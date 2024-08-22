Киселев останется за решеткой (Криминал от 23 августа)

Как мы уже сообщали, мэр Инты Владимир Киселев был арестован 11 августа в Сыктывкаре. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Адвокат ходатайствовал об освобождении г-на Киселева из следственного изолятора. Однако Верховный суд РК отклонил эту апелляционную жалобу. Интинский экс-мэр останется под стражей, как минимум, до 8 октября с.г.

Застрелил и вызвал полицию

На этой неделе Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю Томской области за преступление, которое он совершил в Сыктывкаре.

26 марта с.г. в квартире дома по ул. Тентюковской молодой человек, вооружившись ружьем «Сайга», выстрелил в затылок 25-летнему сыктывкарцу. Затем убийца сам вызвал полицию. Вердикт суда: 10 лет колонии строгого режима.

Аферисты не дремлют

Ухтинка оплатила установку кондиционера, не предполагая, что мастер окажется мошенником.

В ОМВД России по г. Ухте обратилась местная жительница 1972 года рождения с заявлением о хищении денежных средств. Женщина рассказала полицейским, что является собственником квартиры, которую сдает в аренду. Мошенники убедили ее в том, что в квартире надо обязательно установить кондиционер, который якобы предусмотрен договором найма недвижимости. Когда обманутая женщина перевела 18 тысяч рублей за эту «услугу», жулики перестали выходить на связь.

Инвалида пытали током

48-летний эжвинец обратился в местный отдел полиции с заявлением о разбойном нападении.

По словам мужчины, перенесшего тяжелый инсульт, знакомый пытал его электротоком. Он требовал, чтобы инвалид сообщил ему пароль для входа в онлайн-банк. Выпытав пароль, злодей похитил мобильник и скрылся. Подозреваемый задержан.

Погром в «Беличьем парке»

В Сыктывкаре нашли молодых людей, разгромивших «Беличий парк». Ими оказались пятеро школьников от 16 до 18 лет.

Малолетние вандалы повредили электрощиты освещения, скамейки и урны. Общий ущерб – почти 300 тысяч рублей. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. А городские власти намерены установить в парке видеокамеры.

Утонул на глазах очевидцев

Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Комитета ГО и ЧС 16 августа выезжал на эвакуацию утонувшего.

В поселке Ваймос на реке Луза произошла трагедия. Мужчина 1982 г.р. отправился на лодке за ягодами, плавсредство опрокинулось на глазах очевидцев, мужчина пропал в воде. Его тело обнаружили местные жители. На место выехали спасатели, которые извлекли погибшего из воды и доставили в населенный пункт.

Тревожный звонок из болота

В Княжпогостском районе водитель вместе с машиной провалился в болото.

52-летний водитель отправился на болото в районе Белого озера в Княжпогостском районе. Машина провалилась в топь, выбраться самостоятельно он не смог и позвонил в службу спасения. Спасатели прибыли на место и эвакуировали пострадавшего вместе с машиной.