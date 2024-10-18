Каждые пять лет Печора слышит пафосные комплименты и получает дорогие подарки. Мало кто из стареющих юбилярш может этим похвастаться.

В 2009 году, на 60-летие, городу подарили асфальтированную набережную. Об этом от имени тогдашнего предводителя республики Владимира Торлопова объявили его соратники – Вячеслав Гайзер и Алексей Чернов. Посетив Печору, они вместе с мэром Василием Торлоповым весело отметили юбилей и заложили «Капсулу времени» – обращение к печорцам, которые доживут до 2019 года. Смысл послания: «Мы верим в будущее Печоры – оно прекрасно!». Увы, даже собственное будущее никто из участников той церемонии угадать не смог. Не пройдет и 10 лет, как сядут в тюрьму и оба Торлопова, и Гайзер с Черновым.



В 2014-м, незадолго до ареста, В. Гайзер лично поздравил горожан с 65-летием и подарил им сертификат на 20 миллионов рублей. «Сами решайте, на что их потратить», – великодушно сказал глава региона. Но до конца года местная власть не могла решить, как распорядиться подарком.

18 января 2019 года следующий губернатор Сергей Гапликов вручил мэру Наталье Паншиной еще один сертификат. Теперь уже на 70 миллионов (цифра красивая – Печоре стукнуло 70 лет). Причем на конкретные цели – обустройство улично-дорожной сети. Правда, нельзя сказать, что после этого печорские улицы заметно похорошели – денег на все не хватило.

75-летие города отмечалось куда скромнее. Первые лица Печору вниманием не почтили, но послали вместо себя женщину, приятную во всех отношениях. Довольно грамотно, без запинки (все-таки министр культуры) Гульнара Идрисова зачитала правительственный адрес от Владимира Уйбы. И привезла «гостинец» – очередной сертификат на 70 миллионов рублей.

Да, времена нынче сложные, экономить приходится даже на подарках (к примеру, Инта на свой недавний юбилей получила всего 15 млн рублей). Что ж, дареному коню в зубы не смотрят. Но чтобы коня вместе с зубами потом отбирали – такое в истории Коми, пожалуй, впервые…

Берегись автомобиля

Из 70 миллионов, выделенных Печоре из республиканского бюджета, 40 млн рублей предназначались на ремонт Дворца спорта им. Ивана Кулакова, 30 млн – на обустройство городских тротуаров.

С тротуарами в Печоре – беда. Они делятся на две основные категории: частично поврежденные и полностью отсутствующие. Это некрасиво, неудобно, а главное, опасно для пешеходов (ГИБДД давно уже бьет тревогу).

Еще в 2017 году прокуратура направила в суд иск к муниципальной администрации с тем, чтобы обязать ее провести работы по

обустройству тротуаров. Иск был удовлетворен, вердикт суда вступил в силу 14 июля 2018 года.

Прошло 6 лет, мэрия продолжает исправно платить штрафы за неисполнение судебного решения, но ремонтных работ не проводит, ссылаясь на отсутствие средств.

В начале этого года, в связи с юбилеем, деньги на тротуары наконец появились. Сумма, конечно, скромная (для сравнения: на ремонт одной только ул. Коммунистической в Сыктывкаре было потрачено 117 млн руб.), но несколько самых проблемных участков в Печоре можно подлатать. Если, конечно, грамотно распорядиться подарком.

Однако грамотно – не получилось. Печорские чиновники затянули с подготовкой документации для проведения электронных аукционов. За это отвечал замруководителя администрации Иван Коковкин, курирующий городское ЖКХ. Господин Коковкин – человек в Печоре новый, за несколько месяцев своей работы он, вероятно, не успел «въехать в тему». Первый аукцион состоялся только в июне с.г. и с треском провалился.

Редакция располагает любопытным документом – письмом и.о. руководителя главы муниципального района Галины Яковиной от 3 июня 2024 года. В нем она предлагает фирме «Темп-Дорстрой» поучаствовать в конкурсе на выполнение работ по асфальтированию тротуаров. И даже просит оказать содействие в обеспечении асфальтобетонной смесью в объеме 1400 тонн.

Уже сам факт переписки с потенциальным участником аукциона вызывает вопросы. Кроме того, в Печоре, видимо, считают, что крупный асфальтовый завод в поселке Кожва принадлежит ООО СПК «Темп-Дорстрой». А на самом деле он находится в оперативном ведении казенного учреждения «УправтодорКоми», то есть собственником является республика. Кстати, этот завод, расположенный на другом берегу реки, давно простаивает. И чтобы его «перезапустить», нужно около 20 млн рублей. Так что насчет асфальта печорским властям следовало напрямую договариваться с правительством Коми, а не с частной фирмой. К тому же условия, которые предлагал муниципалитет, невыгодны для дорожников (объемы ремонтных работ большие, а деньги маленькие).

Поэтому желающих не нашлось. И на все последующие аукционы в июле и августе тоже не было подано ни одной заявки.

