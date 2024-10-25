Жители Ухты весьма трепетно относятся к своему парку культуры и отдыха, заслуженно считая его частью истории города. Сегодня парку требуется основательная реконструкция. Но есть ли под нее у местной администрации проработанный план и финансовое обеспечение?

На парк – 30 миллионов!

Работы в парке были начаты в конце сентября. А за месяц до этого к депутату Госдумы России Олегу Михайлову обратилась неравнодушная ухтинка, которая выступает против того варианта реконструкции парка, который предлагают чиновники. По ее мнению, стоимость работ на реконструкцию сильно завышена. Во-вторых, у администрации нет рабочей проектно-сметной документации, что может привести к нарушениям норм действующего законодательства в сфере градостроительства и благоустройства городской территории.

Олег Михайлов направил запрос в администрацию Ухты и получил ответ за подписью исполняющего обязанности главы муниципального округа «Ухта» Петра Артемьева, который только подтвердил опасения местной жительницы. В нем прямо говорится о том, что проектно-сметная документация по планируемой реконструкции парка отсутствует; подрядчик на проведение строительно-монтажных работ не утвержден; стоимость реконструкции и источники финансирования не определены. На 2024-2025 годы (начальный этап) разработаны сметы на выполнение работ, их общая стоимость порядка 30 миллионов рублей. Где их взять? Из местного бюджета.

Начали за здравие…

Действительно, получился какой-то совсем пессимистичный ответ. И вообще, как можно начинать реконструкцию, не имея утвержденного плана, с которым бы мог познакомиться каждый ухтинец? Но ведь ремонтные работы уже идут!

По словам помощника депутата Госдумы РФ Светланы Зверевой, еще прошедшей зимой проходили общественные слушания, на которых глава горадминистрации Магомед Османов заявил, что работы по реконструкции берет на себя Газпром. Впрочем, такой ответ был ожидаемым, поскольку еще в 2022 году экс-руководитель компании «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский этот важный городской проект поддержал.

Он также встретился с директором архитектурного бюро и обсудил позиции предстоящей реконструкции. Тогда же была достигнута принципиальная договоренность, что обустройство парка должно будет проходить с учетом истории и назначения территории (традиционно здесь осуществляется зрелищно-развлекательная деятельность, а также работают клубы и танцплощадка). Но неожиданно для многих Александр Гайворонский покинул свой «генеральский» пост (не сработался с главой Коми Владимиром Уйбой), сложил с себя полномочия депутата Госсовета Коми и вообще уехал из республики. То есть прежние договоренности перестали действовать. А есть ли новые?

Чиновники нервничают

Пока же мы видим, что на распространение в социальных сетях копии упомянутого выше письма из администрации Ухты в адрес Олега Михайлова чиновники отреагировали весьма нервно, даже назвали его «фейком». Хотя в суд «за клевету» никто не пошел, да и сам Петр Артемьев не заявлял, что его подпись под письмом кто-то подделал.

В связи со сложившейся, прямо скажем, нездоровой обстановкой вокруг реконструкции парка неравнодушные граждане хотят получить ответы на три конкретных вопроса. Почему администрация Ухты направила такой безграмотный ответ в адрес депутата Госдумы РФ? На что рассчитывали представители администрации, когда его готовили? И кто будет отвечать за начатые без проектной документации работы?

15 октября Светлана Зверева и депутат горсовета Татьяна Устинова побывали на приеме у прокурора Ухты Романа Сарвилина и подали жалобу на действия администрации, нарушающие градостроительные нормы законодательства, а также отметили отсутствие экологической экспертизы у проекта реконструкции. Что ответит прокурор?

Реконструкция еще толком не началась, а уже стремительно обрастает скандалами. А дальше ее перспективы выглядят туманными, поскольку падают налоговые поступления в республиканский и муниципальные бюджеты, да и газовикам сейчас не до социальных проектов. Но будем оптимистами.

Сергей МОРОХИН.