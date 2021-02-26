Китайская угроза? Лесные запасы Коми приглянулись восточному соседу

На днях из Сыктывкара по «железке» в сторону Китая впервые был отправлен контейнерный поезд с лесным грузом повышенной длины – 994 метра! Так стоит радоваться или огорчаться этому факту?

Что конкретно за груз, не сообщалось, но есть фото агентства БНК, которое не оставляет никаких сомнений – из Коми вывозится лес-кругляк. Судя по тому, что за короткое время «облысели» огромные территории Сибири и Дальнего Востока, теперь настала очередь «стричь» Европейский Север.

Все в Маньчжурию

В самой Поднебесной разрешается рубить только искусственно выращенные леса, недостающие объемы сырья прикупаются в России. Благодаря такой сомнительной промышленной интеграции, в которой наша страна выступает исключительно сырьевым придатком, Китай занял лидирующие позиции в мире по поставкам продукции из древесины.

В китайской Маньчжурии за короткое время построили порядка 130 крупных предприятий по лесопереработке. Сырье для них поступает в круглосуточном режиме. Нет никаких сомнений, что наш предприимчивый сосед и дальше будет наращивать свои экспортные мощности.

Долго запрягали…

Все последние годы у нас шли только разговоры о важности осовременить лесную отрасль. Напомним, что еще в 2006 году Владимир Путин проводил в Сыктывкаре совещание по проблемам развития лесопромышленного комплекса страны. Речь на нем, в частности, шла о том, как перестать вывозить лес-кругляк за пределы Родины и больше перерабатывать сырья на месте. Однозначно было заявлено, что продажа необработанной древесины пагубно сказывается на лесном секторе российской экономики, он попросту не развивается.

Плюс ко всему страна теряет огромные деньги, поскольку кругляк, в отличие от продукции из него (хотя бы той же самой мебели), стоит сущие копейки. Тогда же и решили плотно заняться модернизацией лесного хозяйства России ну и, конечно, идти в направлении запрета вывоза кругляка за границу.

Шли в этом направлении долго, пока жители Сибири и Дальнего Востока не взбунтовались из-за хищнического истребления природных ресурсов. Наконец-то в 2020 году было принято решение о запрете вывоза из России круглого лесного материала с 1 января 2022 года. Даже назвали сей факт историческим событием.

Ждем подвоха?

А не потому ли удлинили грузовой состав, чтобы за оставшееся время можно было как можно больше вывезти кругляка?

В последние два года объемы вывоза лесного груза из Коми и Архангельской области стремительно наращивались. И теперь все будет сворачиваться из-за вводимых ограничений? На этот счет есть большие сомнения, поскольку сейчас падает экспортная выручка от продажи углеводородного сырья.Потерю валютных доходов надо будет пытаться хоть отчасти восполнять.

К сожалению, мы живем в стране, в которой законы не являются обязательными к исполнению. Поэтому стоит ждать какого-нибудь подвоха. Глядишь, ближе к концу года сделают для нашего восточного соседа экономические послабления, ну не простаивать же тамошним предприятиям по лесопереработке. Причем сделают по-тихому, как это обычно и бывает. Поэтому, как говорится, ухо надо держать востро.

Топорище для генерала

В связи с вышеизложенным вспомнилась одна история из недавнего прошлого. На одном из заседаний правительства времен правления Вячеслава Гайзера начальник главного управления МЧС России по Коми, генерал Олег Мануйло посетовал на то, что не смог в магазинах Сыктывкара найти российского топорища, кругом только китайские.

Теперь с определенной долей вероятности можно считать, что по части патриотизма все нормально: хоть товар китайский, а вполне возможно, что выструган из местного дерева. Одним словом, налицо промышленная интеграция. Но в таком виде она мало кого радует. Может, стоит наращивать не длину железнодорожных составов с лесом, а глубину его переработки?

Сергей МОРОХИН.