Неприятный сюрприз

Если бы в Печоре восстановили муниципальное дорожное предприятие, таких проблем бы не возникло. А если бы еще и асфальтовый завод подарили муниципалитету (вместо сертификата), то весь город можно было бы закатать в асфальт.

Но это в идеале. А для успешного проведения аукционов требовалось хотя бы изменить конкурсную документацию. С такой инициативой и обратился к и.о. главы района Галине Яковиной депутат ГП «Печора» Денис Гудзоватый. Поскольку стало ясно, что общий объем работ подрядчиков не устраивает, депутат предложил предусмотреть оплату за поэтапное выполнение ремонтов. Возможно, были и другие варианты: например, изменение расценок (с точки зрения дорожников – низких) на стройматериалы и ремонтные работы. В любом случае надо было срочно корректировать условия аукциона.

И тут печорские депутаты узнают ошеломляющую новость: оказывается, 30-миллионный подарок уже вернулся в казну республики. Чтобы юридически это обосновать, 25 июля с.г. правительство РК принимает специальное постановление

№ 318, которое меняет прежние «правила игры»: «В случае незаключения муниципальным образованием контрактов в срок до 1 августа года предоставления субсидии» средства возвращаются в региональный бюджет.

Любопытно, что постановление № 318 принято всего за пять дней до «часа икс», то есть до 1 августа. А главное, оно нарушает условия вышеозначенного Соглашения между городом и республикой. Там сказано, что субсидия выдается Печоре до конца года, а изменить само Соглашение можно только по взаимному согласию сторон.

Печорская администрация, похоже, безропотно согласилась отдать деньги и расстаться с надеждой

обустроить тротуары. Видимо, так меньше хлопот. При этом местные депутаты поначалу были даже не в курсе. Тот же Денис Гудзоватый пытался вынести этот вопрос на заседание Совета городского поселения и пригласить для объяснений господина Коковкина. Но Иван Коковкин вдруг срочно, аккурат на время сессии, убыл в кратковременный отпуск. А глава ГП «Печора» Александр Бака отказался выносить скандальный вопрос на заседание городского Совета.

Тем не менее к этой теме пришлось вернуться, когда депутаты обсуждали корректировку проекта бюджета города. В итоге изменения в бюджете не были приняты. Тем самым депутаты отказались узаконить изъятие из городской казны 30 млн рублей.

Фу, как стыдно!

Почему республиканская власть отняла у Печоры свой же подарок? Возможно, деньги потребовались ей на другие цели. Внятных объяснений из Сыктывкара по этому поводу печорские депутаты пока не услышали. А аргументы типа «ведь это нечестно, некрасиво и очень стыдно!» для чиновников Желтого дома – пустой звук.

Не исключено, что правительство Коми отнимет у Печоры еще и 40 миллионов рублей, выделенных на Дворец спорта. Эти деньги нужны, чтобы починить прохудившуюся крышу бассейна. Пока там все идет по тому же сценарию, что и с тротуарами: крыша продолжает «ехать», работы не начинаются, аукционы провалены. А значит, благодаря «скороспелому» постановлению

№ 318 есть все основания отобрать и эту субсидию.

Письмо потомкам

В 2019 году по случаю 70-летия Печоры в торжественной обстановке была заложена очередная «капсула времени». Ее извлекут в 2029-м, и вот какой «привет из прошлого», от прежнего руководства Коми, получат горожане:

«Мы видим, как Печора молодеет и становится краше! Благоустраиваются улицы города и зоны отдыха… Не останавливайтесь на достигнутом!»

Печора и рада бы остановиться. То есть сохранить хотя бы те объекты, которые были построены еще при советской власти. Но в городе постоянно что-то происходит: то старые трубы в мороз полопаются, то аварийный дом рухнет, то мэра посадят. Да, движение в принципе есть. Но в другом направлении – в сторону деградации.

А насчет того, что Печора «становится краше»… Как гласит поговорка, «краше только в гроб кладут».

Кстати _________________________________________________________________________

А вот не надо завидовать!

«Прекрасное далеко», зачем ты так жестоко?

В 1967 году Советский Союз отмечал 50-летие Октябрьской революции. По этому случаю в городах СССР закопали «капсулы времени» – послания к соотечественникам, которые будут жить в 2017 году:

«Мы завидуем вам, потомки! Ведь вы живете при коммунизме – в эпоху мира, справедливости и материального изобилия. Вы уже освоили Луну, высадились на Марсе и продолжаете штурмовать космос…»

Советские люди не поверили бы, узнав, где их потомки недавно «высадились» и какие штурмы теперь ведут. Они сказали бы нам: «Вы что, с ума сошли? Срочно разбудите Ленина!»

О Марсе мы давно забыли, Луну так и не освоили, а про «материальное

изобилие» лучше спросить у наших пенсионеров….

«Прекрасное далеко» сегодня оказалось еще дальше, чем было 50 лет назад. Такой вот исторический парадокс.

Владимир СУМАРОКОВ.