Карантин по гриппу (Блиц от 9 декабря)

В Коми отмечен серьезный рост заболеваемости гриппом.

Главный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова подписала постановление о введении в регионе карантина. Ограничения прежде всего касаются больниц. То есть медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием. Посещения пациентов временно запрещены.

Погибли наши земляки

В ходе спецоперации на территории Украины погибли еще два уроженца Коми.

При освобождении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики погиб житель Эжвы, младший сержант 174 ОРБ Виктор Николаев. Он был мобилизован 23 сентября 2022 года. Награжден Орденом Мужества (посмертно). В конце октября записался добровольцем для участия в СВО Анатолий Тимушев, уроженец села Носим Усть-Куломского района. На днях он погиб в ходе выполнения боевой задачи.

Пеллеты плывут в Турцию

Из Коми отправлено на экспорт около 10 тысяч тонн топливных гранул.

Древесные пеллеты – один из наиболее технологичных источников экологически чистой энергии. Пеллеты изготавливаются из опилок древесных хвойных пород методом термического прессования под высоким давлением.

Соцпедагогам – досрочно

Из-за особенностей работы с трудными детьми им предлагается досрочно выходить на пенсию.

Сегодня право на это есть только у социальных педагогов, которые работают в детских домах и спецучреждениях для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи. Депутаты Госдумы посчитали, что право на такую льготу должны иметь также директора обычных школ и детсадов и их заместители.На них также возложена колоссальная ответственность, и это можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки.

Помещение для хранения трупов

Уже много лет здание морга (патологоанатомического отделения) Печорской районной больницы находится в катастрофическом состоянии.

Проблему надо решать быстро, поэтому на месте старого морга решено смонтировать модульную конструкцию. На сайте госзакупок уже объявлен аукцион (начальная цена – 27 млн руб.) на монтаж здания. Итоги аукциона подведут 13 декабря.

Доверчивые жители Коми

За 11 месяцев этого года мошенники «выкачали» у них 439 млн рублей.

В Коми зарегистрировано более 4,2 тыс. случаев мошенничества в сфере финансов, из них 3,2 тыс. составили кражи, совершенные дистанционным способом. Об этом рассказал полковник МВД по Коми Евгений Бордюк на заседании координационного совета при правительстве РК по повышению финансовой грамотности. Чаще всего жертвой телефонных и интернет-мошенников становятся представители старшего поколения.

Медики будут получать больше

С 1 января 2023 года работникам здравоохранения обещают специальные ежемесячные надбавки.

На эти цели, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предусмотрено 152,4 млрд рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена – 14,5 тыс. рублей, врачи скорой помощи – 11,5 тыс. рублей. Ежемесячная надбавка для среднего медперсонала центральных районных и районных больниц составит 8 тыс. рублей, для среднего медперсонала поликлиник, ФАПов, амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.

Культурный код зырян

Специалисты Национальной библиотеки Коми представят в Москве книжные памятники.

10 декабря на площадке Постоянного представительства РК при Президенте РФ взрослая аудитория совершит экскурс в историю развития коми языка от родовых знаков – пасов к азбуке Стефана Пермского – Анбур. Выставка посвящена рукописной книге «Духовный цветник», созданной на Удоре. Сегодня раритет хранится в личном собрании ученого Павла Лимерова. Встреча «Культурный код зырянина» станет ярким завершением цикла мероприятий Ленинки в рамках Года культурного наследия народов России.

«Душа России» из Сыктывкара

Сыктывкарский мастер декоративно-прикладного искусства Артем Чичкарев стал лауреатом всероссийской премии.

Премия «Душа России» присуждается за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению по 5 номинациям. Артем Чичкарев –член Союза художников России, был отмечен в номинации «Народный мастер» и получит 500 тысяч рублей.

Коми – в десятке лучших

Наш регион один из самых активных участников экологической акции «Вода России».

В этом году Коми впервые за девять лет вошла в Топ-10 рейтинга регионов, заняв седьмую строчку (в лидерах – Татарстан.) Рейтинг активности рассчитывается исходя из общей протяженности очищенных берегов, соотношения числа волонтеров и общего числа жителей субъекта. В рамках республиканской акции «Речная лента» Всероссийской акции «Вода России» в Коми на уборку берегов рек и озер вышли более 25 тысяч человек. Совместными усилиями они очистили от мусора более 340 км береговой территории.

Елочные патрули

Разработан план мероприятий, чтобы не допустить незаконную заготовку новогодних елей.

В нормативном акте Минприроды Коми указано, что главным лесничим поручено в срок до 10 декабря определить места заготовок новогодних елей для предприятий, организаций и граждан, а также разработать и утвердить маршруты патрулирования лесов в предновогодний период. Совместно с органами внутренних дел будут организованы мобильные группы. При обнаружении незаконной рубки расчет ущерба будут определять в соответствии с таксами и утвержденной методикой.