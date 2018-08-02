Казенные деньги тратятся неэффективно

31 июля состоялось заседание прокуратуры Коми по итогам работы ведомства за первое полугодие 2018 года. Большое внимание в докладе прокурора республики было уделено экологии и, в частности, утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

Сергей Бажутов напомнил, что в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» с этого года регион переходит на новый порядок сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Одним из основных требований закона является размещение отходов исключительно на объектах, включенных в государственный реестр. Функции по их приему, транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению будет исполнять единый региональный оператор.

Как показала проведенная проверка, из 227 эксплуатируемых полигонов 78 предназначены для размещения промышленных отходов, но только на 11 можно вывозить твердые коммунальные отходы. Расположены эти объекты в девяти муниципальных образованиях: три в Воркуте, по одному в Инте, Усинске, Ухте, Сыктывкаре, Вуктыле, Печоре, Усть-Вымском и Удорском районах. Оставшиеся 138 полигонов подпадают под категорию «исторически сложившиеся» места захоронения бытовых отходов, но включить их в госреестр невозможно. Законно действующих полигонов нет на территориях Усть-Цилемского, Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Усть-Куломского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского районов.

Гладко было на бумаге…

Частичному решению проблемы могла бы способствовать реализация ранее действовавшей государственной программы Республики Коми на 2012-2016 годы, на выполнение которой израсходовано свыше 357 миллионов рублей. Однако из-за отсутствия контроля со стороны Минприроды исполнение ее фактически сорвано. Из восьми полигонов реконструирован только один, из 10 площадок накопления древесных отходов введены в эксплуатацию три, а из 23 включенных в программу несанкционированных свалок рекультивировано всего шесть.

Единственный полигон в селе Сторожевск Корткеросского района, полный цикл строительства которого был предусмотрен программой, в эксплуатацию до сих пор не введен. На его строительство уже потрачено свыше 150 миллионов рублей, но ввод полигона в эксплуатацию будет возможен только после внесения изменений в проект, проведения повторной госэкспертизы и дополнительных работ. Это потребует нового финансирования и затянется по времени. Кто виноват в неэффективном расходовании бюджетных средств, предстоит разбираться прокуратуре совместно с Контрольно-счетной палатой.

Прокурор республики отметил, что отсутствие контроля способствовало хищениям. В настоящее время по материалам прокурорских проверок продолжается расследование двух уголовных дел в отношении руководителей ООО «Стройлес», похитивших более 9 миллионов 600 тысяч рублей. Они не выполнили работы по строительству полигона в селе Объячево и не рекультивировали три свалки в Прилузском районе. Бывший заместитель руководителя администрации муниципалитета, подписавший документы о приемке и оплате невыполненных работ, осужден по ст. 285 УК.

Разделяй и собирай

Сергей Бажутов считает, что строительство новых полигонов лишь частично решит проблему захоронения отходов. При нынешнем количестве образуемого мусора никаких полигонов попросту не хватит. Требуется принципиально иное решение — раздельный сбор, а главное — создание условий для переработки отходов в сырье, пригодное для вторичного использования. Тем не менее, в существующей Территориальной схеме обращения с отходами из 12-ти с половиной тысяч площадок для сбора отходов только 136 предназначены для раздельного сбора мусора. Это притом, что законом «Об отходах производства и потребления» установлена обязанность органов местного самоуправления по участию в организации этого процесса. До 1 января 2019 года им надлежит определить схемы размещения мест и площадок накопления отходов и вести их реестр. В этой связи прокурор поручил своим подчиненным взять на контроль принятие указанных документов.

Развивая тему, Сергей Бажутов отметил, что внедрение системы раздельного сбора отходов может способствовать развитию малого предпринимательства, связанного с переработкой отходов. Примеры есть: ОАО «Комитекс» для нужд производства закупает вторичное ПЭТ-сырье в виде прессованных и дробленых пластиковых бутылок. Но делает это в соседнем регионе, в то время как в рес-

публике сырье вывозится на полигоны. Профильным министерствам надо активно привлекать в эту сферу бизнес-сообщество, тем более что целевые республиканские программы предус-

матривают возможность фи-нансовой поддержки этого направления предпринимательской деятельности.

Виктор СЕМЕНОВ.