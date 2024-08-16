Почему в Коми кладбища постепенно становятся похожими на стихийные свалки? Потому что власти на них смотрят как на бессмысленную и затратную для бюджета обузу. По крайней мере, такой ответ напрашивается, глядя на состояние кладбища в поселке Жешарт Усть-Вымского района.

Трава забвения

Местные жители делят кладбище на две части: старую и новую. На старой части покоятся те, кто защищал Родину от фашистов, трудился в тылу, возводил в 40-е годы производственные мощности Жешартского фанерного завода и сам поселок. На фото наглядно видно, что все здесь находится в плачевном состоянии. Могилы заросли травой, многие могильные надписи уже не содержат имен, либо они не читаемы, либо по какой-то причине просто закрашены, как и красные звезды на памятниках.

Конечно, можно сказать, что за захоронениями должны ухаживать родственники, но реальность гораздо сложнее. Не все родственники ветеранов (если, конечно, они вообще есть) сейчас живут в Жешарте или в Республике Коми.

Опасная зона

По словам гражданского активиста Дмитрия Новожилова, стихийные свалки на самом кладбище и рядом с ним вызывают особое беспокойство, тем более – в летнее время. В мусорных кучах пластик, бумага, сухая листва и ветки. Одна случайная искра способна вызвать пожар, который быстро распространится по верхушкам деревьев, что приведет к разрушению местной линии электропередачи и, возможно, создаст угрозу жилым домам.

Формально вопросами содержания могил тех же фронтовиков, тружеников тыла и детей войны должны заниматься ветеранские организации. Понятно, что у них для этого денег нет в принципе, но их мог бы, например, выделить Жешартский ЛПК, для которого это «просто копейки». Однако для этого надо проявить инициативу, походить по кабинетам, подготовить пояснительные записки и так далее. Для самих ветеранов – это большие хлопоты.

Что же касается местных властей, то они бездействуют. Содержание кладбищ относится к социальной сфере, которая финансируется по остаточному принципу. Поэтому средства в первую очередь направляются на нужды живых, для остальных просто ничего не остается. Да и зачем мертвецам деньги? Они лежат себе тихонечко, не возмущаются. А главное, что с чиновников никто не спросит за творящийся на погостах бардак.

Чужих могил не бывает

Впрочем, не все так грустно и безнадежно. Есть и положительные примеры. Так, с прошлого года совет ветеранов Сыктывкара совместно со столичной администрацией, общественными организациями и волонтерами начали реализовывать проект «Чужих могил не бывает». Задача поставлена по нынешним временам, можно сказать, амбициозная – привести в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны. А ведь это несколько тысяч захоронений!

Под реализацию проекта администрация столицы выделила грант. Средства нужны для приобретения рабочего инвентаря, краски, перчаток и так далее. Также было принято решение устанавливать на могилах памятные отличительные знаки: таблички с символами Победы – красной звездой и Георгиевской лентой.

Понятно, что эта работа в Сыктывкаре по приведению захоронений в порядок займет достаточно много времени. Но все-таки она потихоньку идет. В отличие от того же Жешарта, где о кладбище уже давно никто не заботится.

Сергей МОРОХИН.