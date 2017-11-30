Смертность растет: каждый пятый умирает от онкологии

Почти каждый пятый случай летального исхода в Коми вызван онкологическими заболеваниями.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по естественному движению населения за январь-октябрь 2017 года, в Республике Коми умерло 8368 человек. Из них из-за злокачественных новообразований — 1514 человек, или 18,09 процента. По сравнению с прошлым годом наблюдается заметный рост — 106,8 процента.

Уровень смертности из-за онкологии в Коми и Архангельской области самые высокие среди регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ. По этому показателю мы с архангелогородцами идем вровень с Калмыкией и Магаданской областью и заметно опережаем другие российские регионы.

Заметно улучшилась статистика числа умерших от внешних причин. С начала года зафиксировано 56 случаев отравления алкоголем (в 2016 году за тот же период — 100), 211 самоубийств (2016 год — 235), 68 убийств (2016 год — 120), 75 транспортных несчастных случаев (2016 год — 102).

Сергей ПАВЛОВ.