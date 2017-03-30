Католиков готов подать в суд на НТВ

Сотрудники нацгвардии гонялись по городу за диким зверьком.

По информации Комистата, в январе 2017 года средняя зарплата в регионе составила 40671 рубль и по сравнению с декабрем 2016 года снизилась на 21%.

В Совете Федерации назвали антилидеров «Рейтинга трезвости» регионов.

В Сыктывкаре второй раз с начала марта повысилась цена на топливо.

Жители поселка Зимстан, отчаявшись найти управу на расплодившихся собак, разместили на портале «Активный регион» обращение с просьбой помочь в решении проблемы с отловом бродячих псов.

В Сыктывкаре нашли место для медвытрезвителя.

1 апреля в Коми пройдут соревнования по рыбной ловле на мормышку.

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