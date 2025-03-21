Огромная очередь выстроилась несколько дней назад на Старой площади в столице – у здания администрации Президента России. Сердобольные москвичи пришли просить Владимира Путина наложить вето на законопроект, дающий регионам право решать вопрос об эвтаназии бродячих собак.



С другой стороны, из самых разных (сильно и не очень отдаленных от Москвы и Петербурга) мест регулярно приходят новости о нападениях целых стай бродячих собак на людей, в том числе от укусов животных страдают и дети.

Законопроект, внесенный депутатом от КПРФ Ниной Останиной, предусматривает эвтаназию (усыпление) животных в приютах, если в тот или иной срок, установленный регионом, для таких животных не найдется хозяев.

Этот законопроект сразу же поддержал спикер Думы Вячеслав Володин, который, видимо, решил потрафить регионам, используя эту проблему. То есть, как считают некоторые эксперты, спикер «предлагает простые решения, которые выгодны региональным и муниципальным властям».

Завел собаку – ответишь!

В подготовке законопроекта принял участие и депутат Госдумы Олег Михайлов. В ходе его недавней встречи с жителями Емвы Княжпогостского района парламентарий рассказал, в числе прочего, и об этом законопроекте. Оказалось – не зря.

Сразу несколько местных жителей Емвы поделились с депутатом своим невеселым опытом общения с собаками не самых ласковых пород. Одна женщина рассказала, как ее сосед регулярно выгуливает собаку бойцовской породы и без намордника, и даже без поводка.

– Подобные случаи как раз показывают, что закон направлен не столько на собак, сколько на безответственных хозяев. Если его собака покусает вас, он даже штрафа может не получить – скажет: «Не моя собака!» И все!.. Поэтому мы и настаиваем на обязательной регистрации всех животных, чтобы в случае чего без проблем установить того, кто за собаку отвечает, – ответил Олег Михайлов, добавив, что сроки передержки в приютах – это лишь один из аспектов проблемы, а срок такой передержки может быть достаточно большим. Главное – чтобы животное не представляло опасности.

Путин пока молчит

Политологи в один голос удивились демонстрации на Старой площади. Надо же, общество, в последние годы трясущееся как осиновый лист, вдруг подняло голову! И, похоже, на сей раз Владимир Путин с легким сердцем пустит в ход вето. Во-первых, самое время для послабления, тем более, по столь «безобидному» поводу. А во-вторых, как известно, президент и сам любит животных.

По данным «Коммерсанта», власти большинства регионов – до 60 – отнеслись к законопроекту КПРФ благосклонно. Вместе с тем 19 марта стало известно, что Госдума отложила рассмотрение законопроекта ввиду того, что российское правительство пока медлит с комментарием к нему.

Беглый взгляд на опыт СССР в этой области позволяет утверждать, что массовый отлов и «утилизация» бездомных животных проблему не решала. Популяция собак восстанавливалась, а вот люди – ожесточались. Правда, в СССР почти или вовсе не прибегали к стерилизации животных, на чем настаивает нынешний законопроект.

Петр КУЗНЕЦОВ.