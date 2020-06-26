Вчера стартовало беспрецедентное в российской истории всенародное голосование. Во-первых, поражает тот факт, что оно будет длиться целую неделю (с 25 июня по 1 июля).

Во-вторых, массовая акция проводится в то время, когда в стране бушует коронавирус. Участникам мероприятия (членам избирательных комиссий и самим голосующим) придется надевать защитные маски. В то же время официозные СМИ изо всех сил нагнетают атмосферу «праздника демократии». Вкупе с масками это придает действу некий карнавальный характер. В нашем случае – это политический карнавал. И поневоле возникают ассоциации с пушкинским «Пиром во время чумы»…

У матросов есть вопросы

Как сообщил «Трибуне» председатель республиканского Избиркома Дмитрий Митюшев, на территории Коми организовано 646 участков для голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, приняты беспрецедентные меры безопасности. Предусмотрено все – от защитных перчаток до дезинфицирующих ковриков. Кроме того, мобильные бригады избиркомовцев готовы обеспечить надомное голосование – для тех, кто не может (по состоянию здоровья) или опасается (из-за эпидемии) покидать свои квартиры. От «надомников» в Коми подано свыше 17 тысяч заявок.

Но все это – техническая сторона. А есть и сущностные вопросы, на которые господин Митюшев и его коллеги вряд ли смогут ответить. Например, почему за 206 поправок (среди них есть вполне разумные) предлагается голосовать скопом – как за одну?

Почему бы не провести эту всероссийскую акцию 13 сентября – в единый день голосования (заодно с выборами губернаторов и депутатов)? Тем самым сэкономить деньги налогоплательщиков, а возможно, и снизить их риск заразиться. Ведь известно, что в условиях пандемии фактор времени очень важен.

Непонятен и сам статус этого мероприятия. Это не референдум, но и назвать его плебисцитом можно только с большой натяжкой. А главное, каковы его юридические последствия? Ведь поправки в Конституцию еще весной одобрены Госдумой, Советом Федерации да и самим президентом. То есть де-юре поправки уже приняты. Некоторые из них даже вступили в законную силу – оформлены в виде нормативных актов.

По мнению ряда экспертов, всенародное голосование – это по сути массовый социологический опрос населения. А его итоги имеют скорее морально-политическое значение.

Капитан корабля, конечно, все знает. Он стоит на мостике – ему виднее. Но и у команды есть право хотя бы спросить: а куда это мы, собственно, плывем? И если внятных ответов не звучит, в кубриках начинают шептаться и строить версии.

Sic transit

Напряженно вглядываясь в светлую даль, капитан стоит на мостике уже 20 лет. В 2000-2008 гг. Владимир Путин отбыл два президентских срока. В 2008-2012 гг. он занимал пост премьер-министра, но фактически продолжал рулить страной. В 2012 и 2018 гг. избирался на два новых (уже шестилетних) срока. Очередная его «шестилетка» истекает в 2024 г. После чего, согласно «старой» Конституции, он терял право баллотироваться в президенты.

Отсюда возникла так называемая «Проблема-24», связанная с транзитом власти. Нарисовалась дилемма: либо Путин подбирает себе преемника, либо ищет относительно легитимный способ остаться в своем кресле.

Как показывает опыт автократических режимов, первый вариант (с преемником) довольно опасен. К тому же чреват расколом элит, в рядах которых начинаются брожения и подковерная борьба.

Поэтому возник «план Б» – союз с Белоруссией. Объединение России и Белоруссии позволяло Путину продлить свои полномочия, причем уже в статусе президента нового союзного государства.

Переговоры шли весь прошлый год, но «батька» уперся. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко «пошел в отказ». Не помогли ни щедрые посулы, ни попытки экономического шантажа. К тому же, судя по опросам, сами белорусы пока не горят желанием жить в общем доме с Россией.

И тогда в Кремле достали третью «папочку» – запасную. Суть этого плана: если нельзя легитимно сохранить гаранта Конституции, значит, нужно изменить саму Конституцию.

«Не дайте ему уйти!»

7 октября этого года Владимиру Путину исполнится 68 лет. Допустим (это еще далеко не факт!), он решится на два новых шестилетних срока. Значит, к концу своего президентства (если доживет) ему «стукнет» 83 года. Весьма почтенный возраст. Особенно, если учитывать, что средняя продолжительность жизни мужчин в России – 65 лет.

Кстати, сам Путин уже заявил, что не исключает возможности баллотироваться в 2024 году. Если, конечно, народ скажет: «Да!» В чем пока трудно усомниться.

Но тогда и надо было честно формулировать главный вопрос плебисцита: «Согласны ли вы, чтобы В.В. Путин оставался у власти пожизненно?» И провести не «опрос», а именно референдум (параметры которого четко прописаны в Конституции).

Есть немало россиян, готовых объединиться под лозунгом: «Не дадим Путину уйти!» Поэтому Владимир Владимирович имел бы все шансы «выиграть» такой референдум. Возможно, цифры одобрения были бы в данном случае более скромными, зато – честными.

Однако кремлевские политтехнологи все усложнили. Ключевую поправку обернули в две сотни красивых «фантиков» – от индексации пенсий до запрета однополых браков. Все, что можно было отрегулировать отдельными нормативными актами, решили затащить в Основной Закон. А уж школьные завтраки, «завернутые» в Конституцию, и вовсе выглядят анекдотично.

Но попытка завуалировать главный вопрос явно провалилась. Народ не дурак и не любит, когда с ним хитрят. Так что эффект может быть и обратным.

Зачем лошадей гнать?

Кремль решил не совмещать голосование по поправкам в Конституцию с сентябрьскими выборами, как минимум, по трем причинам.

В сентябре на избирательных участках должны присутствовать наблюдатели от конкурирующих партий. Усиление контроля за ходом голосования да еще на фоне возможных политических скандалов крайне нежелательно.

Во-вторых, благодаря сохранению особого «коронавирусного режима» можно растянуть процедуру «всенародного одобрения» на целую неделю. Это дает широкое поле для маневра и отличные возможности (например, массовое надомное голосование) для манипуляций с цифрами.

В-третьих, как прогнозируют многие эксперты, осенью социально-экономическая ситуация в стране может резко ухудшиться. Это приведет к росту протестных настроений и дальнейшему падению рейтинга президента.

Вот почему Путин так спешил провести плебисцит еще 22 апреля. Но ему помешал коронавирус. Власть тянула до последнего, надеясь, что ситуация как-нибудь «рассосется». От лидера нации ждали решительных действий. Однако он так и не ввел жесткий карантин, а лишь объявил некий «режим самоизоляции». Причем экономические издержки были переложены в основном на работодателей, а вся административная ответственность – на губернаторов.

Чем сердце успокоится?

Можно предположить, что хорошим для Кремля итогом голосования будет 70-процентное одобрение поправок. Явка в данном случае на результат не влияет, но желательно, чтобы она была в районе 60-ти процентов. К таким цифрам, видимо, будут стремиться и власти регионов.

Возможно, Путин и его окружение получат некое моральное удовлетворение. Но вот получит ли его большинство россиян – вопрос спорный. Особенно когда пройдет несколько месяцев – и под влиянием новых социальных проблем настроения в обществе могут серьезно измениться.

Владимир СУМАРОКОВ.