Будет ли внутри Республики Коми перекройка административных границ? Пока этот вопрос в публичном пространстве не обсуждается, но складывается ощущение, что чиновники и депутаты уже начали подготовку к тому, что очень скоро мы будем жить в новой реальности.

Кремлевские игры

Начнем издалека. В 2018 году планировалось провести одновременно с выборами президента России еще и республиканский референдум по переносу (чисто теоретически для изучения общественного мнения) столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Эту идею провластное депутатское большинство в парламенте Коми сразу же горячо поддержало, но потом планы поменялись.

Точнее, планы изменились у федерального центра, где прикинули, что и без популистских референдумов (а их проведение обсуждалось и в других субъектах Федерации) необходимый процент явки на президентских выборах все равно будет обеспечен.

Сегодня уже речь идет не о столичном статусе Ухты, пусть и понарошку, а о сохранении статуса города. Его Ухта может лишиться уже на мартовской сессии депутатов горсовета.

Не все «ягнята» молчат

Согласно федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, вступившему в силу в мае 2019 года, до 1 января 2025 года малочисленные городские округа должны быть преобразованы в муниципальные округа (МО). Вообще у нас должен будет остаться только один город – это Сыктывкар, поскольку он единственный в Коми подходит под федеральный параметр численности населения: статус городского округа сохраняется только за теми населенными пунктами, где плотность населения в пять раз и более выше среднероссийской.

Уже стали МО Вуктыл и Усинск. Тамошние депутаты не стали задавать лишних вопросов. Да и вообще, в последнее время сомневаться не принято, «народные избранники» покорно следуют воле начальства. А оно утверждает: мол, ничего, кроме вывески, не поменяется.

А вот в Ухте ситуация иная, многие депутаты, да и горожане не хотят жить в МО. Сейчас идет сбор подписей за сохранение прежнего городского статуса.

Горожане требуют пересмотреть федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления, поскольку в нем не учитываются особенности страны – весь Крайний Север с приравненными к нему местностями и Сибирь лишатся городов, останутся одни МО. К этим огромным и малонаселенным территориям должен быть особый подход (Север не Юг), а он никак не прописан в законе.

Депутаты виноваты?

Глава администрации Ухты Магомед Османов следом за своими коллегами из других муниципалитетов также заявляет, что ничего не поменяется с переходом в МО. Разве что чуток денег потеряет местный бюджет – на смену вывесок придется потратить примерно два миллиона рублей.

В декабре прошлого года, когда мэр давал интервью местному телеканалу, ему напомнили о том, что, когда создавался городской округ и ликвидировались поселковые администрации, ухтинские чиновники также заявляли, что все под конт-ролем, но в результате получили разруху. Всю вину за негативные последствия предыдущей административной реформы господин Османов прямо возложил на депутатов – они же голосовали за преобразования. А еще привел в пример Сыктывкар, где по-прежнему существуют поселковые администрации.

То же самое получится и с упразднением городского округа, все «шишки» достанутся народным избранникам. Окончательное решение ведь остается за ними – им и нести всю ответственность.

Мэрский экспромт

А что чиновники? Да ничего, они ведь лишь «слуги народа». М. Османов в том же интервью экспромтом предложил некий компромиссный вариант – сделать МО «Город Ухта». Вроде и останется «жемчужина Севера» городом, но только в кавычках, что некоторые ухтинцы могут расценить и как издевательство.

Кстати, «жемчужиной Севера» Ухту назвали за то, что она была индустриальным, научным и культурным центром Европейского Севера. Благодаря строительному потенциалу Ухты (уже разрушенному) застраивались все северные города Коми. Сегодня о тех временах остались лишь воспоминания. Нынешняя власть вообще не имеет никакой положительной повестки развития, что и пугает…

Ненецкий казус

Кто-то скажет, что ведь есть федеральное законодательство, которое и предписывает создание МО. И тут вроде как без вариантов. Хотя варианты есть всегда.

