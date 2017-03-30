17 марта на страницах «Трибуны» была опубликована статья «Попал в скверную историю».
Напомним, речь в ней шла о том, что 12 марта в популярной телепередаче «Следствие вели…» на канале НТВ на фоне рассказа о преступлениях директора подмосковного детского дома Самохина в кадрах хроники не раз появляется лицо выдающегося педагога Александра Католикова.
Фильм назывался «Круговая порука», речь в нем шла о событиях 1972 года. За кадром актер Леонид Каневский рассказывает о том, как директор детдома обворовывал детей и даже совершил убийство. А в итоге у неискушенных российских зрителей могло сложиться впечатление, что показанный в кадрах Католиков — это и есть преступник Самохин.
На публикацию откликнулись сыктывкарцы, хорошо знавшие Александра Александровича. Среди них коллеги педагога, работавшие с ним в интернате, соседи семьи Католиковых, жившие с ними в одном подъезде. Они тоже видели этот фильм и были возмущены. Сын А.А. Католикова — Виктор Александрович — сообщил «Трибуне», что обратился с заявлением к руководству НТВ с требованием опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство его покойного отца.
В противном случае он готов обратиться в суд.
Напомним, что в память о Заслуженном учителе РСФСР, Народном учителе СССР Александре Католикове регулярно проводятся Всероссийские Католиковские чтения.
Католиков готов подать в суд на НТВ
17 марта на страницах «Трибуны» была опубликована статья «Попал в скверную историю».