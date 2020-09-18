На территории Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре состоялась церемония освящения и закладки первых кирпичей нового храма Святого Равноапостольного князя Владимира.

В закладной грамоте, которую поместили в специальную герметичную капсулу, а затем замуровали в основании храма, сказано, что начато строительство «в лето от сотворения мира 7528, от рождества же по плоти Бога Слова 14 сентября 2020 года».

Освящение и закладка кирпичей состоялась 14 сентября, в праздник Церковного Новолетия. На торжестве присутствовали первые лица города – мэр Наталья Хозяинова и председатель Совета Сыктывкара Анна Дю, депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева, прима Республиканского театра оперы и балета Ольга Сосновская, а также немногочисленные и верные прихожане.

– Формирование храмового комплекса в Сыктывкаре началось в 1996 году и на сегодня оно почти завершено, – отметил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. – Осталось завершить строительство храма в честь Святого Равноапостольного князя Владимира. Это будет небольшой храм, но его задача будет велика: в день Крещения Руси на улице можно будет совершать богослужения, чтобы это было общенародное действие радости, – пояснил архиепископ Питирим. Кроме того, здесь будут совершаться таинства Крещения детей и взрослых.

Первый кирпич, взяв в руки мастерок и ведерко с цементом, владыка установил лично. Затем около десятка кирпичей уложили приглашенные випы. Наталья Хозяинова при этом не испугалась даже испачкать свои красные кожаные перчатки. Цемент она размазывала по кирпичу аккуратно, тонким слоем, будто мазала маслом бутерброд. Хорошо, что рядом были сведущие лица. «Толще надо!» – не выдержал продюсер Владимир Юрковский. Сам он уже натянул рабочие перчатки и затем с энтузиазмом помогал всем остальным статусным.

Сегодня на месте будущего храма уже заложен фундамент и установлена купель. Каждый желающий может внести свою лепту в строительство храма либо через прямое пожертвование, либо через покупку именных кирпичей, как это делалось, к примеру, при строительстве звонницы.