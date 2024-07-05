Кирпич на голову упадет? Важный социальный объект в буквальном смысле начал разваливаться

Из-под кровли здания Центра спорта и туризма в городе Микунь Усть-Вымского района периодически выпадают кирпичи. Это собственными глазами увидел в минувшее воскресенье депутат Государственной Думы России Олег Михайлов.

Однако власти Усть-Вымского района сохраняют олимпийское спокойствие, ссылаясь на хроническое отсутствие денег. «Авось пронесет!» – наверное, думают чиновники, получая тревожные обращения от руководства спортшколы.

40 лет без ремонта

Здание Центра спорта и туризма было сдано в эксплуатацию в 1970 году. Первоначально здесь располагалась восьмилетняя школа, а затем начальная. Спортсмены и туристы пришли сюда в 2010 году, с первых же дней стало понятно, что нужен ремонт. Кстати, его здесь никогда не было. И это за 40 лет эксплуатации!

В настоящее время в Центре занимается около 650 человек: это не только дети, но и взрослые, а также люди с инвалидностью и пенсионеры.

Главный враг – вода

Самый проблемный участок – кровля здания. В результате многочисленных протечек и разрушения шиферного покрытия дождевая и талая вода регулярно протекает вплоть до первого этажа. Помимо этого из-за дождевых стоков разрушается кирпичная кладка здания.

Дошло до того, что работники Центра практически ежедневно проводят осмотр чердака, установили самодельные лотки для сбора воды. После сильных дождей и во время таяния снега по ним сливается до 200 литров воды в сутки. Но иногда нет возможности собирать всю воду (в ночное время), и тогда она течет по зданию.

Замкнутый круг

Собственником здания является администрация Усть-Вымского района. Там прекрасно знают о его состоянии, поскольку, начиная с 2010 года, руководство Центра спорта и туризма постоянно и устно, и письменно обращается к чиновникам за поддержкой. Но толк от этого небольшой. В рамках «народного бюджета» заменены оконные блоки в спортзалах, некоторых кабинетах. Но если сверху льет вода и не отремонтирована кровля, то остальной ремонт не имеет смысла.

Обращения в Минспорта Коми и в правительство Республики Коми не принесли никаких результатов. Какой-то замкнутый круг вырисовывается.

Депутат Госдумы России Олег Михайлов обещал оказать содействие со своей стороны через федеральные структуры. В том числе депутат намерен подключить Генеральную прокуратуру. Ведь очевидно, что здесь имеются все признаки административного бардака и нарушения прав рядовых граждан.

Чтобы привести здание Центра в порядок, требуется около 20 миллионов рублей. Для районного бюджета это огромные деньги. Поэтому без помощи республиканских властей тут никак не обойтись. Тем более что и затягивать с ремонтом уже нельзя. Если в этот раз кирпич ни на чью голову пока не упал, то в следующий раз – кто знает…

Сергей ПАВЛОВ.