Казаки против жилетов, а малый бизнес против роста тарифов

22 июня парламентарии Коми соберутся на последнюю в этом сезоне сессию.

В повестке дня несколько резонансных законопроектов. В частности, о создании регионального фонда финансовой поддержки муниципалитетов, об обеспечении жильем граждан, имеющих право на приобретение недвижимости эконом-класса. Но самый главный — о тарифах на тепловую энергию и водоснабжение, который затронет без исключения весь малый и средний бизнес региона. Как уже писала «Трибуна», если депутаты ГС (с подачи Желтого дома) проголосуют за 25-процентное повышение тарифов, это окончательно разорит предпринимателей Коми.

Депутатам предстоит также обсудить и кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин Республики Коми». Известно, что предлагаются кандидатуры экс-спикера Госсовета РК Ивана Кулакова (посмертно) и заслуженного учителя Коми АССР Александра Некрасова.

Ожидается также внесение поправок в недавно принятый закон об охране общественного порядка. Напомним, что в одной из статей закона о народных дружинах прописано обязательное обеспечение добровольных стражей порядка светоотражающими жилетами и повязками.

Однако едва ли не большую часть дружинников в республике составляют казаки, которые поспешили направить в Госсовет письмо о том, что они выходят на дежурство в форме и надевать на нее жилеты им не пристало. Они, мол, согласны в крайнем случае только на повязки. По мнению казаков, такая поправка в закон поможет сэкономить бюджетные средства.

Виктор СЕМЕНОВ.