливо при продаже гражданам для нужд отопления.

Среди муниципалитетов на 2021 год будет распределено 116 млн рублей. Субсидии получат 12 муниципалитетов республики. Наибольшая сумма – 52 млн – выделена Сыктывкару. Наименьшую сумму получит Прилузский район – 190 тысяч рублей.

Врач загадал загадку

Врач из Воркуты обыграл знатоков в телешоу «Что? Где? Когда?».

Знатоки не смогли ответить на вопрос жителя заполярного города о предмете, который используется в быту. Им представили два черных ящика, в которых находились эти предметы. В итоге за банальную авоську Евгений Ешметов выиграл у знатоков 90 тысяч рублей.

Сияние во время шторма

Сыктывкарцы успели посмотреть на северное сияние.

Как рассказал «Комиинформу» представитель Астрономического клуба Сыктывкара Николай Грекалов, 12 октября, после того как стало известно о геомагнитном шторме, он отправился «ловить северное сияние». Вечером небо над столицей Коми затянуло облаками. Между тем он смог поймать цветные сполохи в сыктывкарской «Орбите».

Белая, но гнилая

В Сысольском районе сотрудники Россельхознадзора выявили очаг опасного грибкового заболевания капусты. Это так называемая «белая гниль».

При заболевании (его вызывают вредители) наружные листья кочанов покрываются слизью и загнивают. Обычно этой напасти подвержены перезрелые или подмороженные кочаны.

Объявлен карантин

С 4 по 10 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились свыше 12 тысяч человек. В 14 муниципальных образованиях ввели карантин.

По состоянию на 8 октября полностью приостановлен учебный процесс в двух школах, воспитательный – в одном детском саду; частично – в 52 классах 23 школ и в 36 группах 22 дошкольных учреждений.

Компанию уличили

«Воркутауголь» уличили в сокрытии несчастных случаев.

Госинспекция труда в Коми провела внеплановую документарную проверку в АО «Воркутауголь». По ее итогам обнаружили сокрытие двух несчастных случаев на производстве. Первый произошел 25 июня 2020 года с работником шахты «Заполярная», второй – 5 июля 2020 года с рабочим шахты «Комсомольская». В результате инцидентов они получили легкие травмы. Компании выдали предписание.

Обследуют на месте

Воркутинская больница получила новое медоборудование.

Это позволит жителям Заполярья проходить ряд важных обследований на месте, не выезжая в столицу республики. Речь, в частности, идет об аппарате УЗИ экспертного класса, фиброгастроскопе для обследования и лечения пищевода и желудка, для взятия биопсии и эндоскопических процедур и колонофиброскопе для диагностики заболеваний толстой кишки, эндоскопических операций и манипуляций.

Безбилетный пассажир

Уехавшего из Печоры на поезде пса вернули домой.

Тойтерьер Проша сорвался с поводка хозяйки на вокзале в Печоре и забежал в вагон поезда, который остановился на несколько минут по пути в Усинск. Позже собачку увидели проводники – и стали искать хозяйку. К делу подключились и печорские волонтеры. Хозяйка поблагодарила всех, кто принял участие в судьбе ее собаки.

Серые выходят из леса

В Сысольском и Усть-Куломском районах активизировались волки.

Хищники бродят в м. Аэропорт села Усть-Кулом, а также в Кебанъеле и Носиме. 9 октября в Визинге волки утащили собаку прямо с улицы. Ранее «Комиинформ» сообщал, что с конца августа – в начале сентября волки выходят на охоту со своим окрепшим и подросшим выводком. Взрослые особи знают, где живут «самые вкусные котлетки». Старые беззубые животные тоже вынуждены охотиться вблизи населенных пунктов.

Проверят на курение

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина, пишет РБК.

Детям официально запретят сдавать в аренду устройства для потребления никотинсодержащей продукции, например, вейпы и электронные сигареты. Продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

Эхо «лихих» девяностых

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней сыктывкарки в течение 26 лет находился в международном розыске. Теперь его экстрадируют из Польши в столицу Коми для завершения расследования.

По данным следствия, в августе 1994 года в доме по ул. Морозова в Сыктывкаре двое злодеев убили 15-летнюю девушку и ограбили квартиру ее родственников.

После этого преступники ударились «в бега» и долгие годы скрывались за пределами России. Один из них на территории Молдовы (где затем был осужден за другие преступления). А другой – некто Семен Гуцан – прятался в Польше. Правоохранителям удалось выяснить его местонахождение и добиться экстрадиции в Россию.