В соседнем Ненецком округе не собираются лишать свою столицу Нарьян-Мар городского статуса, хотя плотность населения там еще меньше, чем в Коми. Главное ведь – как произвести расчеты. И там заранее подсчитали как надо, «лишние» квадратные километры были закреплены за Заполярным районом.

Ситуация вырисовывается анекдотичная. Нарьян-Мар с численностью населения чуть больше 20 тысяч человек останется городом, а та же «столица мира» Воркута, где народу сейчас проживает минимум в два раза больше, превратится в непонятное и неблагозвучное МО.

За власть Советов!

В начале публикации совсем неслучайно была упомянута история из 2018 года. В следующем году у нас также запланированы президентские выборы. И нынешняя административная реформа, направленная на то, чтобы достроить вертикаль власти, – часть предвыборной стратегии партии власти. Уже к лету этого года в Коми должен остаться лишь один городской округ «Сыктывкар».

Много говорится о том, что среди целей реформы фигурирует сокращение управленческого аппарата. Действительно, все сельские администрации, а вместе с ними и местные Советы планируется упразднить. То есть под ликвидацию подпадает все низшее и самое массовое звено местного самоуправления, которое ближе всего к народу.

Останутся лишь Советы депутатов и администрации МО, в штате которых будут кураторы отдаленных населенных пунктов. Практика показала всю неэффективность такого управления «по телефону».

Теперь будет как при «проклятом царизме»

Планируется, что на смену поселенческим администрациям в глубинке, которые состояли зачастую лишь из главы и бухгалтера, придут старосты, выполняющие свои функции на общественных началах. Они должны будут следить за состоянием всей сельской инфраструктуры. То есть за пример берется царская Россия: в те времена функции «начальства» выполняли выбранные народом люди, то есть старосты.

Жить «как при царях» хотят далеко не все. Именно поэтому, в основном благодаря активной работе оппозиции, 15 февраля Совет муниципального района «Печора» признал провальной инициативу чиновников по преобразованию муниципалитета в МО, так как жители поселков Путеец, Чикшино, Каджером и Приуральское на общественных слушаниях выступили против предлагаемой оптимизации, то есть ликвидации Советов и поселковых администраций.

Курс на укрупнение

Но ликвидация Советов сельского и поселенческого уровня – это лишь часть плана. Сейчас федеральными властями ставится задача по укрупнению муниципальных округов. Из нынешних 20 тысяч муниципалитетов планируется сделать всего 3 тысячи.

Очевидно, что на примере той же Ухты рано или поздно встанет вопрос о создании одного МО с Сосногорском. Видится укрупнение в Коми и других территорий. Почему бы тот же Койгородский район (там проживает чуть больше 7 тысяч человек) не объединить с Сысольским? Разговоры об этом начались еще задолго до нынешней административной реформы.

«Пробный шар»

Да что там населенные пункты. Во весь рост встает вопрос об объединении субъектов Федерации. Два года назад богатый Ненецкий округ отбился от присоединения к бедной Архангельской области, но это, похоже, был лишь «пробный шар». Ожидается, что будет предпринята новая попытка поглощения НАО, федеральные власти лишь ждут удобного момента.

Если и дальше численность населения в Коми будет падать такими же темпами, как сейчас (убыль примерно по 10 тысяч человек ежегодно), то и нас захотят к кому-нибудь присоединить.

Губернаторов не уважают

Почему это плохо? Да потому что в современной России нет примеров, когда слияние регионов приводило к качественным изменениям в жизни простых людей. Поглощение вело лишь к стагнации и деградации присоединенных территорий.

Уже не один год обсуждается идея создания в России мегасубъектов с центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани… Ни Европейский Север, ни Сибирь не рассматриваются в качестве территорий развития. Это лишь ресурсная база, а то, что там живут еще и люди, мало кого волнует в Москве.

Тот же вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин не постеснялся заявить, что общение с губернатором маленькой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном для него – потеря времени.

Сергей МОРОХИН.