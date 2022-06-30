Кеглей по голове (Криминал от 1 июля)

Молодой ухтинец пожаловался полицейским на неадекватное поведение супруги.

Конфликт в семье возник на почве ревности. Во время ссоры жена схватила кеглю для боулинга и ударила ею мужа, причинив ему, согласно заключению судмедэкспертизы, легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Супруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Завершил спор кувшином

За смертельный удар сыктывкарец отправится в колонию на 8 лет.

Мужчина распивал спиртное у себя дома с приятелем. Слово за слово – вспыхнул конфликт, во время которого хозяин квартиры схватил нож и не менее четырех раз ударил собутыльника в шею. А затем еще ударил его по голове глиняным кувшином. От полученных повреждений потерпевший скончался. Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.Верховный суд РК оставил его без изменения.

Случай на вокзале

В Печоре мужчина дважды укусил сотрудника полиции за голень.

Пьяный житель Ростова находился в комнате транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала, где сотрудник полиции составлял протокол о направлении его на медицинское освидетельствование за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Мужчина с таким решением не согласился и, повалив полицейского на пол, два раза укусил его за ногу. В суде он признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно.

Угрожал… игрушечным пистолетом

Житель Удорского района осужден за вымогательство.

21-летний парень потребовал от знакомого передать ему 10 тыс. рублей, которые тот якобы получил от него в долг. Знакомый стал скрываться от вымогателя, однако тот пришел к нему домой и избил его. После этого злоумышленник, угрожая электрошокером и пистолетом (как оказалось позже – детским), который он приставил к голове жертвы, вновь потребовал отдать ему деньги. Потерпевший пообещал, но после ухода сообщил обо всем родственникам, а те – в полицию. Учитывая, что подсудимый признал вину и возместил потерпевшему моральный вред в размере вымогаемой суммы, суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.

За ложный вызов – в колонию

Сыктывкарец позвонил в экстренную службу и сообщил, что в магазине в Нижнем Чове заложена граната.

Сообщение оказалось ложным. Звонивший мужчина был пьян. Свою вину он признал, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

8 лет «строгача»

Педофил осужден за издевательства над дочерью.

56-летний житель Печоры признан виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении дочери-подростка. Приговором Печорского городского суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.